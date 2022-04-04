Home
﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ நடிகர் கலையரசன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'டைட்டானிக்: காதலும் கவுந்து போகும்' திரைப்படம் வரும் மே 6ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியீடு காண்கிறது. பாலா, சுதா கொங்கரா, பாலாஜி மோகன் ஆகியோரிடம் உதவி இயக்குநராகப் பணியாற்றிய ஜானகி ராமன் இந்தப் படத்தை இயக்கி உள்ளார். இதில் ஆனந்தி, ஆஷ்னா சவேரி, காளி வெங்கட் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். சி.வி.குமார் தயாரிக்க, நிவாஸ் கே.பிரசன்னா இசையமைத்துள்ளார்.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ மண வாழ்க்கையில் உள்ள பிரச்சினைகளை மூட்டை கட்டிவைத்துவிட்டு, மற்ற விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார் ரஜினி மகள் ஐஸ்வர்யா. தனுஷை விட்டுப் பிரிந்த பிறகு இசைத்தொகுப்பு ஒன்றை இயக்கிய பின்னர் இந்திப் படத்தை இயக்கப் போவதாக அறிவித்திருந்தார். இந்நிலையில், உடற்பயிற்சி செய்வதன் அவசியம் குறித்து விவரித்து சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் ஐஸ்வர்யா. அதில், காலை நேரத்தில் உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு இணையாக எதையும் குறிப்பிட இயலாது எனத் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தாம் உடற்பயிற்சி செய்வது, மிதிவண்டி ஓட்டுவது தொடர்பான புகைப்படங்களையும் அவர் பகிர்ந்துள்ளார்.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ தாம் நடித்த மூன்று படங்கள் ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி வெளியீடு கண்டது தமது வளர்ச்சிக்கு துணை நின்றதாக நடிகர் கார்த்தி கூறியுள்ளார். 'பையா', 'கொம்பன்', 'சுல்தான்' ஆகிய மூன்று படங்களையே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.

"நான் நடித்த 'பையா' திரைப்படம் முற்றிலும் புதிய கண்ணோட்டத்தில் என்னை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பு அளித்தது.

"திரையுலகில் அறிமுகமாகி மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் என்னை கிராமத்து மண்ணுக்குக் கொண்டு சென்ற படம் 'கொம்பன்'. 'சுல்தான்' திரைப்படம் மீண்டும் என்னை குழந்தைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தியது," என்று தமது சமூக ஊடகப்பதிவில் தெரிவித்துள்ளார் கார்த்தி.

இந்தப் படைப்புகள் உருவாகக் காரணமாக இருந்த தயாரிப்பாளர்கள், இயக்குநர்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ 'வலிமை' படத்தின் வசூல் ரூ.200 கோடியைக் கடந்துவிட்ட தாக தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் வெளிப்படையாக அறிவித்து இருந்தார். இப்போது, ஓடிடி தளத்தில் 'வலிமை' படம் வெளியீடு கண்ட ஒரு வாரத்துக்குள் 500 மில்லியன் பார்வை நிமிடங்க ளைப் பெற்று சாதித்துள்ளதாக போனி கபூர் கூறியுள்ளார்.