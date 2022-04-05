'வேண்டுமென்றே ஹலால்
பிரச்சினையைக் கிளப்பும் அமைப்புகள்'
பெங்களூரு:: தனிப்பட்டவர்களும் சில அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்களும் வேண்டுமென்றே ஹலால் பிரச்சினையைக் கிளப்பிவிட்டு மக்கள் பாதிப்படைவதை வேடிக்கை பார்க்கின்றனர் என்று சாடியுள்ளார் கர்நாடக கிராம வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் ஈசுவரப்பா. அனைத்து மக்களுக்கும் தங்கள் கலாசாரத்தைப் பின்பற்றும் உரிமை உள்ளது. இதைத்தான் சாப்பிட வேண்டும் என்று யாரையும் கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது. அனைத்து மாநிலங்களிலும் தோல்வியைத் தழுவி வரும் காங்கிரஸ்தான் இதுபோன்ற பிரச்சினைகளைக் கிளப்பி விடுகிறது. முஸ்லிம் மக்களை கவர்வதற்காக காங்கிரஸ் இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கு நாங்கள் ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று கூறியுள்ளார் அமைச்சர் ஈசுவரப்பா.
பெட்ரோல் விலை உயர்வால் விலைவாசி 10% அதிகரிப்பு
பெங்களூரு: "ஐந்து மாநிலத் தேர்தல் முடிவடையும் வரை பெட்ரோலிய பொருட்களின் விலை உயர்த்தப்படவில்லை. தேர்தல் முடிந்ததும் தற்போது அவற்றின் விலை நாள்தோறும் உயர்த்தப்பட்டு வருகிறது. இதில் அரசின் தலையீடு இல்லை என்று சொல்வதை ஏற்க முடியாது," என்று கர்நாடக சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சித்தராமையா கூறியுள்ளார். "பெட்ரோலிய பொருட்களின் விலை உயர்வால் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை 10 விழுக்காடு வரை உயர்ந்துள்ளது. இதனால் சாமானிய மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். விற்பனை வரி நடைமுறைக்கு வந்த பிறகு சிறு-குறு தொழில்களில் எட்டு கோடி வேலை வாய்ப்புகள் பறிபோய்விட்டன," என்று சித்தராமையா ஒரு பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த நிதி ஆண்டில் ஏற்றுமதி
வருவாய் 40 விழுக்காடு அதிகரிப்பு
அமராவதி: 2021-22 நிதி ஆண்டில் இந்தியாவின் ஏற்றுமதி வருவாய் ரூ.31.76 லட்சம் கோடியை எட்டியுள்ளதாக மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார். இது முந்தைய நிதி ஆண்டைக்காட்டிலும் 40 விழுக்காடு அதிகமாகும். கொவிட்-19 தொற்றுக்கு முந்தைய ஆண்டில் கிடைத்த ஏற்றுமதி வருவாயைக் காட்டிலும் 33 விழுக்காடு இது அதிகம் என்று குறிப்பிட்டார். 2022 மார்ச் மாதத்தில்தான் அதிக அளவாக 4,000 கோடி டாலர் மதிப்புள்ள பொருள்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார். குறிப்பாக வேளாண் பொருள்களின் ஏற்றுமதி கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. இதற்கு விவசாயிகளுக்குப் பாராட்டு தெரிவிக்க கடமைப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தார். உக்ரேன் போரால் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளுக்கு இந்தியா, கோதுமை ஏற்றுமதி செய்து வருகிறது. அதனால் நாட்டின் கோதுமை ஏற்றுமதி 100 லட்சம் டன்னை எளிதாக எட்டும் என்று அமைச்சர் கூறினார்.