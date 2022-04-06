'இந்திய கடல்துறை புது உச்சம்'
புதுடெல்லி: கடந்த எட்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு
இந்திய கடல்துறை புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது என்று பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார். நாட்டின் வர்த்தகத்துக்கு கடல்துறை முக்கிய பங்காற்றுவதாகவும் அவர் கூறினார். ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி தேசிய கடல்துறை நாளாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நிலையில் பேசிய பிரதமர் மோடி, கடல்துறை நாளான இன்று (நேற்று) நமது கடல்துறையின் வரலாற்றை நினைவு கூர்வதுடன் பொருளியல் வளர்ச்சியில் கடல்துறையின் பங்கு மிக முக்கியம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நியூயார்க்கில் இந்தியர் மீது தாக்குதல்; கண்டனம்
நியூயார்க்: நியூயார்க் நகரில் வயதான சீக்கியர் தாக்கப்பட்டதற்கு அந்நகரில் உள்ள இந்திய தூதகரம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. இந்தச் சம்பவத்தை விசாரித்து வரும் நியூயார்க் காவல்துறையுடன் தொடர்பு கொண்டு சம்பவம் குறித்து கேட்டு அறிந்ததாகவும் அது கூறியது. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை குயின்ஸ் வட்டாரத்தில் நிர்மல் சிங் எனும் 70 வயது இந்திய முதியவர் தாக்கப் பட்டார். இந்தச் சம்பவம் குறித்துப் பேசிய நியூயார்க் நகர ஆணையர் கீசந்த் செவல், தாக்கியவர்கள் கைது செய்யப்படுவார்கள் என உறுதியளித்துள்ளார்.
இந்தியாவுக்கு அறிவுரை
கூற முடியாது: ஜெர்மனி
புதுடெல்லி: ரஷ்யாவிடமிருந்து மலிவு விலையில் கச்சா எண்ணெய்யை இறக்குமதி செய்யவிருக்கும் இந்தியாவின் முடிவை தடுக்கும் வகையில் இந்தியாவுக்கு நாங்கள் அறிவுரை கூற முடியாது என்று ஜெர்மனி கருத்து தெரிவித்துள்ளது. இந்தியாவுக்கான ஜெர்மனி நாட்டு தூதர் வால்டர் ஜெ லிண்ட்னர் ஆங்கில தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த பேட்டியில் இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.