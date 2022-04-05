விபத்தில் சிக்கிய வாகனம் எரிப்பு
திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூர் மாவட்டம், ஜவ்வாது மலைப்பகுதியில் சாலையோர பள்ளத்தில் விழுந்து விபத்துக்குள்ளான வாகனம் தீ வைத்து எரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் விபத்துக்கான தடயத்தை அழிக்க முயற்சி நடந்ததா என்ற கோணத்தில் காவல்துறை விசாரித்து வருகிறது. சனிக்கிழமையன்று நடந்த இந்தக் கோர விபத்தில் 11 பேர் பலியாகினர். இவர்கள் அனைவரும் பெண்கள் ஆவர். விபத்தில் சிக்கி காயமடைந்த 24 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அனைத்து நெகிழிப் பொருள்களையும் தடைசெய்ய பாமக வலியுறுத்து
சென்னை: தமிழக அரசு அனைத்து வகை நெகிழிப் பொருள்களையும் தடை செய்ய வேண்டும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தி உள்ளார். இது தொடர்பாக வெளியிட்ட அறிக்கையில், ஹாலந்து நாட்டில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் மனித உடலிலும் ரத்தத்திலும் நெகிழி மென்துகள்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சி அளிப்பதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். நெகிழிப் பயன்பாட்டால் மொத்த மனித குலத்துக்கே ஆபத்து ஏற்படக்கூடும் எனத் தெரியவந்த பிறகும் இந்த விஷயத்தில் விழிப்புணர்வு ஏற்படாதது வருத்தம் அளிப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மனை விற்பனையில் லாபம் கிடைக்கும் என்று கூறி ரூ.70 லட்சம் மோசடி
காரைக்கால்: காரைக்காலைச் சேர்ந்த கமருன்னிசா என்பவரி டம் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த செல்லப்பா, ராஜாத்தி உள்ளிட்ட மூவர் மனை விற்பனைத் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் இரட்டிப்பு லாபம் கிடைப்பதாகவும் ஆசை காட்டி உள்ளனர். இதை நம்பிய கமருன்னிசா ரூ.52 லட்சம் ரொக்கப்பணமும் 72 பவுன் நகைகளையும் அவரிடம் கொடுத்துள்ளார். ஆனால் மனை எதுவும் வாங்கப்படாத நிலையில், தம்மை அணுகிய மூன்று பேர் உட்பட இம்மோசடியில் தொடர்புடைய அனைவரும் தலைமறைவாகிவிட்டதை அறிந்து அதிர்ச்சி அடைந்தார் கமருன்னிசா. இவரது நண்பர்கள் சிலரும் செல்லப்பாவிடம் ஏமாந்துள்ளது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து காவல்துறையில் அனைவரும் புகார் அளித்ததன் பேரில் செல்லப்பா சிக்கியுள்ளார். தலைமறைவாக உள்ள மற்றவர்கள் தீவிரமாகத் தேடப்பட்டு வருகிறார்கள்.