மாமன்னர், பேரரசியாருக்கு தொற்று
கோலாலம்பூர்: மலேசிய மாமன்னர் சுல்தான் அப்துல்லா அகமது ஷாவிற்கும் பேரரசியார் அஸிஸா அமினாவுக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து அவர்கள் தங்களைத் தனிமைப்படுத்திக்கொண்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு லேசான அறிகுறிகளே உள்ளதாகவும் இருவரின் உடல்நிலையும் நன்றாக உள்ளதாகவும் அரண்மனையில் இருந்து வெளியான அறிக்கை கூறுகிறது. மாமன்னரின் தனிமைக்காலம் ஏப்ரல் 7ஆம் தேதியும் பேரரசியாரின் தனிமைக்காலம் 8ஆம் தேதியும் முடிவடையும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.
ஆஸ்கார் அமைப்பிலிருந்து ஸ்மித் விலகல்
ஆஸ்கார் விருது நிகழ்ச்சியில் மனைவியைக் கேலி செய்த நகைச்சுவை நடிகர் கிறிஸ் ராக்கை அறைந்த வில் ஸ்மித் ஆஸ்கார் அமைப்பிலிருந்து விலகியுள்ளார்.
இதன் தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தம்முடைய செயல் தமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அதிர்ச்சி, வேதனை தந்ததாக அவர் குறிப்பிட்டார். எந்த விதத்திலும் அது நியாயமில்லை என்றும் அவர் கூறினார். கிறிஸ் ராக் உள்பட பலரையும் தாம் காயப்படுத்தியுள்ளதாக ஸ்மித் குறிப்பிட்டார். ஆஸ்கார் அமைப்பு தம் மீது வைத்திருந்த நம்பிக்கைக்குத் துரோகம் செய்துவிட்டதாகவும் அவர் கூறினார்.
அவருடைய விலகலை ஏற்றுகொண்ட ஆஸ்கார் அமைப்பு அவர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்தது.
'திட்டமிட்டபடி தேர்தல் நடைபெறும்'
ஹாங்காங்: ஹாங்காங் தலைமைத்துவத்திற்கான தேர்தல் திட்டமிட்டபடி மே 8ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று அதன் தலைமை நிர்வாகி கேரி லாம் சொன்னார். கிருமித்தொற்று காரணமாக ஏற்கெனவே ஒத்திவைக்கப்பட்ட தேர்தல், இரண்டாவது முறையாக மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்படும் என்ற ஊகங்கள் எழுந்தன. கேரி லாமின் இந்த அறிவிப்பு, அவற்றுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் அமைந்தது. வேட்புமனுத் தாக்கல் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கும் என்றும் அவர் சொன்னார். இத்தேர்தலில் தாம் மீண்டும் போட்டியிடு கிறாரா இல்லையா என்பதை அவர் உறுதிப்படுத்தவில்லை.
சடங்குகளுக்கு மெக்காவில் அனுமதி
ரியாத்: இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சவூதி அரேபியாவில் கிருமிப் பரவல் கட்டுப்பாடுகள் இல்லாத இயல்பு நிலை திரும்பியுள்ளது. இதனால் இம்முறை நோன்புப் பெருநாளை முன்னிட்டு மெக்கா, மதினாவில், பள்ளிவாசலில் தங்குவது, உணவளிப்பது போன்ற நோன்புச் சடங்குகளை நடத்துவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட கிருமிப் பரவல் காரணமாக மெக்கா, மதினாவுக்கு ஹஜ் பயணிகள் செல்வதற்குத் தடை விதிக்கப்பட்டது. இந்தத் தடை ஏறத்தாழ 18 மாதங்கள் நீடித்தது. தடுப்பூசி நடைமுறைக்கு வந்த பிறகு, கட்டுப்பாடுகள் படிப்படியாகக் குறைக்கப்பட்டது.