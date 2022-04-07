ரூ.40 லட்சம் மதிப்புள்ள கடத்தல் தங்கம் விமான நிலையத்தில் பறிமுதல்
சென்னை: துபாயில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட 40 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்கக் கட்டிகளை சென்னை விமான நிலையத்தில் சுங்க அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். நேற்று முன்தினம் தங்கக் கட்டிகள் கடத்தி வரப்படுவது குறித்து சுங்க துறைக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. அதன் பேரில் துபாயில் இருந்து சென்னை வந்தடைந்த பயணிகள் விமான நிலையத்தில் தீவிரமாகக் கண்காணிக்கப்பட்டனர். அப்போது 28 வயது இளையரின் நடவடிக்கைகளில் சந்தேகம் எழவே, அவரது உடைமைகள் சோதிக்கப்பட்டன. பின்னர் தனி அறையில் வைத்து அவரையும் சோதித்தபோது, தனது உள்ளாடைக்குள் அவர் 840 கிராம் எடையுள்ள தங்கக் கட்டிகளை மறைத்து வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.
விலை உயர்த்தப்பட்ட பிறகும் பீர்,
மது வகைகள் விற்பனை அமோகம்
சென்னை: தமிழகத்தில் மது வகைகளின் விலை கணிசமாக உயர்த்தப்பட்ட போதிலும், மது விற்பனை அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது. குறிப்பாக கோடை காலத்தில் பீர் விற்பனை அதிகரிக்கும். இதையொட்டி பீர் வகைகளின் விலை கடந்த மார்ச் 7ஆம் தேதி உயர்த்தப்பட்டது. ஏற்கெனவே மது வகைகளுக்கான ஆயத்தீர்வை, மதிப்பு கூட்டு வரி மூலம் தமிழக அரசுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.30,000 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைத்து வருகிறது. இந்நிலையில் கூடுதலாக ரூ.5,000 கோடி வருவாயை எதிர்பார்த்து மது வகைகளின் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது. இந்நிலையில், கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தைவிட மார்ச் மாதம் சுமார் பத்து லட்சம் பீர் பெட்டிகள் கூடுதலாக விற்றுத் தீர்ந்துள்ளன. இதர மது வகைகளின் விற்பனையும் அதிகரித்துள்ளது.
பலமணி நேரப் போராட்டத்துக்குப் பிறகு கட்டுக்குள் வந்த மேகமலை காட்டுத்தீ
தேனி: மேகமலைப் பகுதியில் மீண்டும் மூண்ட காட்டுத்தீயை வனத்துறையினர் துரித கதியில் செயல்பட்டு அணைத்தனர். இதற்காக அவர்கள் பலமணி நேரம் போராடினர். நேற்று முன்தினம் வருசநாடு வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள மணலாற்றுகுடிசை, கோம்பைத்தொழு ஆகிய இடங்களில் காட்டுத்தீ பரவியது. இதையடுத்து, இருபதுக்கும் மேற்பட்ட வனத்துறையினர் தீயை அணைக்கப் போராடினர். பின்னர் நிலைமை கட்டுக்குள் வந்தது. அதன் பின்னர், வனத்துறையினர் அப்பகுதியில் தீவிர சுற்றுக்காவல் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அண்மைய சில மாதங்களாக மேகமலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆங்காங்கே காட்டுத்தீ மூண்டு வருகிறது. கோடை காலத்தில் இத்தகைய நிகழ்வுகள் மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
வளர்ப்பு மகளைச் சீரழித்த ஆடவர் குடும்பத்துடன் கைது
சென்னை: வளர்ப்பு மகளை சீரழித்த ஆடவரும் அவரது இரு மகன்களும் மனைவியும் கைது செய்யப்பட்டனர். சென்னையில் உள்ள கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு படித்து வரும் அந்த 17 வயது மாணவியை அவருக்கு ஒரு வயது இருக்கும்போது, சென்னையை சேர்ந்த ஷெரீப்பும் அவரது மனைவி ஜமீலாவும் தத்தெடுத்துள்ளனர். இத்தம்பதியர்க்கு மூன்று மகன்கள் உள்ளனர். இந்நிலையில் ஷெரீப்பும் அவரது மூன்று மகன்களும் தம்மை சீரழித்ததாக இளம் பெண் புகார் அளித்துள்ளார்.