இஸ்ரோவுக்கு உதவ மேலும் பல புதிய ஆய்வு மையங்கள் என அரசு தகவல்
புதுடெல்லி: இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோவின் ஆராய்ச்சிப் பணிகளுக்கு உதவும் வகையில் நாட்டில் மேலும் பல ஆய்வு மையங்கள் உருவாக்கப்படும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்து மக்களவையில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங், இந்திய விண்வெளித் திட்டத்தின் திறனை மேம்படுத்துதல், விண்வெளி அறிவியல் புவி கண்காணிப்பு தரவுத்தளத்தை விரிவுபடுத்துதல் உள்ளிட்ட நோக்கங்களுக்காக வெளிநாட்டு விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களுடன் இணைந்து சில திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் என்றார்.
டெல்லி விமான நிலையத்தில் ரூ.90 கோடி மதிப்புள்ள கொக்கைன் பறிமுதல்
புதுடெல்லி: இந்திரா காந்தி அனைத்துலக விமான நிலையத்தில் 90 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள போதைப் பொருளை சுங்க அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். இது தொடர்பாக லைபீரியாவைச் சேர்ந்த ஆடவர் கைதானார். லாகோர் நகரில் இருந்து டெல்லி வழியாக தோஹாவுக்குச் செல்ல அவர் திட்டமிட்டிருந்தார். இந்நிலையில் டெல்லியில் அவரது உடைமைகளை அதிகாரிகள் வழக்கமான சோதனைக்கு உட்படுத்தியபோது, அதில் மர்ம பொடி கொண்ட உறைகள் சில தென்பட்டன. அவற்றைத் தீவிரமாக ஆய்வு செய்தபோது, அது கொக்கைன் போதைப்பொருள் என்பது உறுதியானது. 5.9 கிலோ எடை கொண்ட அந்தப் போதைப் பொருளின் அனைத்துலக சந்தை மதிப்பு சுமார் 90 கோடி ரூபாயாகும்.
5ஜி பயன்பாட்டு சோதனைக்கு அனுமதி
புதுடெல்லி: இந்திய தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் 5ஜி பயன்பாட்டுக்கான சோதனை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய இணையமைச்சர் தேவ்சிங் சவுகானா் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் அடுத்தகட்ட புதுமைகளை புகுத்தும் நோக்கில் 6ஜி பற்றி ஆய்வு மேற்கொள்ள ஏதுவாக ஒரு தொழில்நுட்ப ஆய்வுக் குழுவை மத்திய தொலைத்தொடர்புத் துறை அமைத்துள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
ஆந்திராவில் புதிய அமைச்சரவை
அமராவதி: ஆந்திர முதல்வர் ஜெகன் மோகன் ரெட்டி தமது அமைச்சரவையை முற்றிலுமாக மாற்றி அமைக்க முடிவு செய்ததை அடுத்து, அனைத்து அமைச்சர்களும் பதவி விலகி உள்ளனர். இதையடுத்து புதிய அமைச்சரவை எதிர்வரும் 11ஆம் தேதி பதவியேற்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.ஜெகன்மோகன் முதல்வராகப் பதவியேற்று மூன்று ஆண்டுகள் நிறைவடைய உள்ள நிலையில், தமது அமைச்சரவையில் இளையர்களுக்கும் புதியவர்களுக்கும் வாய்ப்பளிக்க அவர் முடிவு செய்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.