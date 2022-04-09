Home
செய்திக்கொத்து

தங்ளின் ஹால்ட் உணவங்காடிக் கடைக்காரரைத் தாக்கிய ஆடவர்

இருவருக்கும் இடையிலான வாக்குவாதத்தின் விளைவாக, தங்ளின் ஹால்ட் உணவங் காடிக் கடைக்காரரை நேற்றுக் காலை மரக்கழி கொண்டு ஆடவர் ஒருவர் தாக்கியதாக நம்பப்படும் சம்பவம் தொடர்பில் காவல்துறை விசாரணை தொடங்கியுள்ளது. அந்த ஆடவர் பெண் ஒருவரைக் குத்தி விட்டும் தப்பித்திருக்கிறார். காவல்துறைக்கு நேற்றுக் காலை 7.10 மணிக்கு இச்சம்பவம் பற்றிய தகவல் கிடைத்தது.

காயமடைந்த அந்த 51 வயது ஆடவர் சுயநினைவுடன் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார். தாக்கியவர் தாக்கப்பட்டவர்களுக்குத் தெரிந்தவர் என்று ஆரம்ப கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது என்று காவல்துறை கூறியது. தாக்கியவர் தனது காதலரான திரு புனட்டாரோ வீயை நோக்கி வேகமாக வந்து ஆணி பதிந்திருந்த ஒரு மீட்டர் நீளம் கொண்ட கரக்கழியால் (படம்) தாக்கினார் என்று தாக்கப்பட்டவரின் காதலியான 54 வயது திருவாட்டி வெங் வெய் தெரிவித்தார்.

"நாங்கள் அதை சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை," என்று கூறிய திருவாட்டி வெங், "நானும் எனது காதலரும் அந்த உணவங்காடி நிலையத்தில் மீன் சூப் நூடல்ஸ் கடை நடத்தி வருகிறோம். தாக்கியவரும் அதே நிலையத்தில் மீன் சூப் நூடல்ஸ் கடையை வைத்திருக்கிறார். இந்தத் தாக்கு தலால் என் காதலரின் தலையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டு, ஒன்பது தையல்கள் போடப்பட்டுள்ளன," என்றும் தெரி வித்தார்.

மரணம் விளைவித்த உயிர்க்கொல்லி குப்பை: ஆடவருக்கு 66 மாதச் சிறை

வேலை தேடி சிங்கப்பூருக்கு வந்த 49 வயது ஆஸ்திரேலிய ரான ஆண்ட்ரூ குஸ்லிங் வந்த ஒரு மாதத்திலேயே சற்றும் சிந்திக்காமல் செய்த குற்றத்தால் 73 வயது நசியாரி சுனி எனும் ஆடவரின் மரணத்துக்குக் காரணமானார். அந்தக் குற்றத்துக்காக குஸ்லிங்குக்கு நேற்று 5 ஆண்டுகள்

6 மாதங்கள் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

2019 ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதி தான் தங்கியிருந்த ஸ்போட்டிஸ்வூட் பார்க் கொண்டாமினியத்தின் 7வது மாடி யிலிருந்து மது போதையிலிருந்த குஸ்லிங், 5வது மாடியில் 'பாபிக்யூ' பகுதியில் இருந்த மலாய் முஸ்லிம்களை நோக்கி மது போத்தலை வீசி எறிந்தார். அது அங்கிருந்த நசியாரி யின் தலையில் பலமாகப் பட்டது. மண்டையோடு உடைந்த தன் காரணமாக நசியாரி பின்னர் மருத்துவமனையில் மரணமுற்றார். அந்த போத்தல் நசியாரி மனைவியின் தோள்பட்டையிலும் பட்டதால் அவருக்கும் காயம் ஏற்பட்டது.