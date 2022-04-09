சுற்றுப்பயணிகளை ஈர்ப்பதில் தவீரம் காட்டும் தாய்லாந்து
பேங்காக்: சுற்றுப்பயணத்துறையை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கும் முயற்சியில் தாய்லாந்து தீவிரமாக இறங்கியுள்ளது. கொவிட்-19 நெருக்கடிநிலையால் அந்நாட்டின் சுற்றுப்பயணத்துறை வெகுவாகப் பாதிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், அடுத்த மாதத்திலிருந்து தாய்லாந்துக்கு வரும் சுற்றுப்பயணிகள் பிசிஆர் பரிசோதனை செய்துகொள்ளத் தேவையில்லை என்று அந்நாட்டு அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. தற்போது தாய்லாந்துக்குச் செல்லும் வெளிநாட்டினர் கட்டாயமாக பிசிஆர் பரிசோதனை செய்துகொள்ள வேண்டும்.
அடுத்த மாதத்திலிருந்து தாய்லாந்து விமான நிலையங்களில் பிசிஆர் பரிசோதனைக்குப் பதிலாக ஏண்டிஜன் விரைவுப் பரிசோதனை (ஏஆர்டி) நடத்தப்படும் என்று அந்நாட்டின் சுகாதாரத் துணை அமைச்சர் சதித் பிட்டுதேச்சா நேற்று தெரிவித்தார்.
முழுமையாகத் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டுள்ள சுற்றுப்பயணிகள் தாய்லாந்துக்குள் நுழைய தேவையான விசாவைப் பெற இனி ஹோட்டலில் ஓர் இரவுக்குத் தனிமைப்படுத்திக்கொள்ளத் தேவையில்லை என்று அவர் கூறினார்.
தொடர்ந்து போராடுவேன்;
இம்ரான் கான் சூளுரை
இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தில் அந்நாட்டுப் பிரதமர் இம்ரான் கானுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானம் கொண்டு வரப்படுவதாக இருந்தது. ஆனால் தமது பதவியைத் தக்கவைத்துக்கொள்ள இம்ரான் கான் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று நாடாளுமன்றத்தைக் கலைத்தார்.
இம்ரான் கானின் இச்செயல் சட்டவிரோதமானது என்று பாகிஸ்தானின் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானம் நடத்தப்பட்டால் இம்ரான் கானின் பதவி பறிபோகும் என்று நம்பப்படுகிறது.
உச்ச நீதிமன்றம் தமக்கு எதிராகத் தீர்ப்பளித்துள்ளபோதிலும் தமது பதவியைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளத் தொடர்ந்து போராட இருப்பதாக இம்ரான் கான் சூளுரைத்துள்ளார்.
கடும் வெள்ள அபாயம்; சிட்னி மக்கள் பதற்றம், வெளியேற்றம்
சிட்னி: ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள ஆறுகளில் நீரின் அளவு பெருகி மீண்டும் வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. நிலைமை மோசமடையக்கூடும் என்ற அச்சம் நிலவ, வீட்டிலிருந்து வெளியேறும்படி நூற்றுக்கணக்கான குடியிருப்பாளர்களுக்கு சிட்னி அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
வாகனம் ஒன்றை வெள்ளம் அடித்துக்கொண்டு சென்றதை அடுத்து, அதற்குள் இருந்த ஆடவர் மாண்டார்.
அண்மையில் சிட்னியில் கனமழை காரணமாக வெள்ளம் ஏற்பட்டது. தற்போது மழையின் தீவிரம் குறைந்து வந்துள்ளபோதிலும் வெள்ள அபாயம் இருப்பதாக அதிகாரிகள் கூறினர்.
புட்டினின் மகள்களுக்கு எதிராக
தடை விதித்துள்ள பிரிட்டன்
லண்டன்: ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டினின் இரு மகள்களுக்கு எதிராக பிரிட்டன் தடைகளை விதித்துள்ளது.
உக்ரேன் மீது போர் தொடுத்துள்ள புட்டினுக்கு நெருக்குதல் அளிக்கவே இவ்வாறு செய்யப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. புட்டினின் மகள்களுக்கு எதிராக பிரிட்டனுக்கு முன்பு அமெரிக்கா தடைகளை விதித்தது.
திருவாட்டி கெத்தரினா விளாடிமிரோவ்னா டிக்கோனோவா, திருவாட்டி மரியா விளாடிமிரோவ்னா வொரோன்ட்சோவா ஆகிய இருவருக்கும் பயணத் தடை விதிக்கப்படுகிறது. அத்துடன், அவர்களது சொத்துகளும் முடக்கப்படுகின்றன.
மனைவி பற்றி அவதூறு பரப்பியோரைச் சாடிய பிரிட்டிஷ் நிதி அமைச்சர்
லண்டன்: தமது மனைவி பற்றி அவதூறு பரப்பியவர்களை பிரிட்டிஷ் நிதி அமைச்சர் ரிஷி சுனக் சாடியுள்ளார். அவரது மனைவியான திருவாட்டி அக்ஷதா மூர்த்தி, இந்தியாவின் இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனரும் கோடீஸ்வரருமான திரு நாராயண மூர்த்தியின் மகளாவார். இந்தியாவைத் தமது சொந்த நாடாக திருவாட்டி அக்ஷதா கருதுவதால் (non-domiciled status) இந்தியாவில் உள்ள தமது வர்த்தகங்கள் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்துக்கு அவர் பிரிட்டனில் வருமான வரி செலுத்தத் தேவையில்லை.
இதையொட்டி, பிரிட்டனில் சிலர் அதிருப்தி தெரிவித்தனர். ஆனால் பிரிட்டனுக்குச் செலுத்த வேண்டிய பணத்தை அவர் தவறாமல் செலுத்துவதாக திரு சுனக் கூறி, தமது மனைவியைக் கடுமையாக விமர்சித்தவர்களுக்குப் பதிலடி கொடுத்தார்.