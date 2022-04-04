'மன்மத லீலை' படம் தொடர்பான சர்ச்சை, அதன் வசூல் விவரம் எல்லாம் ஒருபுறம் இருக்கட்டும். இந்தப் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவின் இளம் ரசிகர்களுடைய தூக்கத்தை மீண்டும் கெடுத்துள்ளார் சம்யுக்தா ஹெக்டே.
'கோல்மால்' படத்தை அடுத்து இவர் அடுத்து நடிக்க இருந்த இரண்டு தமிழ்ப் படங்கள் கொரோனா நெருக்கடியால் கைவிடப்பட்டனவாம். அதனால் வருத்தத்தில் இருந்தவர், இப்போது தாம் நடித்த வேறு இரண்டு படங்கள் அடுத்தடுத்து வெளியாகி இருப்பதால் உற்சாகத்தில் மிதக்கிறார்.
சம்யுக்தா நடிப்பில் 'தேள்', 'மன்மத லீலா' ஆகியவை வெளியாகி உள்ளன.
"இரண்டு ஆண்டுகள் எப்படிக் கடந்துபோனது என்றே தெரியவில்லை. எல்லோருக்குமே இது கடினமான சூழலாகத்தான் அமைந்தது. நிறைய பிரச்சினைகள், மன உளைச்சல் ஆகியவற்றுக்கு மத்தியில் நம் உழைப்புக்குரிய பலன்களைப் பார்க்கும்போது களைப்பும் மன உளைச்சலும் மறைந்துவிடுகின்றன.
"நமது மனச்சோர்வுக்கு மருந்தாக உருவாகி உள்ளது 'மன்மத லீலை'. படப்பிடிப்பின்போது எல்லோரும் சிரித்துக்கொண்டே பணியாற்றினோம். அப்படியானால் முறையாகத் தொகுக்கப்பட்ட பிறகு இந்தப் படம் ரசிகர்களை எந்த அளவுக்கு சிரிக்க வைக்கும் என்பதை யோசித்துப் பாருங்கள்.
"இது திரையரங்கில் அமர்ந்து ஒவ்வொரு காட்சியாகப் பார்த்து ரசிக்க வேண்டிய படம்.
"நான் ஒரு தொலைக்காட்சிக்கான படப்பிடிப்பில் இருந்தபோது தான் வெங்கட் பிரபு தரப்பில் இருந்து என்னை தொடர்புகொண்டனர். நான் கொஞ்சம்கூட யோசிக்கவில்லை. உடனே நடிக்கச் சம்மதித்துவிட்டேன்.
"அவர் எவ்வளவு ஜாலியான மனிதர் என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஒவ்வொரு காட்சியிலும் அவரது தனி முத்திரை இருக்கும்," என்று பாராட்டித் தீர்க்கிறார் சம்யுக்தா.
'வாட்ச்மேன்' படத்தில் நடிக்கும்போது இவருக்கு தமிழ் அறவே தெரியாது. பின்னர் 'கோமாளி' படத்தில் நடிக்கும்போது தமிழ் கற்றுக்கொள்ளத் தொடங்கினார்.
இப்போது தமிழில் ஓரளவு சரளமாகப் பேசுகிறார். விரைவில் தாம் நடிக்கும் தமிழ்ப் படங்களுக்குத் தாமே பின்னணிக் குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை இலக்காகக் கொண்டுள்ளாராம்.
தமிழ் நாயகர்களில் தனுஷை தான் இவருக்கு மிகவும் பிடிக்குமாம். தனுஷுடன் ஒரு படத்திலாவது நடித்துவிட வேண்டும் என்பதுதான் தனது நீண்ட நாள் கனவு என்பவர், தமக்கு கனவுக் கதாபாத்திரம் என்று எதுவுமே இல்லை என்கிறார்.
"தேசிய விருது பெற்றவர் என்றாலும் இன்னும் கூட சினிமா உலகில் சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் அற்புதமான கலைஞர் தனுஷ். அவருடன் இணைந்து நடிக்கும் வாய்ப்புக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன். அவரிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ள சினிமா சார்ந்த பல விஷயங்கள் உள்ளன. நடிப்பு, நடனம், இயக்கம், இசை என்று அனைத்து விஷயங்களிலும் ஆர்வ மும் திறமையும் கொண்டவர் தனுஷ்," என்று சொல்லும் சம்யுக்தா, தமிழைவிட கன்னடத்தில்தான் அதிக படங்களில் நடிக்கிறார்.
'ராணா', 'தூர்த்து நிற்கமனா', 'கிரீம்' ஆகிய படங்கள் தமிழிலும் மொழிமாற்றம் செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதாம்.
மேலும், தமிழ், கன்னடம் என ஒரே சமயத்தில் இரு மொழிகளில் வெளியாகும் அடிதடி சண்டைக்காட்சிகள் நிறைந்த படத்திலும் இவர் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
"முதன்முறையாக நாயகியை முன்னிலைப்படுத்தும் கதைக்களத்தில் நடிக்க உள்ளேன். மேலும் முழுநீள அடிதடிப் படத்தில் நடிப்பதும் இதுவே முதல் முறை. இதற்காக சிறப்புப் பயிற்சி மேற்கொள்ளப் போகிறேன்," என்று சொல்லும் சம்யுத்தா, தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி, இணையத்தொடர்கள், விளம்பரப்படங்கள் என எதுவாக இருந்தாலும் நடிக்கத் தயங்குவதில்லை.
ஒரு நடிகையாக எந்நேரமும் பரபரப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதே தமது கொள்கை என்கிறார்.
சமூக ஊடகங்கள் குறித்து பலவிதமான கருத்துகள் நிலவி வரும் நிலையில், எதையும் நல்லவிதமாகப் பயன்படுத்தினால் ஏராளமானோர் பலன் அடையலாம் என்பதுதான் சம்யுக்தாவின் நிலைப்பாடாம்.
"திரையுலகில் அறிமுகமாகும் முன்பு, அது வெறும் பொழுதுபோக்குத்துறை, உற்சாகத்துடன் பணியாற்றலாம் என்று மட்டுமே நினைத்திருந்தேன். இப்போது இந்தத் துறையின் மீது பெரிய மரியாதை ஏற்பட்டுள்ளது.
"சமூக ஊடகங்கள் மூலமாகத்தான் நான் திரையுலகில் அறிமுகமானேன். அவற்றின் மூலம் பல நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும்.
"ஆனால் பொறுப்பற்ற சிலரால் கெட்ட விஷயங்கள்தான் அதிகம் நடக்கின்றன. மக்கள் இதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்," என்று அக்கறையுடன் பேசும் சம்யுக்தா, உடற்பயிற்சிதான் ஒருவரை எப்போதுமே கச்சிதமாகச் செயல்பட வைக்கும் என்றும் அனைவரும் இதை மனத்திற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்துகிறார்.