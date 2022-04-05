முட்டாள்கள் தினச் சேட்டை;
விமான நிறுவன ஊழியர்மீது புகார்
பேங்காக்: முட்டாள்கள் தினத்தன்று சேட்டையாக பதிவிட்ட டுவிட் ஒன்றைத் தொடர்ந்து தாய்லாந்தின் தாய் வியட்ஜெட் விமான நிறுவன ஊழியர்மீது காவல்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஊழியரின் அந்த டுவிட் தாய்லாந்து மன்னர் மகா வஜிரலாங்கொர்னை அவமதிக்கும் வகையில் இருந்ததாக சமூக ஆர்வலர் அளித்துள்ள புகாரைத் தொடர்ந்து, ஊழியர் மீது குற்ற வழக்கு பதிவு செய்ய வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
தாய்லாந்தின் நாண் மாநிலத்திற்கும் ஜெர்மனியின் மியூனிக் நகரத்திற்கும் இடையே புதிய விமானச் சேவை துவங்க உள்ளதாக அப்பதிவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. பின்னர் இந்த டுவிட் நீக்கப்பட்டு விமான நிறுவனம் மன்னிப்பு கோரியது.
டுவிட்டில் மன்னரைப் பற்றி எதுவும் குறிப்பிடவில்லை என்றாலும் அவருடைய மனைவி அல்லாத மன்னரின் மற்றொரு துணையான சினீனத் என்பவர் ஜெர்மனியின் மியூனிக்கில் வசித்து வருகிறார்.
பாமாயில் உற்பத்தி, விநியோகம்: கண்காணிப்புப் பணியில் காவல்துறை
ஜகார்த்தா: இந்தோனீசியாவில் அரசியல் பிரச்சினையாக உருவெடுத்துள்ள உணவுப் பொருள்கள் விலைவாசி உயர்வுக்கு இடையில், பாமாயில் எனும் செம்பனை எண்ணெய் உற்பத்தியையும் விநியோகத்தையும் கண்காணிப்பதற்கு காவல்துறையினர் ஈடுபடுத்தப்பட்டு உள்ளனர்.
காவல்துறை அதிகாரிகள், உளவுப் பிரிவினர், அரசாங்க அதிகாரிகள் ஆகியோரை உள்ளடக்கிய பணிக்குழு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
நிர்ணயிக்கப்பட்டபடி நிறுவனங்கள் எண்ணெய் உற்பத்தி செய்கின்றனவா, ஒரு லிட்டர் எண்ணெய் 14,000 ரூப்பியாவிற்குகீழ் விற்கப்படுகிறதா என்பதை அது கண்காணிக்கும் என்று தலைமை காவல்துறை அதிகாரி சொன்னார். இந்தோனீசியாவில் சென்ற மார்ச் மாதம், பாமாயில் எண்ணெய்யின் விலை இரண்டு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு உயர்ந்தது.
துப்பாக்கிச் சூட்டில் அறுவர் பலி
சாக்ரமென்டோ: அமெரிக்காவில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் 6 பேர் உயிரிழந்தனர், 10 பேர் காயமடைந்துள்ளனர்.
அந்நாட்டின் கலிஃபோர்னியா மாநிலத்தின் சாக்ரமெண்டோ நகரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை துப்பாக்கிச் சத்தம் கேட்டது. அப்போது பொதுமக்கள் அலறியடித்துக் கொண்டு ஓட்டம் பிடித்தனர்.
துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியவன் குறித்து எந்தத் தகவலும் வெளியாகாத நிலையில், அவனைத் தேடி வருவதாகக் காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
99 விழுக்காட்டினருக்கு மோசமான காற்று
ஜெனிவா: உலக மக்கள்தொகையில் ஏறத்தாழ
99 விழுக்காட்டினர் உலகச் சுகாதார நிறுவனம் நிர்ணயித்த காற்று தரத்தைவிட மோசமான காற்றைச் சுவாசிப்பதாக நிறுவனம் கூறியுள்ளது. அதிலும் குறைந்த, நடுத்தர வருமான நாடுகளின் மக்கள் மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அது கூறியது.
117 நாடுகளில் 6,000 நகரங்களில் நடத்தப்பட்ட கணக்கெடுப்பில் இது தெரியவந்துள்ளது. மேலும் காற்று மாசுபாடு காரணமாக ஆண்டுக்கு 7 மில்லியன் பேர் உயிர் வாழ்வதற்கான சராசரி ஆயுட்காலத்திற்கு முன்பே அகால மரணமடைந்து விடுவதாகவும் அது கூறுகிறது.
ஆப்பிரிக்க, மேற்கு பசிபிக் வட்டாரங்களில் காற்றின் தரம் நிர்ணயிக்கப்பட்டதைவிட எட்டு மடங்கு மோசமாக உள்ளதாக நிறுவனம் கூறுகிறது.