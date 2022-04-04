'பீஸ்ட்' படத்தின் முன்னோட்டக் காட்சித் தொகுப்பு எதிர்பார்த்தபடியே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
சமூக ஊடகங்கள் மட்டுமல்லாமல், திரையரங்குகள், சில ஓடிடி தளங்களிலும் வெளியீடு கண்டுள்ளதால் முன்னோட்டக் காட்சித் தொகுப்பை பார்த்தவர்களின் எண்ணிக்கை மளமளவென அதிகரித்து வருகிறது.
அதேசமயம் இதில் இடம்பெற் றுள்ள சில காட்சிகள், பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற 'மனி ஹீய்ஸ்ட்' இணையத்தொடரில் பார்த்ததுபோல் இருப்பதாக ரசிகர்களில் சிலர் கூறுகின்றனர்.
அதற்கு விஜய் ரசிகர்கள், "முழுப் படத்தையும் பார்த்துவிட்டு கருத்து சொல்ல வேண்டும்," என்று பதிலடி கொடுத்துள்ளனர்.
மிகப்பெரிய வணிக வளாகத்தில் திடீரென புகுந்து அங்கு இருப்பவர்களை பிணைக் கைதிகளாக பிடித்து வைத்துக்கொண்டு அரசாங்கத்துக்கு தீவிரவாதிகள் மிரட்டல் விடுக்கின்றனர். அப்போது அதே வளாகத்தில் உள்ள கதாநாயகன் (விஜய்), தீவிரவாதிகளை வேட்டையாடுகிறான்.
மேலும், 'அரசியல் விளையாட்டு எனக்கு ஒத்துவராது', 'நான் அரசியல்வாதி அல்ல' என்பன போன்ற வசனங்களும் இந்த முன்னோட்டத் தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளன.
இது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றாலும் படத்துக்கான இலவச விளம்பரமாக அமையும் என்றும் விஜய் ரசிகர்கள் உற்சாகத்துடன் குறிப்பிடுகின்றனர்.