தலைகீழாகக் கொடியேற்றிய குஷ்பு
சென்னை: பாரதிய ஜனதா கட்சியின் 42வது ஆண்டு நிறைவு நாடு முழுவதும் நேற்று முன்தினம் கொண்டாடப் பட்டது. அவ்வகையில், சென்னை தியாகராய நகரில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சியில் கட்சியின் தேசிய செயற்குழு உறுப்பினரும் நடிகையுமான குஷ்பு கலந்துகொண்டார். அப்போது, அவர் பாஜக கொடியை தலைகீழாக ஏற்றினார். அதனை எவருமே கவனிக்கவில்லை. குஷ்புவும் கிளம்பிச் சென்றுவிட்டார். பின்னர் தவறு தெரியவர, கட்சி நிர்வாகிகள் கொடியைக் கீழிறக்கி, சரிசெய்து, மீண்டும் ஏற்றினர்.
குப்பையில் புதைந்து மூதாட்டி பலி
கோவை: குப்பை சேகரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த மூதாட்டி ஒருவர், குப்பையில் புதைந்து மாண்ட சம்பவம் கோவை வெள்ளலூரில் நிகழ்ந்தது. அங்குள்ள குப்பைக் கிடங்கிற்கு குப்பையைக் கொட்ட வந்த லாரி, அம்மூதாட்டி இருப்பது தெரியாமல் அவர்மீது குப்பையைக் கொட்டியது. இதனால் பதறிப்போன சக குப்பை சேகரிப்பாளர்கள், இது குறித்து தகவல் தெரிவித்தனர். பின்னர் குப்பைக்குள் புதையுண்ட மூதாட்டி சடலமாக மீட்கப்பட்டார்.
அரிக்கமேட்டில் மீண்டும் அகழாய்வு
புதுச்சேரி: ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழர்கள் கடல்வழி வணிகத்தில் ஈடுபட்டதற்கு அரிய சான்றுகள் கண்டெடுக்கப்பட்ட புதுச்சேரி அரிக்கமேடு பகுதியில் மீண்டும் அகழாய்வுப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான முதற்கட்டப் பணிகளை இந்தியத் தொல்லியல் துறை தொடங்கியுள்ளதாக அரசாங்க வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன. வரலாற்று முக்கியத்துவமிக்க அவ்விடம், தற்போது திறந்த வெளி மதுக்கூடமாக மாறிவிட்டதாகவும் அங்கு மணல் திருட்டு அதிகம் நடப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.
பழுதுநீக்க வந்த காரை விற்றார்
ஆவடி: பழுதுநீக்க வந்த காரை பழைய இரும்புக் கடையில் விற்ற பழுதுபார்ப்பு நிலைய உரிமையாளரைக் காவல்துறை கைது செய்தது. தமது காரில் ஏற்பட்டிருந்த பழுதைச் சரிசெய்வதற்காக பரத்குமார் என்பவர், அஜய் அம்புரோஸ் என்பவருக்குச் சொந்தமான பழுதுபார்ப்பு நிலையத்தில் விட்டுச் சென்றார். ஒருவாரம் கழித்துச் சென்று பார்த்தபோது அந்நிலையம் பூட்டப்பட்டிருந்ததைக் கண்டு பரத் அதிர்ச்சி அடைந்தார். கைப்பேசிவழி அஜய்யைத் தொடர்புகொண்ட போது, காரைத் திரும்பத் தந்துவிடுவதாக அவர் கூறினார். ஆனாலும், காரைத் தராமல் அவர் ஏமாற்றி வந்ததால், பரத் காவல்துறையின் உதவியை நாடினார். இந்நிலையில், தலை மறைவாக இருந்த அஜய் பிடிபட்டார். விசாரணையில் காரை அவர் பழைய இரும்புக்கடையில் விற்றுவிட்டதாகக் கூறினார்.
மீனவர்களுக்கு ரூ.1 கோடி பிணை
கொழும்பு: எல்லை தாண்டி வந்து மீன்பிடித்ததாகக் கூறி, தமிழகத்தின் ராமேசுவரத்தைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் 12 பேரை இலங்கைக் கடற்படை கடந்த மாதம் 24ஆம் தேதி கைது செய்தது. கிளிநொச்சி நீதிமன்றத்தில் அவர்கள் மீதான வழக்கு நேற்று விசாரணைக்கு வந்த நிலையில், அவர்களைப் பிணையில் விடுவிக்க இந்திய மதிப்பில் ஒரு கோடி ரூபாய் பிணைத்தொகை செலுத்த வேண்டும் என்று உத்தரவிடப் பட்டது. அம்மீனவர்கள் 12 பேரையும் மே 12ஆம் தேதிவரை யாழ்ப்பாணம் சிறையில் அடைக்கவும் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது. இலங்கை நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவு இந்திய மீனவர்களிடத்தில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.