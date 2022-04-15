Home
நியூயார்க் துப்பாக்கிச்சூடு: கைதான அமெரிக்கர்மீது பயங்கரவாதக் குற்றச்சாட்டு

புருக்ளின்: நியூ­யார்க் நக­ரம், புரூக்­ளின் சுரங்­க­வழி ரயில் ஒன்­றில் புகைக்­குண்­டு­களை வீசி­யும் துப்­பாக்­கி­யால் சுட்டும் நடத்­தப்­பட்ட தாக்­கு­த­லில் தொடர்­பு­டை­ய­தா­கச் சந்­தே­கிக்­கப்­படும் ஆட­வர் கைது­செய்­யப்­பட்­டார்.

ஃபிராங்க் ஜேம்ஸ், 62 (படம்), எனும் இந்த ஆட­வர், சம்­ப­வம் நிகழ்ந்த 30 மணி நேரத்­திற்­குப் பிறகு, சம்­பவ இடத்­தி­லி­ருந்து 13 கிலோ­மீட்­டர் தொலை­வில், லோவர் மேன்­ஹட்­ட­னில் பிடி­பட்­டார்.

கடந்த செவ்­வாய்க்­கி­ழ­மை­யன்று நிகழ்ந்த இத்­தாக்­கு­தல் சம்­ப­வத்­தில் 23 பேர் காய­முற்­றனர்.

நியூ­யார்க் நக­ர­வா­சி­யான ஜேம்ஸ், இதற்­கு­முன் ஒன்­பது முறை நியூ­யார்க்­கி­லும் மும்­முறை நியூஜெர்­சி­யி­லும் கைது­செய்­யப்­பட்­ட­வன் என்று காவல்­துறைத் தக­வல் தெரி­விக்­கிறது.

பொதுப் போக்கு­வ­ரத்­தில் பயங்­க­ர­வாத நட­வடிக்­கை­யில் அல்லது வன்­முறைச் செய­லில் ஈடு­பட்­ட­தாக புரூக்­ளின் நீதி­மன்­றத்­தில் ஜேம்ஸ்­மீது குற்­றஞ்சாட்டப்­பட்டு உள்­ளது.

குற்­றம் மெய்ப்­பிக்­கப்­பட்­டால், அவ­னுக்கு வாழ்­நாள் சிறைத்­தண்­டனை விதிக்­கப்­ப­ட­லாம் என்று அதி­கா­ரி­கள் கூறி­னர்.

அண்­மைய தாக்­கு­தல் தொடர்­பில், முதன்­மு­றை­யாக நேற்று அவன் நீதி­மன்­றத்­தில் முன்­னி­றுத்­தப்­ப­ட­லாம் என எதிர்­பார்க்­கப்­பட்­டது.

ரயி­லுக்­குள் ஜேம்ஸ் இரண்டு புகைக்­குண்­டு­களை வீசி­ய­தா­க­வும் அதன்­பின் அவன் சக பய­ணி­களை நோக்­கிச் சுட்­ட­தா­க­வும் குற்­றம் சுமத்­தப்­பட்டுள்­ளது. பின்­னர் அவ­னி­ட­ம் இ­ருந்து தாக்­கு­த­லுக்­குப் பயன்­படுத்­திய துப்­பாக்கி, அதன் துப்­பாக்கிக் குண்டு­கள், அரி­வாள், வெடி­பொ­ருள்­கள், எரிபொருள்கலன் ஆகியவையும் கைப்­பற்­றப்­பட்­டன.

துப்­பாக்­கிச்­சூட்­டில் பத்­துப் பேர் காய­ம­டைந்­த­னர் என்­றும் அவர்­களில் ஐவ­ரின் நிலை கவ­லைக்­கி­ட­மா­க­வும் அதே நேரத்­தில் சீரா­க­வும் உள்­ளது என்­றும் காவல்­துறை தெரி­வித்­தது.

புகை­யால் சூழப்­பட்ட ரயி­லில் இருந்து அவ­சர அவ­ச­ர­மாக வெளி­யேற முயன்­ற­போ­து மேலும்

13 பேர் காய­முற்­ற­னர்.