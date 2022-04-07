நான்காவது தடுப்பூசியின் செயல்திறன் நான்கு வாரங்களில் குறைகிறது
போஸ்டன்: நான்காவது தடுப்பூசி, வயதானவர்களுக்கு கொவிட்-19 தொற்றில் இருந்து பாதுகாப்பு அளிக்கிறது என்றாலும் அது குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுமே பாதுகாப்பானதாக உள்ளது என்கிறது இஸ்ரேலிய ஆய்வு ஒன்று.
இரண்டாவது கூடுதல் தடுப்பூசி அல்லது நான்காவது தடுப்பூசியின் செயல்திறன் நான்கு வாரங்களில் குறையத் தொடங்குவதாகவும் எட்டு வாரங்களில் அதன் செயல்திறன் கிட்டத்தட்ட இல்லாமல் போய்விடுவதாகவும் நியூ இங்கிலாந்து மருத்துவ சஞ்சிகையில் வெளியிடப்பட்ட அந்த ஆய்வு முடிவு கூறுகிறது. 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட
1.3 மில்லியன் மக்களிடம் இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டுள்ளது.
இங்கிலாந்தில் ஆக அதிக தொற்று
லண்டன்: இங்கிலாந்தில் ஆக அதிக கொவிட்-19 தொற்றுச் சம்பவங்கள் மார்ச் மாதத்தில் பதிவானதாகவும் மாத இறுதியில் 55 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் தொற்றால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டதாகவும் இம்பிரியல் கல்லூரி லண்டன் நடத்திய கருத்தாய்வு கூறுகிறது. ஒமிக்ரான் பிஏ.2 துணை திரிபு பரவலின் காரணமாக தொற்றுச் சம்பவங்கள் அதிகரித்து உள்ளதாகவும் அது சொன்னது. மார்ச் மாதத்தில் பதிவான தொற்றுச் சம்பவங்கள், ஜனவரி மாதத்தில் பிஏ.1 திரிபால் ஏற்பட்ட உச்சத்தைக் கடந்துவிட்டதாகவும் அந்த ஆய்வு கூறியது.
ஹாங்காங் தேர்தலில் செயலாளர் லீ
ஹாங்காங்: ஹாங்காங்கின் தலைமை நிர்வாகிக்கான தேர்தலில் போட்டியிடும் வகையில், அதன் தலைமை செயலாளர் அப்பதவியில் இருந்து விலகியுள்ளார். அவரது பதவி விலகலை சீனாவும் ஏற்றுக்கொண்டது. தேர்தலில் போட்டியிடுவது பற்றி இதுவரை எதுவும் பேசாமல் இருந்த
64 வயது லீ நேற்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தபோது, தாம் தேர்தலில் போட்டியிடப் போவதை உறுதி செய்தார். தலைமை நிர்வாகி பதவிக்காக போட்டியிடும் ஒரே நபராக லீ இருக்கக்கூடும் என்று ஊடகச் செய்திகள் கூறுகின்றன.
சிங்கப்பூருக்கு அதிக விமானங்கள்
சோல்: தனிமைப்படுத்தல் உத்தரவு தளர்த்தப்பட்டுள்ள, இலவச விசா வழங்கும் சிங்கப்பூர், அமெரிக்கா, தாய்லாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு வரும் மே மாதம் முதல் அதிக விமானச் சேவைகளை இயக்கவுள்ளது தென்கொரியா. இந்நாடுகளுக்குச் செல்லும் வகையில் முதலில் கூடுதலாக 100 விமானச் சேவைகள் இயக்கப்படும் என்றும் படிப்படியாக அது மேலும் அதிகரிக்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. தற்போது வாரத்திற்கு 420 விமானச் சேவைகளை இயக்குகிறது தென்கொரியா. படம்: ராய்ட்டர்ஸ்