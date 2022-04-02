விமானங்கள் மோதல்; மூவர் பலி
சோல்: தென்கொரியாவில் இரண்டு பயிற்சி விமானங்கள் நடுவானில் நேருக்குநேர் மோதிகொண்டன. இந்த விபத்தில் மூன்று விமானிகள் உயிரிழந்ததாகவும் ஒருவர் படுகாயம் அடைந்துள்ளதாகவும் யோன்ஹாப் செய்தி நிறுவனம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது. தென்கிழக்கு நகரமான சச்சியோனில் உள்ள விமான தளம் அருகே விபத்து நடைபெற்றதாக விமானப் படை தெரிவித்துள்ளது. எத்தனை பேர் இறந்துள்ளனர் என்பது குறித்து ஆராய்ந்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விபத்துக்குள்ளான பகுதியில்
30 தீயணைப்பு வீரர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருவதாகவும் தகவல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
கலப்பு நோயெதிர்ப்பு: மீண்டும் தொற்றுக்கு ஆளாகும் வாய்ப்பு குறைவு
பாரிஸ்: தொற்றுக்கு ஆளானது, முழுமையாகத் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டது என கலப்பு நோயெதிர்ப்புக் கொண்டவர்கள், கிருமித்தொற்றுக்கு எதிராக வலுவான பாதுகாப்பைக் கொண்டுள்ளனர் என ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. தொற்றில் இருந்து மீண்டவர்கள், தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தை இந்த ஆய்வுகள் காட்டுவதாகக் கூறப்படுகிறது.
லான்செட் மருத்துவ சஞ்சிகையில் வெளியான ஆய்வு முடிவில், பயோஎன்டெக், ஆஸ்ட்ராஸெனகா தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட தொற்றுக்கு ஆளானவர்கள், மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுவதற்கு அல்லது உயிரிழப்பதற்கு எதிராக 90 விழுக்காடு செயல்திறன் கொண்டதாக இருக்கிறார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. பிரேசிலில் கிட்டத்தட்ட 200,000 பேரிடம் இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. சுவீடனின் ஆய்வு, கலப்பு நோயெதிர்ப்பு கொண்டவர்கள் மீண்டும் தொற்றுக்கு ஆளாகும் வாய்ப்பு
66 விழுக்காடு குறைவாக உள்ளது என்கிறது.
பாமாயில் விலை மதிப்பீட்டில் உடன்பாடு
ஜகார்த்தா: பாமாயில் எனும் செம்பனை எண்ணெய்யின் அனைத்துலக விலையை மதிப்பீட்டில் மலேசியாவும் இந்தோனீசியாவும் போட்டிபோடக் கூடாது என்றும் அதன் விலையை இரு நாடுகளும்தான் மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும் எனவும் அவை ஒப்புக்கொண்டுள்ளன.
ஜகார்த்தாவில் இந்தோனீசிய அதிபர் விடோடோவுடனான பேச்சுவார்த்தைக்குப் பிறகு பேசிய மலேசிய பிரதமர் இஸ்மாயில் சப்ரி யாக்கோப் இதனைத் தெரிவித்தார். உலகின் பாமாயில் உற்பத்தியில் 85 விழுக்காடு இந்நாடுகளில் இருந்துதான் வருகின்றன.