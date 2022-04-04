Home
முன்னாள் அமைச்சரிடம் இருந்து 'வக்பு' வாரிய சொத்துகள் மீட்பு

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச மாநிலம், ராம்பூரில் சமாஜ்வாடி கட்சியின் மூத்த தலைவரும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான முகமது ஆஸம்கான் ஆக்கிரமித்திருந்த, 'வக்பு' வாரிய சொத்துகள் மீட்கப்பட்டு, அவற்றின் உரிமையாளரிடம், ஷியா வக்பு வாரியம் ஒப்படைத்தது.

உத்தரப் பிரதேசத்தில், 2012 - 2017 ஆம் ஆண்டு வரை, வக்பு வாரிய அமைச்சராக முகமது ஆஸம்கான் இருந்தார். அந்த சமயத்தில், வக்பு வாரியத்துக்குச் சொந்தமான பல சொத்துக்களை அவர் சட்டத்திற்குப் புறம்பாக கையகப்படுத்தியதாகக் குற்றம்சாட்டப்பட்டது.

அந்த வழக்கின் விசாரணையில், ஆஸம்கான் கையகப்படுத்தியிருந்த வக்பு வாரிய சொத்துக்கள் மீட்கப்பட்டன. அவை, ராம்பூர் அரச குடும்பத்திடமே மீண்டும் ஒப்படைக்கப்பட்டன. ஆஸம்கான் மீது கொலை, கொள்ளை உள்ளிட்ட ஏராளமான குற்றவியல் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. அவர் தற்போது, சீதாப்பூர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

தெலுங்கானா மருத்துவமனையில் எலி கடித்ததால் நோயாளி மரணம்

ஹைதராபாத்: தெலுங்கானா மாநிலத்தின் அரசு மருத்துவமனை ஒன்றின் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு நோயாளி, எலி கடித்த பின் மரணம் அடைந்தார். அதைத்தொடர்ந்து அங்குள்ள மருத்துவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு உள்ளது.

இங்குள்ள வாரங்கல் மருத்துவமனையில், அண்மையில் மூச்சுத் திணறல் பிரச்னைக்காக சீனிவாஸ், 38, என்பவர் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

இரவு நேரத்தில் மருத்துவமனையில் இருந்த எலிகள் அவரை கடித்துக்குதறின. இதில், அவரது படுக்கை முழுதும் ரத்தத்தால் நனைந்தது. அவரை அருகேயுள்ள வேறொரு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றும் சிகிச்சை பயனின்றி அவர் உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, வாரங்கல் மருத்துவமனையின் அதிகாரிகள் சிலரும் மருத்துவர்கள் சிலரும் பணியில் இருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டனர். "நோயாளிக்கு நாடித்துடிப்பும் ரத்த அழுத்தமும் சீராக இல்லாததே அவர் உயிரிழப்புக்குக் காரணம்," என்று மருத்துவமனை கூறியுள்ளது.

ராணுவத்தினர் துப்பாக்கிச்சூடு: இளையர் இருவருக்கு படுகாயம்

இடாநகர்: அருணாச்சலப் பிரதேச மாநிலத்தில், இரண்டு இளைஞர்கள் மீது வெளிநாட்டினர் என்ற சந்தேகத்தின்பேரில் ராணுவத்தினர் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர். இந்தச் சம்பவத்தில் ஒருவருக்கும் கையிலும் இன்னொருவருக்கு காலிலும் குண்டு பாய்ந்தது. பின்னர் சுடப்பட்டவர்கள் உள்ளூர்க்காரர்கள் என்பதையறிந்து ராணுவ வீரர்கள் அவர்களை மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். திரம் மாவட்டத்தின் சாசா என்ற கிராமத்தில் இந்தச் சம்பவம் நடந்தது. துப்பாக்கிச் சூடு பட்ட இளையர்களின் உடல் நிலை சீராக இருப்பதாகவும், அவர்களின் உயிருக்கு ஆபத்து இல்லை என்றும் மருத்துவமனை வட்டாரம் தெரிவித்தது.

புது மோட்டார் சைக்கிளுக்கு வழிபாடு

நடத்த வந்தபோது தீப்பிடித்து வெடித்தது

ஹைதராபாத்: ஆந்திர மாநிலம் அனந்தபூர் மாவட்டத்தின் குண்டகல்லுவில் பிரசித்தி பெற்ற கசாபுரம் ஆஞ்சநேய சுவாமி கோயில் உள்ளது. இங்கு மைசூரை சேர்ந்த ரவிச்சந்திரா என்பவர் யுகாதி பண்டிகையை முன்னிட்டு தனது புதிய புல்லட் வண்டிக்கு வழிபாடு நடத்த வந்துள்ளார். நெடுந்தொலைவில் இருந்து வந்ததால் மோட்டார் சைக்கிள் சூடாக இருந்துள்ளது.

இந்நிலையில் கோவிலில் வழிபாடு நடத்த வண்டியை நிறுத்திய போது தீப்பிடித்து அதன் பெட்ரோல் டேங்க் வெடித்துச் சிதறியது. இந்தச் சம்பவம் அருகில் இருந்தவர்களை அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியது. காவல்துறை அதிகாரிகள் இதுகுறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.