வெளிநாட்டுச் சிறைகளில் 8,278 இந்தியர்கள்: மத்திய அரசு தகவல்
புதுடெல்லி: வெளிநாட்டுச் சிறைகளில் 8,278 இந்தியர்கள் உள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இவர்களில் விசாரணைக் கைதிகளாக அடைக்கப்பட்டவர்களும் உள்ளனர். மேலும், 156 பேர் ஆயுள் தண்டனை பெற்றவர்கள் ஆவர். பல நாடுகளில் அமலில் உள்ள வலுவான தனி உரிமைச் சட்டங்களின் காரணமாக, கைதிகள் விருப்பப்பட்டால் அன்றி, அவர்களைப் பற்றிய தகவல்களை அந்நாட்டு அதிகாரிகள் அளிப்பதில்லை என்று மத்திய வெளியுறவு துணை அமைச்சர் முரளிதரன் கூறினார்.
ஓராண்டில் 27 பெண் நீதிபதிகள் உயர் நீதிமன்றங்களில் நியமனம்
புதுடெல்லி: நாடு முழுவதும் உள்ள உயர் நீதிமன்றங்களில் கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் 27 பெண் நீதிபதிகள் நியமிக்கப் பட்டுள்ளனர். நீதிபதிகள் நியமனத்தில் பிற்படுத்தப்பட்டோர், சிறுபான்மையினர், பெண்கள் என அனைத்து தரப்பினரையும் பரிசீலிக்குமாறு உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிகளிடம் சட்ட அமைச்சு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளதாக மத்திய சட்ட அமைச்சர் மக்களவையில் தெரிவித்துள்ளார்.
150 தொகுதிகளை குறிவைக்கும் ராகுல்
புதுடெல்லி: கர்நாடகாவில் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி 150 இடங்களில் வெற்றி பெற வேண்டும் என ராகுல் காந்தி இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளார். கடின உழைப்பும் தகுதியும் மட்டுமே தேர்தலில் போட்டியிட யாருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் என்றும் மக்கள் பிரச்சினைக்காகப் போராடி அவர்களின் நம்பிக்கையை காங்கிரசார் பெற வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார். கர்நாடகாவில் மேலும் புதிதாக 60 லட்சம் உறுப்பினர்களைக் கட்சியில் சேர்க்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
பாராகிளைடிங் பயிற்சியின்போது கீழே விழுந்து இருவர் பலி
சண்டிகர்: பாராகிளைடிங் விளையாட்டில் ஈடுபட்டபோது, பலத்த காற்று வீசியதால் இருவர் கீழேஆ உள்ள ஆற்றில் விழுந்து உயிரிழந்தனர். தெலுங்கானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 23 வயதான ஈஷா ரெட்டி அண்மையில் சிக்கிம் மாநிலத்துக்குச் சென்றிருந்தார். நேற்று முன்தினம் அங்குள்ள லாச்சுவ் பகுதியில் சந்திப் குருங் (26 வயது) என்ற வழிகாட்டியுடன் பாராகிளைடிங் பயிற்சி மேற்கொண்டார். அப்போது பலத்த காற்று வீசியதில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த இருவரும் அங்கிருந்த ஆற்றில் விழுந்தனர். தண்ணீர் வரத்து அதிகமாக இருந்ததால் இருவரும் ஆற்றில் அடித்துச்செல்லப்பட்டு உயிரிழந்தனர்.