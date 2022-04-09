தமிழ்நாட்டில் கல்லூரி இல்லாத பகுதிகளில் கல்லூரி அமையும்
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கல்லூரி இல்லாத பகுதிகளில் கல்லூரி அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது.
இப்போது நடந்துவரும் தமிழக சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தில் கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நேற்று நடந்தது. அப்போது பேசிய அமைச்சர் பொன்முடி, மாநிலத்தில் கல்லூரி இல்லாத பகுதிகளில் முதலில் கல்லூரி அமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப் படும் எனத் தெரிவித்தார்.
இதன் மூலம் உயர் கல்விக்கான வாய்ப்புகள் அனைத்துத் தரப்பு மாணவர்களுக்கும் கிடைக்கும் என்று அமைச்சர் விளக்கினார்.
நடமாடும் மருத்துவ வாகனச் சேவை திட்டம் தொடங்கியது
சென்னை: நடமாடும் மருத்துவ வாகனச் சேவை திட்டத்தை முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் நேற்று தொடங்கி வைத்தார்.
தமிழகம் முழுவதும் 80,000 கிராமங்களில் மருத்துவ வாகனம் மூலம் மாதந்தோறும் 40 மருத்துவ முகாம்களை நடத்த இந்தச் சேவை பயன்படுத்தப்படும்.
இதற்காக ரூ.70 கோடி கொடுத்து வாங்கப்பட்டுள்ள 389 வாகனங்களை சென்னையில் முதல்வர் கொடியசைத்து சேவையில் ஈடுபடுத்தினார்.