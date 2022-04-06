காத்தோங் ஸ்குவேர் கைகலப்பு பற்றி காவல்துறை விசாரணை
ஈஸ்ட் கோஸ்ட் சாலையில் அமைந்துள்ள காத்தோங் ஸ்குவேர் கடைத்தொகுதியில் மூண்ட கைகலப்பு குறித்து காவல்துறை விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளது.
சம்பவம் தொடர்பான காணொளியில் ஆடவர் ஒருவர் காரில் இருந்து கூரான வெள்ளி-நிறப் பொருளை எடுப்பது பதிவாகியுள்ளது. ஆடவர் ஒருவர் மற்றொருவரின் கழுத்தை நெரிப்பதும் அதில் தெரிகிறது.
ஃபேஸ்புக்கில் நேற்று பதிவிடப்பட்ட காணொளியில் எட்டு ஆடவர்களும் இரண்டு பெண்களும் ஒருவருக்கொருவர் தாக்கிக்கொள்வதும் சிலர் அவர்களைத் தடுக்க முனைவதும் பதிவாகியுள்ளது.
கைகலப்பு பற்றிப் புகார் அளிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இதுகுறித்து விசாரித்து வருவதாகவும் காவல்துறை உறுதிப்படுத்தியது.
காதலியின் குழந்தை மரணம்; ஆடவர்மீது கொலை விசாரணை
காதலியின் ஒன்பது மாதக் குழந்தையை வேனில் தனித்து விட்டுச்சென்ற ஆடவர் அதன் தலையில் மோசமான காயம் ஏற்படுத்தியதாகக் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது. 29 வயது முகமது ஆலிஃப் முகமது யூசூஃப் மீது அரசாங்கத் தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் நேற்று கொலைக் குற்றம்சாட்டினர்.
ஆண் குழந்தையான இஸ் ஃபய்யாஸ் ஸயானி அகமதை, ஈசூன் ஸ்ட்ரீட் 81ன் அடுக்குமாடி கார் நிறுத்துமிடத்தில், 2019ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 7ஆம் தேதி இரவு பத்து மணிக்கும் பின்னிரவு பன்னிரண்டேகால் மணிக்கும் இடையில் கொலை செய்ததாக ஆலிஃப் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது.
2019ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் அல்லது அக்டோபரில் இஸ்ஸின் தாயார் நாடியா அப்துல் ஜலீலுடன் நட்பு பூண்ட ஆலிஃப், சம்பவத்தன்று காதலியின் குழந்தையைப் பார்த்துக்கொள்ள ஒப்புக்கொண்டார். இரவு 11 மணிக்கு குழந்தையைத் தனது வேனில் தனியே வைத்துப் பூட்டிவிட்டு அவர் பொருள்கள் வாங்கச் சென்றதாகக் கூறப்பட்டது.
குழந்தை தன் கையில் இருந்து வேனுக்குள் விழுந்து தலையில் அடிபட்டு, பின்னர் தரையில் விழுந்ததாக ஆலிஃப் நீதிமன்றத்தில் கூறினார்.
உயிரிழந்த குழந்தையை பணம்கொடுத்து யார் மூலமாவது புதைத்துவிட்டு, காணவில்லை என்று பிறகு சொல்லிக்கொள்ளலாம் என்ற ஆலிஃபின் திட்டத்தைத் தாயார் நாடியா நிராகரித்ததாகக் கூறப்பட்டது. பின்னர் மருத்துவமனைக்குச் சென்றபோது குழந்தை தானாகவே கையிலிருந்து விழுந்துவிட்டதாகக் கூறும்படி நாடியாவை ஆலிஃப் வற்புறுத்தியதாகவும் கூறப்பட்டது.
குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் ஆலிஃபுக்கு மரண தண்டனையோ பிரம்படியுடன் கூடிய ஆயுள்தண்டனையோ விதிக்கப்படலாம்.
கண்ணாடி சன்னலை உடைத்ததை ஒப்புக்கொண்ட ஆடவர்
ஹவ்காங் அவென்யூ 9ல் உள்ள புளோக் 933ன் அடுக்குமாடி கார் நிறுத்துமிடத்தில் கவண்வில் பயிற்சியில் ஈடுபட்டபோது அருகில் இருந்த வீடுகளின் கண்ணாடி சன்னல்களை உடைத்ததை 61 வயது சான் ஃபான் கியோ நேற்று ஒப்புக்கொண்டார்.
மற்றவர்களின் பாதுகாப்புக்கு ஆபத்து விளைவித்ததாக அவர்மீது குற்றம்சாட்டப்பட்டிருந்தது.
பொழுதுபோக்கிற்காக உலோகக் குண்டுகளை கவண்வில் மூலம் குறிபார்த்து பிளாஸ்டிக் போத்தல்கள்மீது அடிக்கும் பயிற்சியில் அவர் ஈடுபட்டார். 2019 நவம்பருக்கும் 2020 ஜனவரிக்கும் இடையே, தாவ்பாவ் மின்-வர்த்தகத் தளத்தின் மூலம் ஏழு கவண்வில்களையும், அவற்றில் பயன்படுத்த உலோகக் குண்டுகளையும் வாங்கியதாகக் கூறினார் சான்.
புளோக் 923ல் உள்ள இரண்டு வீடுகளின் கண்ணாடி சன்னல்கள் உடைந்ததையடுத்து வீட்டு உரிமையாளர்கள் காவல்துறையிடம் புகார் அளித்தனர்.
இம்மாதம் 13ஆம் தேதி சானுக்குத் தண்டனை விதிக்கப்படும்.
குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் ஆறு மாதச் சிறைத்தண்டனையுடன் 2,500 வெள்ளி அபராதமும் விதிக்கப்படலாம்.