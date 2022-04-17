Home
'நெல் கொள்முதலில் நீடிக்கும் குளறுபடியால் துயரத்தில் விவசாயிகள்'

சென்னை: தமிழகத்தில் நெல் கொள்முதலில் தொடர்ந்து குளறுபடிகள் நிகழ்ந்த வண்ணம் இருப்பதால் விவசாயிகள் துயர நிலையில் இருப்பதாக தமிழக அனைத்து விவசாயிகள் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்புக் குழு மாநிலத் தலைவர் பி.ஆர்.பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார். சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், நெல் உற்பத்தியில் தமிழகம் முதலிடத்தைப் பிடிக்கும் நிலையில், கொள்முதலில் பின்தங்கி இருப்பது மிகுந்த சந்தேகம் அளிப்பதாக குறிப்பிட்டார். "நெல் கொள்முதல் குறித்து தமிழக அரசு வெளிப்படையாக அறிவிக்க வேண்டும். இது தொடர்பான மாநில அரசின் கொள்கை நிலையைத் தெளிவுபடுத்த தமிழக முதல்வர் முன்வர வேண்டும்," என்றார் பாண்டியன்.

ரூ.30 லட்சத்துக்கு விற்கப்பட இருந்த நடராஜர் சிலை பறிமுதல்

தஞ்சை: முப்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்கப்பட இருந்த நடராஜர் சிலையை தமிழக காவல்துறையின் சிலைக் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவினர் பறிமுதல் செய்தனர். இது தொடர்பாக மூவர் கைதாகியுள்ளனர். நேற்று முன்தினம் இரவு தஞ்சையில் காவல்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, ஒரு பாலத்தின் கீழ் நின்று, சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் மூன்று பேர் பேசிக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டனர். இதையடுத்து அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தியபோது, மூவரும் முன்னுக்குப் பின் முரணாகப் பதிலளித்தனர். இதனால் அவர்களிடம் இருந்த உடைமைகளை காவலர்கள் சோதனையிட்டனர். அப்போது, ஒரு பையில் உலோகத்தினால் ஆன நடராஜர் சிலை இருப்பது தெரியவந்தது. சுமார் ஒரு கிலோ எடை கொண்ட அந்தச் சிலையை அவர்கள் முப்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்க இருந்தது தெரியவந்தது. அந்தச் சிலை அவர்களுக்கு எப்படி கிடைத்தது என்பது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

ரூ.65 கோடி செலவில் மருத்துவ, அறிவியல் நிறுவனம்: முதல்வர் திறப்பு

செங்கல்பட்டு: தமிழக அரசு ஏற்பாட்டில் கட்டி முடிக்கப் பட்டுள்ள அனைத்துலக யோகா, இயற்கை மருத்துவ அறிவியில் நிறுவனத்தை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் காணொளி வசதி மூலம் திறந்து வைத்தார். செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி வளாகத்தில் 2,93,000 சதுர அடி பரப்பளவில் ரூ.65 கோடி செலவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த உலகத் தரம் வாய்ந்த இயற்கை மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனத்தில் ஆண்டுதோறும் நூறு மாணவர்கள் இளநிலை, முதுநிலைப் பிரிவில் பயிலும் வசதிகள் உள்ளன. மேலும், 150 படுக்கைகள் கொண்ட தரைத் தளம், மூன்று மேல் தளங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், தரைத் தளத்தில் இருநூறு மாணவர்களும் முதல் தளத்தில் 400 மாணவியரும் தங்கும் விடுதி வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தண்ணீர்த் தொட்டியை சுத்தப்படுத்திய தந்தை, மகன் நச்சுப்புகை தாக்கி பலி

சென்னை: வீட்டில் உள்ள தண்ணீர்த் தொட்டியைச் சுத்தப்படுத்த முயன்றபோது விஷவாயு தாக்கியதில் தந்தை, மகன் உட்பட மூவர் பலியாகினர். நேற்று முன்தினம் திருமுல்லைவாயல் பகுதியில் இந்தத் துயரச் சம்பவம் நிகழ்ந்தது. அங்கு வசிக்கும் பிரேம்குமார் (வயது 50) என்பவர் வீட்டில் தண்ணீர்த் தொட்டியில் இருந்து துர்நாற்றம் வீசியது. இதையடுத்து பிரேம்குமார் அதற்குள் இறங்கிப் பார்த்தார். அப்போது நச்சுப்புகை தாக்கியதில் அவர் மயங்கி விழ, அதைக் கண்டு அவரது மகன் பிரதீப் தந்தையை மீட்க அவசரமாக தொட்டியில் இறங்கினார். பிரதீப்பும் மயங்கி விழ, நடப்பவற்றைப் பார்த்துக்கொண்டிருந்த அண்டை வீட்டுக்காரர்கள் இருவர் விரைந்து வந்தனர். ஆனால் அவர்களும் தொட்டிக்குள் இறங்கியபோது நச்சுப்புகை தாக்கியதில் மயங்கி விழுந்தனர். பின்னர் நான்கு பேரும் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டபோது, மூன்று பேர் இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.

மா.சுப்பிரமணியன்: கொரோனா தாக்கம் இன்னும் முடிவுக்கு வரவில்லை

கோவை: தமிழகத்தில் கொரோனா தாக்கம் இன்னும் முடிவுக்கு வரவில்லை என மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்து உள்ளார். கோவையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை இன்னும் ஒருசில மாதங்கள் மக்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி உள்ளார்.தமிழகத்தில் தடுப்பூசி போடப்பட்டதால் 82% பேருக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகி இருக்கிறது. கொரோனா முடிவுக்கு வந்துவிட்டது என எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. முகக்கவசம் அணிய வேண்டிய அவசியமில்லை என்பது தொடர்பாக வெளியான தகவல் உண்மையில்லை," என்றார் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்.