ஏப்ரல் 14 முதல் ரமலான் சந்தையில் கூடுதலாக 30 கடைகள்
கேலாங் சிராயில் உள்ள ரமலான் சந்தை விரிவுப்படுத்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வட்டாரத்தில் மேலும் இரண்டு இடங்களில் கூடுதல் கடைகள் திறக்கப்படும். கூடுதலாக 30 கடைகள் திறக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
இக்கடைகள் இம்மாதம் 14ஆம் தேதியிலிருந்து முஸ்லிம்களின் ரமலான் மாதம் முடியும் வரை (மே 2) இயங்கும்.
தஞ்சோங் காத்தோங் கடைத்தொகுதியின் வெளிப்புற வாகன நிறுத்துமிடத்துக்குப் பக்கத்தில் கூரையுள்ள நடைபாதையோரம் உள்ள புல்வெளியிலும் கடைத்தொகுதிக்கு அருகில் உள்ள புல்வெளியிலும் புதிய கடைகள் திறக்கப்படும்.
அங்கு 20 சில்லறை வர்த்தகக் கடைளும் 10 உணவுக் கடைகளும் திறக்கப்படும் என்று மக்கள் கழகத்தின்கீழ் செயல்படும் விஸ்மா கேலாங் சிராய் தெரிவித்தது.
இதன்மூலம் இவ்வாண்டு ரமலான் சந்தையில் மொத்தம் 70 கடைகள் இயங்கும். இருப்பினும், 2019ஆம் ஆண்டில் திறக்கப்பட்ட 600 கடைகளைவிட இந்த எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவு.
10 சிறார் தடுப்பூசி நிலையங்கள் ஏப்ரல் 30ல் மூடப்படுகின்றன
இம்மாதம் 30ஆம் தேதியன்று பத்து சிறார் கொவிட்-19 தடுப்பூசி நிலையங்கள் மூடப்படும். ஹவ்காங் சமூக மன்றத்திலும் கேஷியு சமூக மன்றத்திலும் உள்ள சிறார் தடுப்பூசி நிலையங்கள் தொடர்ந்து இயங்கும்.
ஐந்து வயதுக்கும் 11 வயதுக்கும் இடைப்பட்ட சிறுவர்களில் பெரும்பாலானோர் இருமுறை தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டுள்ளதால் பெரும்பாலான சிறார் தடுப்பூசி நிலையங்களை மூட முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு கூறியது.
இன்னமும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளாத சிறார் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள உதவும் வகையில் பொது சுகாதார தயார்நிலை மருந்தகங்களையும் பலதுறை மருந்தகங்களையும் அமைச்சு தயார்படுத்தும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்த மேல் விவரங்கள் கூடிய விரைவில் அறிவிக்கப்படும்.
கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நிலவரப்படி ஐந்து வயதுக்கும் 11 வயதுக்கும் இடைப்பட்ட சிறுவர்களில் 79 விழுக்காட்டினர் முதல்முறை கொவிட்-19 தடுப்பூசியைப் போட்டுவிட்டனர் அல்லது அதற்காக முன்பதிவு செய்துவிட்டனர்.
66 விழுக்காட்டினர் இரண்டாவது முறை கொவிட்-19 தடுப்பூசியைப் போட்டுவிட்டனர்.
அரீனா@தெம்பனிஸ் ஹப், கிளமெண்டி சமூக நிலையம், முன்னாள் ஹொங் கா உயர்நிலைப்பள்ளி, ஜாலான் புசார் சமூக மன்றம், மரின் பரேட் சமூக மன்றம், நீ சூன் ஈஸ்ட் சமூக மன்றம், பாசிர் ரிஸ் இலியாஸ் சமூக மன்றம், சிராங்கூன் சமூக மன்றம், தோ பாயோ வெஸ்ட் சமூக மன்றம் ஆகியவற்றில் உள்ள சிறார் தடுப்பூசி நிலையங்கள் மூடப்படுகின்றன.