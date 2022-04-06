Home
திருக்குறளைக் கொண்டாடும் சித்திரைப் புத்தாண்டு விழா

இந்திய மரபுடைமை நிலையத்தின் இரண்டாம் தளத்தில் வைக்கப் பட்டுள்ள திருவள்ளுவர் சிலை. படம்: லிஷா -

மாதங்கி இளங்­கோ­வன்

திருக்­கு­ற­ளை­ முன்­னி­லைப்­படுத்தி இவ்­வாண்டிற்கான சித்­தி­ரைப் புத்­தாண்­டுக் கொண்­டாட்­டங்­களை ஏற்­பாடு செய்­துள்­ளது 'லி‌‌‌ஷா' எனப்­படும் லிட்­டில் இந்­தியா வர்த்­தகர்­கள், மர­பு­டை­மைச் சங்­கம்.

விழாவை முன்­னிட்டு இந்­திய மர­பு­டைமை நிலை­யத்­தின் இரண்­டாம் தளத்தில் கண்­ணா­டி­யி­ழை­யால் உருவாக்கப்பட்ட நான்கு அடி உயர திரு­வள்ளு­வர் சிலை வைக்­கப்­பட்டுள்­ளது.

சிராங்­கூன் சாலைத் தூண்­களில் ஆங்­கி­லத்­தி­லும் தமி­ழி­லும் மொத்­தம் 100 திருக்­கு­றள் பதா­கை­கள் தொங்­க­வி­டப்­பட்­டுள்­ளன.

ஈராண்­டு­க­ளுக்­குப்­பின் இம்­மா­தம் 8ஆம் தேதி முதல் 30ஆம் தேதி வரை நேரடி நிகழ்ச்­சி­க­ளு­டன் லிட்­டில் இந்­தி­யா­வில் சித்­தி­ரைப் புத்­தாண்­டுக் கொண்­டாட்­டங்­கள் களை­கட்­ட­வுள்­ளன.

மேலும், சித்­தி­ரைப் புத்­தாண்டை முன்­னிட்டு, பல்­வேறு இந்­திய சமூ­கங்­க­ளைக் கொண்­டா­டும் கண்­காட்­சிக்­கும் பயி­ல­ரங்­கு­க­ளுக்­கும் இந்­திய மர­பு­டைமை நிலை­யம் ஏற்­பாடு செய்­துள்­ளது.

இந்தியப் புத்தாண்டு விழா

இந்­தி­யப் புத்­தாண்டு விழா நாளை மறு­நாள் 8ஆம் தேதி­யன்று' ஒன் ஃபேரர்' தங்­கு­வி­டு­தி­யில் நேரடி நிகழ்ச்­சி­யாக நடை­பெ­ற­வுள்­ளது.

அதில் தமிழ் அமைப்­பு­களும் இந்தி, மலை­யா­ளம், பஞ்­சாபி, தெலுங்கு, சிந்தி, பெரானாக்கான் என மொத்­தம் 16 இந்­திய சமூ­கங்­க­ளின் பாரம்­ப­ரிய நட­னங்­கள் இடம்­பெ­ற­வுள்­ளன. பன்­மு­கத்­தன்மை கொண்ட இந்­தி­யச் சமூ­கங்­க­ளி­டையே ஒன்­று­பட்ட உணர்­வை­யும் கலா­சா­ரத்­தை­யும் பேணி வளர்க்க இந்­தி­யப் புத்­தாண்­டு­ விழா கொண்­டா­டப்­பட்டு வரு­கின்றது. பாது­காப்பு நிர்­வாக நடை­மு­றை­கள் கார­ண­மாக, குறிப்­பிட்­ட­வர்­கள் மட்டுமே அரங்­கத்­தில் அனு­ம­திக்­கப்­படு­வர்.

சித்­தி­ரைப் புத்­தாண்­டுக் கலை­விழா

தமிழ்­மொ­ழி­யை­யும் சித்­தி­ரைப் புத்­தாண்­டை­யும் கொண்­டா­டும் வகை­யில் சித்­தி­ரைக் கலை­விழா இம்­மா­தம் 9ஆம் தேதி 'ஒன் ஃபேரர்' தங்­கு­வி­டு­தி­யில் இடம்பெறும். விழா­வின் சிறப்பு விருந்­தி­ன­ராக வெளி­யு­றவு அமைச்­ச­ர் டாக்­டர் விவி­யன் பால­கி­ருஷ்­ணன் பங்­கேற்க­வுள்­ளார்.

திரு­வள்­ளு­வ­ரை­யும் திருக்­கு­ற­ளை­யும் கருப்­பொ­ரு­ளா­கக் கொண்ட இவ்­வி­ழா­வில், குறள் சார்ந்த பாடல்­களும் நட­னங்­களும் இடம்­பெ­றும். தமிழ்­நாட்­டின் பிர­பல கலை­ஞர் திரு ரம­ணன் திருக்­கு­றள் குறித்து உரை­யாற்­று­வார்.

இவ்­வாண்­டுப் பொங்­கல் திரு­நா­ளை­யொட்டி, காட்­சிக்கு வைக்­கப்­பட்ட இந்­திய அனைத்­து­ல­கப் பள்ளி மாண­வர்­க­ளின் ஓவி­யங்­க­ளின் விற்­பனை மூலம் திரட்­டப்­பட்ட நிதி­யு­டன் மேலும் நிதி சேர்த்து சித்­தி­ரைக் கலை விழா­வில் ஸ்ரீ நாரா­யண மிஷன் அமைப்­பிற்கு 'லிஷா' நன்­கொடை வழங்­க­வி­ருக்­கிறது.

அத்­து­டன், யோகா பயி­ல­ரங்கு, தொடக்­க­நிலை, உயர்­நி­லைப் பள்ளி மாண­வர்­க­ளுக்­கான கலா­சார நட­வடிக்­கை­கள், பொது­மக்­க­ளுக்­கான கலா­சார நட­வ­டிக்­கை­கள் என கேம்பல் லேனி­லும் இந்­திய மர­பு­டைமை நிலை­யத்­தி­லும் சிறப்பு நிகழ்ச்­சி­களுக்கு ஏற்­பாடு செய்­யப்­பட்­டுள்­ளன.

இந்திய மரபுடைமை நிலையம் ஏற்பாடு செய்துள்ள நிகழ்ச்சிகள்

இசை­யைக் கருப்­பொ­ரு­ளா­கக் கொண்டு இந்­திய மர­பு­டைமை நிலை­யத்­தில் இந்­தி­யப் புத்­தாண்டு நிகழ்ச்­சி­க­ளுக்­கும் கண்­காட்­சிக்­கும் ஏற்­பாடு செய்­யப்­பட்­டுள்­ளன.

இந்­திய இசைக் கரு­வி­க­ளின் தொன்­மை­யை­யும் சிறப்­பு­க­ளை­யும் எடுத்­து­ரைக்­கும் கண்­காட்சி, நிலை­யத்­தில் இடம்­பெ­று­கிறது. யாழ், சாரங்கி போன்ற பல்­வேறு தனித்­தன்­மை­மிக்க இசைக்கருவி­கள் கண்­காட்­சி­யில் வைக்கப்படும்.

இந்­தி­யப் புத்­தாண்டை முன்­னிட்டு வரும் சனி, ஞாயிறு இரு­நாள்­களும் இந்­திய மர­பு­டைமை நிலை­யத்­துக்­குச் செல்ல பொது­மக்­க­ளுக்கு அனு­மதி இல­வ­சம். அரும்­பொ­ரு­ளக வழி­காட்­டிச் சுற்­று­லாக்­க­ளி­லும் அவர்­கள் பங்­கேற்­கலாம்.

சிங்­கப்­பூர் இந்­தி­யர் இசைக் குழு­வு­டன் இணைந்து இசைக் காணொ­ளி­யைத் தயா­ரித்­துள்­ள­தாகக் கூறி­னார் இந்­திய மர­பு­டைமை நிலை­யத்­தின் மேலா­ள­ரான பவானி மரியா தாஸ். ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்­ட­கி­ராம் சமூ­கத் தளங்­களில் இக்­கா­ணொளி வெளி­யி­டப்­படும் என்­றார் அவர்.

மேலும் தஞ்­சா­வூர் சித்­தி­ரக் கலைப் பயி­ல­ரங்­குக்­கும் ஏற்­பாடு செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது. பயி­ல­ரங்­கில் பங்­கேற்க கட்­ட­ணம் செலுத்த வேண்­டும்.

சித்­தி­ரைக் கலை­விழா, இந்­தி­யப் புத்­தாண்டு விழா குறித்த மேல்­வி­வ­ரங்­களை http://littleindia.com.sg, https://www.indianheritage.gov.sg/en ஆகிய இணை­யத்­த­ளங்­களி­லும் @indianheritage_sg எனும் இன்ஸ்­ட­கி­ராம் பக்­கத்­தி­லும் காண­லாம்.