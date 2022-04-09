எரியும் கட்டடத்திலிருந்து குழந்தையைக் காப்பாற்றிய காவலருக்கு பதவி உயர்வு
புதுடெல்லி: ராஜஸ்தானில் தீப்பற்றி எரிந்த கட்டடத்தில் இருந்து குழந்தை உட்பட நான்கு பேரைக் காப்பாற்றிய காவலர் நேத்ரேஷ் சர்மாவுக்கு பதவி உயர்வு அளிக்கப்பட்டு உள்ளது. கடந்த சனிக்கிழமையன்று கரவ்லி மாவட்டத்தில் வெடித்த கலவரத்தின்போது, பல இடங்களில் வாகனங்கள், கடைகளுக்குச் சிலர் தீ வைத்தனர். அவ்வாறு தீவைக்கப் பட்ட கட்டடத்தில் இருந்து பச்சிளம் குழந்தையைக் காப்பாற்றி, அதைத் தன் கையில் ஏந்தியபடி நேத்ரேஷ் ஓடும் புகைப்படம் சமூக ஊடகங்களில் வெளியானது. அவரது துணிச்சலையும் மனிதநேயத்தையும் பாராட்டி தலைமைக் காவலராகப் பதவி உயர்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
22 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள்மீது வழக்கு
புதுடெல்லி: கடந்த 2017 முதல் 2022ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் நாடு முழுவதும் 22 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மீது பல்வேறு சட்டங்களின் கீழ் குற்ற வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளதாக மத்திய உள்துறை இணை அமைச்சர் நித்யானந்த் ராய் தெரிவித்துள்ளார். எனினும் முந்தைய ஆண்டுகளைவிட, கடந்த 2018 முதல் 2020 வரையிலான காலகட்டத்தில் இந்த எண்ணிக்கை ஒப்பீட்டு அளவில் குறைவாக உள்ளதாக அவர் மாநிலங்களவையில் குறிப்பிட்டார்.
கட்டுப்பாடுகளை நீக்கிய கேரளா
திருவனந்தபுரம்: கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் அனைத்தும் நீக்கப்படுவதாக கேரள அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. எனினும் முகக்கவசம் அணியவேண்டும் என்ற அறிவுறுத்தல் நீடிக்கும் என தெரிவித்துள்ளது. கடந்த பல மாதங்களாக இம்மாநிலத்தில் அதிகரித்து வந்த தொற்றுப் பாதிப்பு இப்போது கட்டுக்குள் வந்துள்ளதை அடுத்து, கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இதையடுத்து அம்மாநில பேரிடர் மேலாண்மைக் குழு கட்டுப்பாடுகளை நீக்க பரிந்துரைத்தது.
மின்சைக்கிள் வாங்கினால் மானியம்
புதுடெல்லி: மின்சைக்கிள் வாங்குவோர்க்கு 5,500 ரூபாய் மானியம் வழங்கப்படும் என டெல்லி அரசாங்கம் அறிவித்து இருக்கிறது. முதலில் வாங்கும் ஆயிரம் பேருக்கு ரூ.7,500 வழங்கப்படும் என்றும் அடுத்து வாங்கும் ஒன்பதாயிரம் பேருக்கு 5,500 ரூபாய் வழங்கப்படும் என்றும் அம்மாநிலப் போக்குவரத்து அமைச்சர் கைலாஷ் கெஹ்லோட் தெரிவித்துள்ளார்.