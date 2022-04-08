விமான கோளாறு பற்றி விசாரணை
கோலாலம்பூர்: நடுவானில் ஆட்டங்கண்ட மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் போயிங் 737-800 ரக விமானம் என்று தெரியவந்துள்ளது. நேற்று முன்தினம் நடந்த இச்சம்பவத்திற்குப் பிறகு விமானம் பத்திரமாக கோலாலம்பூர் விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கியது.
இதற்கான காரணத்தை அறிய, MH2664 விமானத்தின் தரவு கண்காணிப்பு அமைப்பு, மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் என்றார் மலேசிய சிவில் விமானப் போக்குவரத்து ஆணையத்தின் தலைமை நிர்வாகி செஸ்டர் வூ சீ சூன்.
சில வாரங்களுக்கு முன் சீனாவில் விபத்துக்குள்ளான விமானமும் போயிங் 737-800 ரகம்தான். இதில் 132 பேர் மாண்டனர்.
அமெரிக்க நாடாளுமன்ற நாயகர் தைவான் பயணம்; எச்சரிக்கும் சீனா
பெய்ஜிங்: அமெரிக்க நாடாளுமன்ற நாயகர் நான்சி பெலோசி அடுத்த வாரம் தைவானுக்குப் பயணம் மேற்கொள்ளக்கூடும் என்று தெரிகிறது. இதையடுத்து, அமெரிக்காவின் இந்நடவடிக்கைக்கு சீனா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
நான்சி பெலோசி தைவானுக்குச் சென்றால், கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று சீனா எச்சரித்துள்ளது. இது அமெரிக்கா-சீனா இடையேயான உறவைக் கடுமையாகப் பாதிக்கும் என்றும் அது கூறியது.
ஆனால், நான்சியின் பயணம் குறித்து அவரது அலுவலகமோ, தைவானோ இன்னமும் உறுதிப்படுத்த வில்லை. ஜப்பான் பயணத்திற்குப் பிறகு, அவர் தைவான் செல்லக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது.
கட்சித் தாவல் தடுப்புச் சட்டம்: பிரதமர் பதவிக்கு ஆபத்து
கோலாலம்பூர்: மலேசியாவில் கட்சித் தாவல் தடுப்புச் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது மேலும் தாமதமாகக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அது மலேசியப் பிரதமர் இஸ்மாயில் சப்ரி யாக்கோப்பின் ஆட்சியைக் கேள்விக்குறியாக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
மலேசியாவின் சிறப்பு நாடாளுமன்றக் கூட்டத் தொடர் ஏப்ரல் 11ஆம் தேதி கூடவுள்ள நிலையில், கட்சித் தாவல் சட்டம் குறித்து விவாதிக்கப்படும். இது குறித்து பிரதமர் இஸ்மாயில், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு இன்று விவரிப்பார் என்று தி ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்சிற்கு அதிகாரபூர்வ தகவல்கள் கூறுகின்றன.
உறுப்பினர்கள் கட்சி மாறியதால், சென்ற 2018ஆம் ஆண்டு முதல் பல மாநிலங்களில் ஆட்சி கவிழ்ந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. மத்திய அரசிலும் ஆட்சி மாற்றம் நிகழ்ந்தது.
ஜி-20: ரஷ்யாவை விலக்குவது குறித்து இந்தோனீசியா பரிசீலனை
ஜகார்த்தா: அமெரிக்கா, மேற்கத்திய நாடுகள் அழைப்பு விடுத்ததைத் தொடர்ந்து, ஜி-20 நாடுகள் அமைப்பில் இருந்து ரஷ்யாவை நீக்குவது குறித்து இந்தோனீசியா பரிசீலித்து வருகிறது. இக்குழுவிற்கு இவ்வாண்டு தலைமை பொறுப்பேற்றுள்ள இந்தோனீசியா, இதுகுறித்து கவனமாக பரிசீலித்து வருவதாகவும் நேரம் வரும்போது அதுகுறித்து தனது நிலையை தெரிவிக்கும் என்றும் கூறியது.