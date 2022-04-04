சென்னை அருகே நிலநடுக்கம்
சென்னை: ஆந்திர மாநிலம் நெல்லூர் பகுதியில் நேற்று முன்தினம் இரவு ஏற்பட்ட லேசான நிலநடுக்கத்தை அடுத்து சென்னையில் நிலஅதிர்வு உணரப்பட்டது. ரிக்டர் அளவுகோளில் இந்த நில நடுக்கம் 3.6 புள்ளிகளாகப் பதிவாகி உள்ளது என்றும் இதனால் பாதிப்புகள் ஏதும் இல்லை என்றும் தேசிய நில அதிர்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
முன்கூட்டியே விடுவிக்கக் கோரும் ஆயுள் கைதியின் மனு தள்ளுபடி
சென்னை: ஆயுள் தண்டனை பெற்ற கைதியை முன்கூட்டியே விடுவிக்க தமிழக அரசு மறுத்துவிட்டதை எதிர்த்து, தொடுக்கப்பட்ட வழக்கை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது. கோவையில், ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பைச் சேர்ந்த பிரமுகர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், யாசுதீன் என்பவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக அவர் சிறைவாசம் அனுபவித்து வருகிறார். இந்நிலையில், முன்னாள் முதல்வர்கள் பிறந்தநாளையொட்டி சுமார் மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கைதிகளை தண்டனைக் காலத்துக்கு முன்பே விடுதலை செய்ய தமிழக அரசு அண்மையில் உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து தம்மையும் விடுவிக்கக் கோரி யாசுதீன் தாக்கல் செய்த மனுவை அரசு நிராகரித்தது. இதனால் அவர் உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகினார். எனினும் அவரை விடுவிக்காததற்கான காரணங்களை அரசுத்தரப்பு விளக்கி உள்ளதாகக் கூறி, யாசுதீன் மனுவை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.
பள்ளத்தில் விழுந்த பேருந்து: பலி எண்ணிக்கை 11ஆக அதிகரிப்பு
திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூர் அருகே சாலையோரப் பள்ளத்தில் வாகனம் ஒன்று கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் பலியானோர் எண்ணிக்கை 11ஆக அதிகரித்துள்ளது. சம்பவ இடத்திலேயே சிலர் இறந்துவிட்ட நிலையில், பள்ளத்தில் இருந்து மீட்கப்பட்ட 24 பேர் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். அவர்களில் சிகிச்சை பலனின்றி மேலும் சிலர் இறந்ததை அடுத்து, பலி எண்ணிக்கை 11ஆக கூடியுள்ளது. பலியான அனைவரும் ஒரே கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆவர்.
ஆஸ்திரேலிய உடன்படிக்கையால் திருப்பூரில் ஏற்றுமதி அதிகரிக்கும்
திருப்பூர்: இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா இடையேயான புதிய வர்த்தக ஒப்பந்தமானது திருப்பூர் பின்னலாடை ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க கைகொடுக்கும் என திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கத் தலைவர் ராஜா சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார். கடந்த 2021-22ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவில் இருந்து ரூ. 925 கோடி மதிப்பிலான பின்னலாடை ரகங்கள், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஏற்றுமதியாகியுள்ளன என்றும் நாட்டின் மொத்த பின்னலாடை ஏற்றுமதியில் இது 2% ஆகும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். "திருப்பூரிலிருந்து ரூ. 630 கோடி மதிப்பிலான பின்னலாடைகள் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஏற்றுமதியாகியுள்ளது. புதிய வர்த்தக வாய்ப்புகள் வாயிலாக அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் அந்நாட்டுக்கான திருப்பூரின் ஏற்றுமதி இரட்டிப்பாகும்," என்று ராஜா சண்முகம் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ரயிலில் மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை: காவல் பயிற்சி அதிகாரி கைது
திருச்சி: கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக எழுந்துள்ள புகாரின் பேரில் காவல்துறை பயிற்சி கண்காணிப்பாளரிடம் ரயில்வே காவல்துறை விசாரணை நடத்தி வருகிறது. நேற்று முன்தினம் கல்லூரி மாணவி ஒருவர் சென்னை எழும்பூரில் இருந்து செங்கோட்டைக்கு குளிர்சாதன வசதியுள்ள பெட்டியில் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, அதேபெட்டியில் பயணம் செய்த மகேஷ்குமார் என்பவர் அவரிடம் அத்துமீற உடனடியாக கூச்சல் எழுப்பிய மாணவி, காவல்துறையின் கைபேசி செயலி மூலம் புகார் கொடுத்தார். இதையடுத்து நடந்த விசாரணையில் மகேஷ்குமார் பயிற்சி பெற்று வரும் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் எனத் தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவர் திருச்சி காவல்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார்.