Home
quick-news-icon

சம்யுக்தாவின் முதல் முயற்சி

3 mins read
2e70f282-6bbc-4a72-b989-0f48e5ca6ec5
-

'மன்­மத லீலை' படம் தொடர்­பான சர்ச்சை, அதன் வசூல் விவ­ரம் எல்­லாம் ஒரு­பு­றம் இருக்­கட்­டும். இந்­தப் படத்­தின் மூலம் தமிழ் சினி­மா­வின் இளம் ரசி­கர்­க­ளு­டைய தூக்­கத்தை மீண்­டும் கெடுத்­துள்­ளார் சம்­யுக்தா ஹெக்டே.

'கோல்­மால்' படத்தை அடுத்து இவர் அடுத்து நடிக்க இருந்த இரண்டு தமிழ்ப் படங்­கள் கொரோனா நெருக்­க­டி­யால் கைவிடப்­பட்­ட­ன­வாம். அத­னால் வருத்­தத்­தில் இருந்­த­வர், இப்­போது தாம் நடித்த வேறு இரண்டு படங்­கள் அடுத்­தடுத்து வெளி­யாகி இருப்­ப­தால் உற்­சா­கத்­தில் மிதக்­கி­றார்.

சம்­யுக்தா நடிப்­பில் 'தேள்', 'மன்­மத லீலா' ஆகி­யவை வெளி­யாகி உள்­ளன.

"இரண்டு ஆண்டுகள் எப்­ப­டிக் கடந்­து­போ­னது என்றே தெரி­ய­வில்லை. எல்­லோ­ருக்­குமே இது கடி­ன­மான சூழ­லாகத்­தான் அமைந்­தது. நிறைய பிரச்­சி­னை­கள், மன உளைச்­சல் ஆகி­ய­வற்­றுக்கு மத்­தி­யில் நம் உழைப்­புக்­கு­ரிய பலன்­க­ளைப் பார்க்­கும்­போது களைப்­பும் மன உளைச்­ச­லும் மறைந்­து­வி­டுகின்றன.

"நமது மனச்­சோர்­வுக்கு மருந்­தாக உரு­வாகி உள்­ளது 'மன்­மத லீலை'. படப்­பி­டிப்­பின்­போது எல்­லோ­ரும் சிரித்­துக்­கொண்டே பணி­யாற்­றி­னோம். அப்­ப­டி­யா­னால் முறை­யா­கத் தொகுக்­கப்­பட்ட பிறகு இந்­தப் படம் ரசி­கர்­களை எந்த அள­வுக்கு சிரிக்க வைக்­கும் என்­பதை யோசித்­துப் பாருங்­கள்.

"இது திரை­ய­ரங்­கில் அமர்ந்து ஒவ்­வொரு காட்­சி­யாகப் பார்த்து ரசிக்க வேண்­டிய படம்.

"நான் ஒரு தொலைக்­காட்சிக்­கான படப்­பி­டிப்­பில் இருந்­த­போது ­தான் வெங்­கட் பிரபு தரப்­பில் இருந்து என்னை தொடர்புகொண்­ட­னர். நான் கொஞ்­சம்­கூட யோசிக்­க­வில்லை. உடனே நடிக்­கச் சம்­ம­தித்­து­விட்­டேன்.

"அவர் எவ்­வ­ளவு ஜாலி­யான மனி­தர் என்­பது எல்­லா­ருக்­கும் தெரி­யும். ஒவ்­வொரு காட்­சி­யி­லும் அவ­ரது தனி முத்­திரை இருக்­கும்," என்று பாராட்டித் தீர்க்­கி­றார் சம்­யுக்தா.

'வாட்ச்­மேன்' படத்­தில் நடிக்­கும்­போது இவ­ருக்கு தமிழ் அறவே தெரி­யாது. பின்­னர் 'கோமாளி' படத்­தில் நடிக்­கும்­போது தமிழ் கற்றுக்­கொள்­ளத் தொடங்­கி­னார்.

இப்­போது தமி­ழில் ஓர­ளவு சர­ள­மா­கப் பேசு­கி­றார். விரை­வில் தாம் நடிக்­கும் தமிழ்ப் படங்­க­ளுக்­குத் தாமே பின்­ன­ணிக் குரல் கொடுக்க வேண்­டும் என்­பதை இலக்­கா­கக் கொண்­டுள்­ளா­ராம்.

தமிழ் நாயகர்களில் தனுஷை தான் இவருக்கு மிகவும் பிடிக்குமாம். தனுஷுடன் ஒரு படத்திலாவது நடித்துவிட வேண்டும் என்பதுதான் தனது நீண்ட நாள் கனவு என்பவர், தமக்கு கனவுக் கதாபாத்திரம் என்று எதுவுமே இல்லை என்கிறார்.

"தேசிய விருது பெற்றவர் என்றாலும் இன்னும் கூட சினிமா உலகில் சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் அற்புதமான கலைஞர் தனுஷ். அவருடன் இணைந்து நடிக்கும் வாய்ப்புக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன். அவரிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ள சினிமா சார்ந்த பல விஷயங்கள் உள்ளன. நடிப்பு, நடனம், இயக்கம், இசை என்று அனைத்து விஷயங்களிலும் ஆர்வ மும் திறமையும் கொண்டவர் தனுஷ்," என்று சொல்லும் சம்யுக்தா, தமி­ழை­விட கன்­ன­டத்தில்­தான் அதிக படங்­களில் நடிக்­கி­றார்.

'ராணா', 'தூர்த்து நிற்­க­மனா', 'கிரீம்' ஆகிய படங்­கள் தமி­ழி­லும் மொழி­மாற்­றம் செய்­யப்­பட வாய்ப்­புள்­ள­தாம்.

மேலும், தமிழ், கன்­ன­டம் என ஒரே சம­யத்­தில் இரு மொழி­களில் வெளி­யா­கும் அடி­தடி சண்­டைக்­காட்­சி­கள் நிறைந்த படத்­தி­லும் இவர் ஒப்­பந்­தம் செய்­யப்­பட்­டுள்­ளார்.

"முதன்­மு­றை­யாக நாய­கியை முன்­னி­லைப்­படுத்­தும் கதைக்­க­ளத்­தில் நடிக்க உள்­ளேன். மேலும் முழு­நீள அடி­த­டிப் படத்­தில் நடிப்­ப­தும் இதுவே முதல் முறை. இதற்­காக சிறப்­புப் பயிற்சி மேற்­கொள்­ளப் போகி­றேன்," என்று சொல்­லும் சம்­யுத்தா, தொலைக்­காட்சி நிகழ்ச்சி, இணை­யத்­தொ­டர்­கள், விளம்­ப­ரப்படங்­கள் என எது­வாக இருந்­தா­லும் நடிக்­கத் தயங்­கு­வ­தில்லை.

ஒரு நடி­கை­யாக எந்­நே­ர­மும் பர­ப­ரப்­பாக இருக்க வேண்­டும் என்­பதே தமது கொள்கை என்­கி­றார்.

சமூக ஊட­கங்­கள் குறித்து பல­வி­த­மான கருத்­து­கள் நிலவி வரும் நிலை­யில், எதை­யும் நல்­ல­வி­த­மா­கப் பயன்­ப­டுத்­தி­னால் ஏரா­ள­மா­னோர் பலன் அடை­ய­லாம் என்­ப­து­தான் சம்­யுக்தா­வின் நிலைப்­பா­டாம்.

"திரை­யு­ல­கில் அறி­மு­க­மா­கும் முன்பு, அது வெறும் பொழு­து­போக்­குத்­துறை, உற்­சா­கத்து­டன் பணி­யாற்­ற­லாம் என்று மட்­டுமே நினைத்­தி­ருந்­தேன். இப்­போது இந்­தத் துறை­யின் மீது பெரிய மரி­யாதை ஏற்­பட்­டுள்­ளது.

"சமூக ஊட­கங்­கள் மூல­மா­கத்­தான் நான் திரை­யு­ல­கில் அறி­மு­க­மா­னேன். அவற்­றின் மூலம் பல நல்ல விஷ­யங்­கள் நடக்­கும்.

"ஆனால் பொறுப்­பற்ற சில­ரால் கெட்ட விஷ­யங்­கள்­தான் அதி­கம் நடக்­கின்­றன. மக்­கள் இதைப் புரிந்து­கொள்ள வேண்­டும்," என்று அக்­கறை­யு­டன் பேசும் சம்­யுக்தா, உடற்­பயிற்­சி­தான் ஒரு­வரை எப்­போ­துமே கச்­சி­த­மா­கச் செயல்­பட வைக்­கும் என்­றும் அனை­வ­ரும் இதை மனத்­திற்­கொள்ள வேண்­டும் என்­றும் அறி­வு­றுத்­து­கி­றார்.