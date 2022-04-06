மாதங்கி இளங்கோவன்
திருக்குறளை முன்னிலைப்படுத்தி இவ்வாண்டிற்கான சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டங்களை ஏற்பாடு செய்துள்ளது 'லிஷா' எனப்படும் லிட்டில் இந்தியா வர்த்தகர்கள், மரபுடைமைச் சங்கம்.
விழாவை முன்னிட்டு இந்திய மரபுடைமை நிலையத்தின் இரண்டாம் தளத்தில் கண்ணாடியிழையால் உருவாக்கப்பட்ட நான்கு அடி உயர திருவள்ளுவர் சிலை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
சிராங்கூன் சாலைத் தூண்களில் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் மொத்தம் 100 திருக்குறள் பதாகைகள் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளன.
ஈராண்டுகளுக்குப்பின் இம்மாதம் 8ஆம் தேதி முதல் 30ஆம் தேதி வரை நேரடி நிகழ்ச்சிகளுடன் லிட்டில் இந்தியாவில் சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டவுள்ளன.
மேலும், சித்திரைப் புத்தாண்டை முன்னிட்டு, பல்வேறு இந்திய சமூகங்களைக் கொண்டாடும் கண்காட்சிக்கும் பயிலரங்குகளுக்கும் இந்திய மரபுடைமை நிலையம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
இந்தியப் புத்தாண்டு விழா
இந்தியப் புத்தாண்டு விழா நாளை மறுநாள் 8ஆம் தேதியன்று' ஒன் ஃபேரர்' தங்குவிடுதியில் நேரடி நிகழ்ச்சியாக நடைபெறவுள்ளது.
அதில் தமிழ் அமைப்புகளும் இந்தி, மலையாளம், பஞ்சாபி, தெலுங்கு, சிந்தி, பெரானாக்கான் என மொத்தம் 16 இந்திய சமூகங்களின் பாரம்பரிய நடனங்கள் இடம்பெறவுள்ளன. பன்முகத்தன்மை கொண்ட இந்தியச் சமூகங்களிடையே ஒன்றுபட்ட உணர்வையும் கலாசாரத்தையும் பேணி வளர்க்க இந்தியப் புத்தாண்டு விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. பாதுகாப்பு நிர்வாக நடைமுறைகள் காரணமாக, குறிப்பிட்டவர்கள் மட்டுமே அரங்கத்தில் அனுமதிக்கப்படுவர்.
சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கலைவிழா
தமிழ்மொழியையும் சித்திரைப் புத்தாண்டையும் கொண்டாடும் வகையில் சித்திரைக் கலைவிழா இம்மாதம் 9ஆம் தேதி 'ஒன் ஃபேரர்' தங்குவிடுதியில் இடம்பெறும். விழாவின் சிறப்பு விருந்தினராக வெளியுறவு அமைச்சர் டாக்டர் விவியன் பாலகிருஷ்ணன் பங்கேற்கவுள்ளார்.
திருவள்ளுவரையும் திருக்குறளையும் கருப்பொருளாகக் கொண்ட இவ்விழாவில், குறள் சார்ந்த பாடல்களும் நடனங்களும் இடம்பெறும். தமிழ்நாட்டின் பிரபல கலைஞர் திரு ரமணன் திருக்குறள் குறித்து உரையாற்றுவார்.
இவ்வாண்டுப் பொங்கல் திருநாளையொட்டி, காட்சிக்கு வைக்கப்பட்ட இந்திய அனைத்துலகப் பள்ளி மாணவர்களின் ஓவியங்களின் விற்பனை மூலம் திரட்டப்பட்ட நிதியுடன் மேலும் நிதி சேர்த்து சித்திரைக் கலை விழாவில் ஸ்ரீ நாராயண மிஷன் அமைப்பிற்கு 'லிஷா' நன்கொடை வழங்கவிருக்கிறது.
அத்துடன், யோகா பயிலரங்கு, தொடக்கநிலை, உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான கலாசார நடவடிக்கைகள், பொதுமக்களுக்கான கலாசார நடவடிக்கைகள் என கேம்பல் லேனிலும் இந்திய மரபுடைமை நிலையத்திலும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்திய மரபுடைமை நிலையம் ஏற்பாடு செய்துள்ள நிகழ்ச்சிகள்
இசையைக் கருப்பொருளாகக் கொண்டு இந்திய மரபுடைமை நிலையத்தில் இந்தியப் புத்தாண்டு நிகழ்ச்சிகளுக்கும் கண்காட்சிக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்திய இசைக் கருவிகளின் தொன்மையையும் சிறப்புகளையும் எடுத்துரைக்கும் கண்காட்சி, நிலையத்தில் இடம்பெறுகிறது. யாழ், சாரங்கி போன்ற பல்வேறு தனித்தன்மைமிக்க இசைக்கருவிகள் கண்காட்சியில் வைக்கப்படும்.
இந்தியப் புத்தாண்டை முன்னிட்டு வரும் சனி, ஞாயிறு இருநாள்களும் இந்திய மரபுடைமை நிலையத்துக்குச் செல்ல பொதுமக்களுக்கு அனுமதி இலவசம். அரும்பொருளக வழிகாட்டிச் சுற்றுலாக்களிலும் அவர்கள் பங்கேற்கலாம்.
சிங்கப்பூர் இந்தியர் இசைக் குழுவுடன் இணைந்து இசைக் காணொளியைத் தயாரித்துள்ளதாகக் கூறினார் இந்திய மரபுடைமை நிலையத்தின் மேலாளரான பவானி மரியா தாஸ். ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டகிராம் சமூகத் தளங்களில் இக்காணொளி வெளியிடப்படும் என்றார் அவர்.
மேலும் தஞ்சாவூர் சித்திரக் கலைப் பயிலரங்குக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பயிலரங்கில் பங்கேற்க கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.
சித்திரைக் கலைவிழா, இந்தியப் புத்தாண்டு விழா குறித்த மேல்விவரங்களை http://littleindia.com.sg, https://www.indianheritage.gov.sg/en ஆகிய இணையத்தளங்களிலும் @indianheritage_sg எனும் இன்ஸ்டகிராம் பக்கத்திலும் காணலாம்.