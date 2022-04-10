அரசு திட்டத்திற்கு மக்கள் எதிர்ப்பு
ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களைக் கலைக்க காவல்துறையினர் ரப்பர் குண்டுகளால் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர். படம்: இணையம்
மணிப்பூர்: மணிப்பூர் மாநிலம் காக்சிங் மாவட்டத்தில்
விவசாய நிலங்களை கையகப்படுத்தி விளையாட்டு பல்கலைக்கழகம், உணவுப் பூங்கா அமைக்கும் அரசின் முடிவுக்கு எதிராக அப்பகுதி மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அந்த திட்டத்திற்காக பள்ளம் தோண்டி வேலி அமைக்கும் முயற்சியில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்ட போது கிராம மக்கள் வன்முறையில் ஈடுபட்டனர். தங்கள்மீது சரமாரியாக கல்வீசி வாகனங்களுக்குத் தீ வைத்த வன்முறையாளர்களை விரட்ட காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தி கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசினர். மேலும் ரப்பர் குண்டுகளால் துப்பாக்கிச் சூடும் நடத்தினர். இதனால் அப்பகுதி போர்க்களம் போல காட்சியளித்தது.
தலைக்கவசம் அணியாவிட்டால் ஓட்டுநர் உரிமம் ரத்து
மும்பை: தலைக்கவசம் அணியாமல் வாகனம் ஓட்டுபவர் களின் ஓட்டுநர் உரிமம் மூன்று மாதத்திற்கு ரத்து செய்யப்படும் என்று மும்பை காவல்துறையினர் அறிவித்துள்ளனர். இதேபோல விதிமீறலில் ஈடுபடும் ஓட்டுநர்களுக்கு சாலைப் போக்குவரத்து பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் அருகில் உள்ள போக்குவரத்து சாவடியில் 2 மணி நேரம் காணொளிக் காட்சிகள் காண்பிக்கப்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.
கொரோனா விதிமீறல்கள்;
154 கோடி ரூபாய் அபராதம்
புதுடெல்லி: கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை மீறியதற்காக கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 17ஆம் தேதி முதல் இம்மாதம் 6ஆம் தேதிவரை டெல்லி அரசு ரூ.154 கோடி அபராதம் விதித்துள்ளது. ஆனால், இதில் ரூ.16 கோடியே 79 லட்சம் மட்டுமே வசூலிக்கப்பட்டது. பொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணியாமல் இருந்ததற்காகத்தான் பெரும்பாலான அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. கொரோனா விதிமீறலுக்காக 37,809 புகார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. பொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயமல்ல என்று கடந்த வாரம் டெல்லி அரசு அறிவித்தது.