இந்திய மாணவர்களுக்கு
உக்ரேன் சிறப்பு சலுகை
புதுடெல்லி: நாடாளுமன்ற மக்களவையில் உக்ரேன் விவகாரம் குறித்து பேசிய வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர், உக்ரேனிலிருந்து நாடு திரும்பிய மருத்துவ மாணவர்களின் படிப்பை நிறைவு செய்ய ருமேனியா, ஹங்கேரி, போலந்து, கஜகஸ்தான் ஆகிய உக்ரேனின் அண்டை நாடுகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகத் தெரிவித்தார்.
"இந்தியா திரும்பிய மருத்துவ மாணவர்களுக்கு உக்ரேன் அரசு சிறப்பு சலுகை வழங்கியுள்ளது. மருத்துவக் கல்வியை முடிக்க அந்நாட்டு அரசு ஓராண்டு தளர்வு வழங்கியுள்ளது. உக்ரேனிலிருந்து நாடு திரும்பிய இந்திய மருத்துவ மாணவர்கள் கல்வியைத் தொடர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
"போர்களை உடனடியாக நிறுத்துவதற்கும் வன்முறைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதற்கும் இந்தியா தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வரும்.
"போர் தொடர்பான விவகாரங்களில் இந்தியா ஏதேனும் உதவி செய்ய முடிந்தால் நாங்கள் பங்களிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைவோம் என்று டெல்லி வந்த ரஷ்ய வெளியுறவு அமைச்சர் செர்கே லாவ்ரோவிடம் தெரிவித்தோம்," என்று திரு ஜெய்சங்கர் கூறினார்.
இந்தியாவின் மும்பை நகரில்
புதிய வகை கிருமி
புதுடெல்லி: இந்தியாவின் மும்பை நகரில் ஒமிக்ரான் கிருமியின் மாறுபட்ட எக்ஸ்இ என்ற கிருமித் தொற்றால் ஒருவர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது நேற்று கண்டுபிடிக்கப் பட்டது. இந்த வகை கிருமி ஏற்கெனவே இங்கிலாந்து, சீனா, தாய்லாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளில் கண்டறியப் பட்டுள்ளது. இங்கிலாந்தில்தான் முதல் முறையாக ஒமிக்ரான் எக்ஸ்இ கிருமி கண்டறியப்பட்டது. இது,
பத்து மடங்கு வேகமாகப் பரவக்கூடியது.
இரு பயங்கரவாதிகள்
சுட்டுக் கொலை
ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு-காஷ்மீரின் புல்வாமா மாவட்டத்தில் உள்ள டிரால் என்ற பகுதியில் பயங்கரவாதிகள் பதுங்கி இருப்பதாக தகவல் கிடைத்ததைத் தொடர்ந்து அங்கு சென்ற பாதுகாப்புப் படையினர் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது பயங்கரவாதிகள் துப்பாக்கியால் சுட்டனர். பாதுகாப்பு படையினரும் பதிலுக்குச் சுட்டனர்.
இதில் 2 பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர். ஒருவர், லஷ்கர்-இ-தொய்பா அமைப்பைச் சேர்ந்த உமர்தசி, மற்றொருவர் அன்சர் கஸ்வத்துல் ஹிந்த் அமைப்பைச் சேர்ந்த சமீதி முஸ்தபர் என்பது தெரிய வந்தது. இருவருக்கும் சோன்மோஹ் பஞ்சாயத்து தலைவர் கொல்லப்பட்டதில் தொடர்பு இருக்கலாம் என நம்பப் படுகிறது. பல்வேறு தீவிரவாத வழக்குகளிலும் அவர்களுக்குத் தொடர்பு இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.