பசுமைத் திட்டம் 2030ன்கீழ் ஒருங்கிணையும் அமைச்சுகள்
அரசாங்கம் சென்ற ஆண்டு அறிமுகப்படுத்திய சிங்கப்பூர் பசுமைத் திட்டம் 2030, நீடித்த நிலைத்தன்மைக்கான முயற்சிகளில் அரசாங்க அமைப்புகளை ஒருங்கிணைக்க உதவியாக இருப்பதாக நீடித்த நிலைத்தன்மை, சுற்றுப்புற அமைச்சர் கிரேஸ் ஃபூ தெரிவித்துள்ளார்.
"முன்பெல்லாம் அவரவர் அமைச்சுகளுக்குள்ளான முயற்சிகளில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி வந்தோம். ஆனால் இப்போது பசுமைத் திட்டங்களில் ஈடுபடும் வெவ்வேறு அமைச்சுகளுடன் கலந்துரையாடுவதை வழக்கமாக்கிக் கொண்டுள்ளோம். பல்வேறு கொள்கைகள், திட்டங்கள், அவை எவ்வாறு பொருந்திப்போகின்றன என்பது குறித்துக் கலந்துரையாடப்படுகிறது," என்று ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்சுக்கு சென்ற மாதம் அளித்த நேர்காணலில் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.
கல்வி அமைச்சு, தேசிய வளர்ச்சி அமைச்சு, நீடித்த நிலைத்தன்மை, சுற்றுப்புற அமைச்சு, வர்த்தக, தொழில் அமைச்சு, போக்குவரத்து அமைச்சு ஆகியவை பசுமைத் திட்டத்துக்கு ஆதரவான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுவருகின்றன.
அவற்றின் நடவடிக்கைகளை பசுமைத் திட்டத்தின்கீழ் ஒருங்கிணைப்பதால், கொள்கையைப் பற்றி அமைச்சுகள் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்வதுடன் பொதுமக்கள், வர்த்தக நிறுவனங்கள், கல்விமான்கள் ஆகிய தரப்புகளுடன் மேம்பட்ட வகையில் செயல்பட இயல்வதாகத் திருவாட்டி ஃபூ கூறினார்.
தொடர்புத்திறன் குறைபாடு பற்றிய விழிப்புணர்வுக்கு ஒரு மாத இயக்கம்
தொடர்புத்திறன் குறைபாடு உடையோர் வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தாமல் எவ்வாறு பிறரிடம் தொடர்புகொள்கிறார்கள், இந்தக் குறைபாடு உள்ள குழந்தையைப் பராமரிக்கும் பெற்றோர் எதிர்நோக்கும் சிரமங்கள் என்னென்ன போன்றவை குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் புதிய இயக்கம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரு மாத காலம் நீடிக்கும் இந்த இயக்கத்திற்கு, சிங்கப்பூர் தொடர்புத்திறன் குறைவானோருக்கான கட்டமைப்பு (ஏஎன்எஸ்) உள்ளிட்ட ஐந்து சமூக சேவை அமைப்புகள் கூட்டாக ஏற்பாடு செய்துள்ளன.
இந்தக் குறைபாடு உடையோருக்குத் தேவைப்படும் மாறுபட்ட ஆதரவைப் புரிந்துகொண்டு அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் பக்குவத்தைப் பொதுமக்களிடம் உண்டாக்க விழைகிறது 'திஸ் ஈஸ் மீ 'எனும் இயக்கம்.
ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி உலக தொடர்புத்திறன் குறைபாடு விழிப்புணர்வு தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. அதனை ஒட்டி, சென்ற சனிக்கிழமை தொடங்கப்பட்ட இயக்கத்தில் இத்தகைய குறைபாடு உடையவர்கள், அவர்களின் பராமரிப்பாளர்கள், இதற்கு சிகிச்சை அளிப்போர் எனப் பத்து பேரின் வாழ்க்கை எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. சிங்கப்பூரில் 150 குழந்தைகளில் ஒரு பிள்ளைக்கு தொடர்புத்திறன் குறைபாடு கண்டறியப்படுகிறது.
'ஒருமுறை பயன்படுத்தும் பைகளுக்கு கட்டணம், நமக்கான நினைவூட்டல்'
சிங்கப்பூரின் பெரும்பாலான பேரங்காடிகளில் அடுத்த ஆண்டு மத்தியில் இருந்து, ஒருமுறை மட்டும் பயன்படுத்தப்படும் பைகளுக்குக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
பருவநிலை மாற்றத்தைக் கையாள்வதற்கான குடியரசின் திட்டங்களில் இது மிகப் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாவிட்டாலும், நீடித்த நிலைத்தன்மைக்கான முயற்சிகளில் நம் ஒவ்வொருவரின் பங்களிப்பையும் நினைவுறுத்தும் நடவடிக்கை என்று நீடித்த நிலைத்தன்மை, சுற்றுப்புற அமைச்சர் கிரேஸ் ஃபூ கூறியுள்ளார்.
அரசாங்கம் கரியமில வாயு வெளியேற்றத்தைக் குறைக்க பெரிய தொழிற்சாலைகளுக்கு வரி விதித்தாலும் பருவநிலை மாற்றத்தைச் சமாளிக்க சமுதாய அளவிலான மாற்றம் மிக அவசியம்.
அனைவரும் அவரவர் பங்கை ஆற்றி, ஒரு சமூகமாக நாம் மாற்றத்தினுள் அடியெடுத்து வைக்க வேண்டும் என்று ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்சுக்கு அளித்த நேர்காணலில் அவர் குறிப்பிட்டார்.
2023 மத்தியில் இருந்து பேரங்காடிகளில் ஒருமுறை மட்டும் பயன்படுத்தப்படும் பைகளை வேண்டுவோர் குறைந்தபட்சம் ஐந்து காசாவது செலுத்தவேண்டியிருக்கும். சொந்தப் பைகளை எடுத்துச் செல்்வோர் இதைத் தவிர்க்கலாம்.