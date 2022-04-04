மேடையில் மீண்டும் டிரம்ப்
மிச்சிகன்: அமெரிக்காவின் முன்னாள் அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப், சனிக்கிழமை மிச்சிகன் நகரில் தன் ஆதரவாளர்களிடம் தோன்றினார்.
விரைவில் நடக்க இருக்கும் முக்கிய மாநில தேர்தல்களில் ஜனநாயகக் கட்சி வேட்பாளர்களை எதிர்க்கும் தனது குடியரசுக் கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு திரட்டவும் தனது ஆதார வளத்தைப் பலப்படுத்தவும் அவர் பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்றார்.
விளையாட்டு உள்ளரங்கில் சுமார் 5,000 ஆதரவாளர் களிடம் பேசிய அவர், எரிவாயு விலை உயர்வு, பணவீக்கம், உக்ரேன் மீது ரஷ்யா படையெடுப்பு ஆகிய வற்றுக்கு அமெரிக்க அதிபர் பைடன் அணுகுமுறைதான் காரணம் என்று வசை பாடினார்.
பிரேசிலில் பேய்மழை: பலர் மாயம்
ரியோ டி ஜெனிரோ: தென் அமெரிக்க நாடான பிரேசிலின் ரியோ டி ஜெனிரோ மாநிலத்தில் பேய்மழை காரணமாக திடீர் வெள்ளமும் நிலச்சரிவும் நிகழ்ந்ததில் எட்டு பேர் மாண்டுவிட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. அவர்களில் ஆறு பேர் சிறார்கள். மேலும் 13 பேரைக் காணவில்லை என்றும் அதிகாரிகள் கூறினர்.
தைவான்: எல்லை திறப்பு உண்டு
காஷியுங்: தைவானில் அண்மையில் கொவிட்-19 தொற்று அதிகரித்தது. ஆனால் கடும் பாதிப்பு இல்லை. ஆகையால் படிப்படியாக எல்லைகளைத் திறந்துவிடும் திட்டம் பாதிக்கப்படாது என்று அதன் பிரதமர் ஷு செங் சாங் நேற்று தெரிவித்தார். தைவான் கொவிட்-19 கிருமித் தொற்றைத் திறம்பட ஒடுக்கி வருகிறது. இருந்தாலும் வரும் நாள்களில் தொற்று கூடும் வாய்ப்பு இருப்பதாக அரசாங்கம் கணித்துள்ளது.
வடகொரியா சாடியது
சோல்: வடகொரியாவைத் தாக்கும் ஆற்றல் தன் நாட்டிடம் இருப்பதாக தென்கொரியா தற்காப்பு அமைச்சர் ஷு வூக் தெரிவித்து இருந்தார். இதை வடகொரியத் தலைவர் கிம் ஜோங் உன்னின் சகோதரியான திருவாட்டி கிம் யோ ஜோங் கடுமையாகக் கண்டித்தார். தென்கொரியா ஆபத்தான ராணுவ நடவடிக்கை எதையாவது எடுத்தால் தென்கொரியா வின் சோல் நகரின் முக்கிய இலக்குகளை வடகொரியா அழித்துவிடும் என்று திருவாட்டி கிம் எச்சரித்தார்.