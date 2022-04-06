தொற்று இருந்தாலும் தனிமை இல்லை
பெர்லின்: கிருமித்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்கள் தனிமைப்படுத்த வேண்டும் என்பது ஜெர்மனியில் இனி கட்டாயம் கிடையாது என்று அந்நாட்டின் சுகாதார அமைச்சர் காரல் லாடர்பாச் அறிவித்துள்ளார். அடுத்த மாதம் முதல் இது நடப்பிற்கு வரும் என்றும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்கள் தங்களது விருப்பத்தின்பேரில் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதை அரசாங்கம் பெரிதும் வலியுறுத்துவதாகவும் அவர் சொன்னார்.
அதே சமயம், மருத்துவ நிறுவனங்களில் பணிபுரிவர்களுக்குத் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டால், அவர்கள் ஐந்து நாள்கள் தனிமைப்படுத்திக்கொள்வது தொடரும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
மலாய் மொழி நிராகரிப்பு
பெட்டாலிங் ஜெயா: மலாய் மொழியை ஆசியானின் இரண்டாவது அதிகாரபூர்வ மொழியாக அறிவிக்கவேண்டும் என்ற மலேசியாவின் கோரிக்கையை இந்தோனீசியாவின் கல்வி, கலாசார, ஆய்வு, தொழில்நுட்ப அமைச்சர் நடியம் மகரிம் நிராகரித்துவிட்டார்.
மாறாக, ஆசியானின் முக்கிய மொழியாக பயன்படுத்த, பஹாசா இந்தோனீசியா மொழி சிறப்பானதாக இருக்கும் என்றும் அவர் சொன்னார். மேலும், தென்கிழக்காசியாவில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் மொழியாக பஹாசா இந்தோனீசியா உள்ளதாகவும் அது 47க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பரவி உள்ளது என்றும் அவர் சொன்னார்.
மலாய் மொழியை ஆசியானின் அதிகாரபூர்வ மொழியாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று மலேசிய விரும்புவதால், அது மறுபரிசீலனை செய்யப்பட்டு மேலும் விவாதிக்கப்பட வேண்டும் என்றார் அவர்.
ஜப்பானில் நரிக்கு பறவைக் காய்ச்சல்
தோக்கியோ: ஜப்பானின் வடக்கு ஹொக்காய்டோ வட்டாரத்தில் நரி ஒன்று பறவை காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட தாகவும் அந்த நரி மாண்டுவிட்டதாகவும் அந்நாட்டின் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சு கூறியது. ஜப்பானில் முதல்முறையாக பாலூட்டி வகை விலங்கிடம் பறவை காய்ச்சல் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. பறவை காய்ச்சலுக்கு ஆளான காட்டுப் பறவையை அந்த நரி தின்றிருக்கலாம் என நம்பப்படுவதாக அதிகாரி ஒருவர் சொன்னார்.