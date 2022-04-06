முகக்கவசம் அணியாவிட்டால் அபராதம் இல்லை என அமைச்சர் அறிவிப்பு
சென்னை: கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் முழுமையாக நீக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து, பொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணியாவிட்டால் அபராதம் விதிக்கப்பட மாட்டாது என்று மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார். எனினும், முன்பு இருந்ததைப் போல் முகக்கவசம் அணிவதுடன் சமூக இடைவெளியைக் கடைப்பிடிப்பது, கிருமி நாசினி பயன்படுத்துவது ஆகியவற்றைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது என்றார் அவர். "ஜப்பானில் பல ஆண்டுகளாகவே முகக்கவசம் அணிவதை வாடிக்கையாகவே கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே நாம் மேலும் இரண்டு மாதங்கள் முகக்கவசம் அணிவதால் சிரமம் ஏதும் ஏற்பட்டுவிடாது," என்று அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.
விவாதிக்க மறுப்பு: திமுக உறுப்பினர்கள் மக்களவையில் இருந்து வெளிநடப்பு
புதுடெல்லி: தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை மத்திய அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும் என திமுக வலியுறுத்தி உள்ளது. இது குறித்து பேச அனுமதி கிடைக்காததால் மாநிலங்களவையில் இருந்து திமுக உறுப்பினர்கள் நேற்று முன்தினம் வெளிநடப்பு செய்தனர். முன்னதாக, ஆளுநருக்கு எதிராக அவர்கள் கண்டன முழக்கங்கள் எழுப்பினர். நீட் தேர்வு மசோதாவை அதிபருக்கு அனுப்பாமல் ஆளுநர் தாமதப்படுத்துவதாக திமுக புகார் எழுப்பி உள்ளது. ஆளுநர் குறித்து மக்களவையில் விவாதிக்க அனுமதி கோரி திமுக சார்பில் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் அளிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், மக்களவை சபாநாயகர் இதற்கு அனுமதி அளிக்கவில்லை. இதையடுத்து, திமுக உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர்.
மீண்டும் பணியமர்த்த வலியுறுத்தி 800 தாதியர் ஆர்ப்பாட்டம்
சென்னை: கொரோனா நெருக்கடி காலத்தில் தமிழக அரசு தற்காலிக அடிப்படையில் 800 தாதியரை பணியமர்த்தியது. தற்போது அவர்கள் அனைவரும் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். தங்களை மீண்டும் பணியில் அமர்த்தக் கோரி 800 தாதியரும் சென்னை கடற்கரைப் பகுதியில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதையடுத்து, அவர்களை காவல்துறை குண்டுக்கட்டாக அப்புறப்படுத்தினர். பின்னர் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் (படம்). கொரோனா நெருக்கடியைச் சமாளிக்க 2020ஆம் ஆண்டு, ஒப்பந்த அடிப்படையில் 3,200 தாதியர் தற்காலிகமாக நியமிக்கப்பட்டனர். அவர்களின் 2,400 பேருக்கு பணி நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்ட நிலையில், நிதிப் பற்றாக்குறையால் 800 பேர் மட்டும் மார்ச் மாத இறுதியில் பணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சிறப்பாக நடந்தேறிய தூக்கத் திருவிழா
குமரி: கொல்லங்கோடு பத்திரகாளியம்மன் கோவிலில் தூக்கத்திருவிழா நேற்று முன்தினம் நடந்தது. இதில் 1,098 குழந்தைகளுக்கு தூக்க நேர்ச்சை நிறைவேற்றப்பட்டது (படம்). தூக்கநேர்ச்சை நிகழ்ச்சி என்பது தூக்க தேரில் பொருத்தப்பட்டுள்ள நான்கு வில்லில் நான்கு குழந்தைகளுடன் தூக்கக்காரர்கள் 48 அடி உயரத்தில் அந்தரத்தில் தொங்கியபடி குழந்தைகளை சுமந்து கோவிலைச் சுற்றி ஒருமுறை வலம் வந்து நேர்ச்சையை நிறைவேற்றுவர்.