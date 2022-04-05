92, 95ரக பெட்ரோல்
விலை குறைந்தது
நேற்றைய நிலவரப்படி 92 மற்றும் 95 ரக பெட்ரோல் விலை குறைந்தது. ஒரு லிட்டருக்கான விலை ஐந்து காசு குறைந்து $3க்கும் குறைவாகச் சரிந்தது. ரஷ்ய இறக்குமதிகளுக்கு எதிராக தடை விதிக்கப்படும் திட்டம் கைவிடப்படக்கூடும் என்பதால் எண்ணெய் விலை குறைந்துள்ளது.
கால்டெக்ஸ், எஸ்ஸோ ஆகிய பெட்ரோல் நிலையங்களில் 92 ரக பெட்ரோலின் விலை லிட்டருக்கு $2.96. எஸ்பிசி பெட்ரோல் நிலையத்தில் அதன் விலை லிட்டருக்கு $2.95. இவ்வகை பெட்ரோலை பெரும்பாலான கார்களில் பயன்படுத்த முடியாததால் ஷெல் மற்றும் சினோபெக் பெட்ரோல் நிலையம் அதை விற்பதில்லை.
பெரும்பாலான வாகன ஓட்டுநர்கள் பயன்படுத்தும் 95 ரக பெட்ரோலின் விலையும் குறைந்துள்ளது. எஸ்பிசி அது லிட்டருக்கு $2.99ஆக விற்கப்படுகிறது. கால்டெக்ஸ், எஸ்ஸோ, சினோபெக் ஆகிய பெட்ரோல் நிலையங்களில் அதன் விலை லிட்டருக்கு $3. ஷெல் பெட்ரோல் நிலையத்தில் 95 ரக பெட்ரோலின் விலை லிட்டருக்கு $3.02.
கேளிக்கை விடுதிகள் முழுமையாகத் திறக்க அனுமதி
கொவிட்-19 நெருக்கடிநிலை காரணமாக கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகளாக சிங்கப்பூரில் உள்ள கேளிக்கை விடுதிகளின் வர்த்தகம் தடைப்பட்டது. இந்நிலையில், இம்மாதம் 19ஆம் தேதியிலிருந்து அனைத்து வகை கேளிக்கை விடுதிகள் முழுமையாகத் திறக்கவும் வர்த்தகம் வழக்கநிலை திரும்பவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
இருப்பினும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய அனைத்து கேளிக்கை விடுதிகளிலும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும். உணவு, பான நிறுவனங்கள், மதுபானம் விற்கும் கடைகள், நேரடி இசை நிகழ்ச்சிகள் ஆகியவற்றுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள அதே விதிமுறைகள் கேளிக்கை விடுதிகளுக்கும் விதிக்கப்படுகிறது. இரவுவிடுதிகள், டிஸ்கோ நிலையங்கள் ஆகியவற்றுக்குச் செல்பவர்கள் சுகாதார அமைச்சின் அங்கீகாரம் பெற்ற பரிசோதனைச் சேவை வழங்குபவரின் கண்காணிப்பின்கீழ் ஏஆர்டி பரிசோதனை செய்து கிருமித்தொற்று இல்லை என்று நிரூபிக்க வேண்டும். ஏஆர்டி பரிசோதனை செய்து கிருமித்தொற்று இல்லை என்று உறுதி செய்யப்பட்டால் மட்டுமே இரவுவிடுதிகள், டிஸ்கோ நிலையங்கள் ஆகியவற்றுக்குள் செல்லலாம்.
இரவுவிடுதி, டிஸ்கோ நிலையங்கள் ஆகியவற்றுக்குச் செல்வதற்கு முன்பு 24 மணி நேரத்துக்குள் எடுக்கப்பட்ட பரிசோதனைகளின் முடிவு மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.
கிருமித்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை சரிந்தது
சிங்கப்பூரில் நேற்று முன்தின நண்பகல் நிலவரப்படி மேலும் 3,743 பேருக்கு கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று ஏற்பட்டது. அவர்களில் 3,674 பேருக்குச் சமூக அளவில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்த 69 பேருக்குக் கிருமித்தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
கொவிட்-19 காரணமாக நேற்று முன்தினம் நால்வர் மாண்டனர். சிங்கப்பூரில் இதுவரை கொவிட்-19 காரணமாக 1,276 பேர் மாண்டுவிட்டனர்.
கிருமித்தொற்று ஏற்பட்டு 507 பேர் மருத்துவமனையில் தங்கி சிகிச்சை பெற்று வருவதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்தது. மொத்தம் 56 நோயாளிகளுக்கு உயிர்வாயுக் கருவி பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
21 பேர் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் உள்ளனர்.
சிங்கப்பூரில் கிருமித்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை 1,109744 ஆகும்.
கடந்த பிப்வரி மாதம் 2ஆம் தேதிக்குப் பிறகு நேற்று முன்தினம் பதிவான பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஆகக் குறைவானது.