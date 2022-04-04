Home
விஜய்: அரசியல் விளையாட்டு ஒத்துவராது

1 mins read
'பீஸ்ட்' படத்தின் இசையமைப்பாளர் அனிருத், பூஜா ஹெக்டே, விஜய், இயக்குநர் நெல்சன். -

'பீஸ்ட்' படத்­தின் முன்­னோட்­டக் காட்­சித் தொகுப்பு எதிர்­பார்த்­த­படியே பெரும் வர­வேற்­பைப் பெற்­றுள்­ளது.

சமூக ஊட­கங்­கள் மட்டு­மல்­லா­மல், திரை­ய­ரங்­கு­கள், சில ஓடிடி தளங்­க­ளி­லும் வெளி­யீடு கண்­டுள்­ள­தால் முன்­னோட்­டக் காட்­சித் தொகுப்பை பார்த்­த­வர்­களின் எண்­ணிக்கை மள­ம­ள­வென அதி­க­ரித்து வரு­கிறது.

அதே­ச­ம­யம் இதில் இடம்­பெற் றுள்ள சில காட்­சி­கள், பெரும் வர­வேற்­பைப் பெற்ற 'மனி ஹீய்ஸ்ட்' இணை­யத்­தொ­ட­ரில் பார்த்­த­து­போல் இருப்­ப­தாக ரசி­கர்­களில் சிலர் கூறு­கின்­ற­னர்.

அதற்கு விஜய் ரசி­கர்­கள், "முழுப் படத்­தை­யும் பார்த்­து­விட்டு கருத்து சொல்ல வேண்­டும்," என்று பதி­லடி கொடுத்­துள்­ள­னர்.

மிகப்­பெ­ரிய வணிக வளா­கத்­தில் திடீ­ரென புகுந்து அங்கு இருப்­ப­வர்­களை பிணைக் கைதி­களாக பிடித்து வைத்­துக்­கொண்டு அர­சாங்­கத்­துக்கு தீவி­ர­வா­தி­கள் மிரட்­டல் விடுக்­கின்­ற­னர். அப்­போது அதே வளா­கத்­தில் உள்ள கதா­நா­ய­கன் (விஜய்), தீவி­ர­வாதி­களை வேட்­டை­யா­டு­கி­றான்.

மேலும், 'அர­சி­யல் விளை­யாட்டு எனக்கு ஒத்­து­வ­ராது', 'நான் அரசி­யல்­வாதி அல்ல' என்­பன போன்ற வச­னங்­களும் இந்த முன்­னோட்டத் தொகுப்­பில் இடம்­பெற்­றுள்­ளன.

இது சர்ச்­சையை ஏற்­ப­டுத்­தக்­கூ­டும் என்­றா­லும் படத்­துக்­கான இல­வச விளம்­ப­ர­மாக அமை­யும் என்­றும் விஜய் ரசி­கர்­கள் உற்­சாகத்­து­டன் குறிப்­பி­டு­கின்­ற­னர்.