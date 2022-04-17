ராணுவ அணிவகுப்பு இல்லாமல் கொண்டாடிய வடகொரியா
சோல்: வடகொரியாவை நிறுவியவரின் பிறந்தநாளை அவரது பேரனும் வடகொரியாவின் தற்போதைய தலைவருமான கிம் ஜோன் உன்னின் தலைமையில் அந்நாடு நேற்று முன்தினம் கொண்டாடியது. இந்தக் கொண்டாட்டத்தில் வழக்கமாக ராணுவ அணிவகுப்பு இருக்கும். ஆனால் இம்முறை அது இல்லை.
மாறாக கம்யூனிஸ்ட் வாசகங்களையும் வடகொரிய கொடியையும் ஏந்திக்கொண்டு ஊழியர்கள், விவசாயிகள் நடனமணிகள் ஆகியோர் அணிவகுப்பில் கலந்துகொண்டதாக அந்நாட்டு ஊடகம் தெரிவித்தது.
இதற்கிடையே, தலைநகர் பியோங்யாங்கில் புத்தம் புதிய சொகுசுக் குடியிருப்பு திறக்கப்பட்டது. தமது மிகச் சிறந்த ஆதரவாளர்களுக்கு அங்கு வீடுகள் ஒதுக்கப்படும் என்று கிம் ஜோன் உன் தெரிவித்திருந்தார்.
வடகொரிய அரசாங்கத்துக்குச் சொந்தமான செய்தி நிறுவனத்தில் செய்தித் தொகுப்பாளராகப் பணிபுரியும் ரி சுன் ஹீயும் அவர்களில் ஒருவர். விழாவின்போது பல ஆண்டுகளாக செய்தித் தொகுப்பாளராக இருந்துவரும் ரீக்கு அந்தக் குடியிருப்புக் கட்டடத்தில் இரண்டு மாடி வீட்டை கிம் பரிசாகத் தந்தார். அதுமட்டுமல்லாது, அவரது கையைப் பிடித்துக்கொண்டு அந்த வீட்டை அவருக்கு கிம் சுற்றிக் காட்டினார்.
பாரிஸ் தாக்குதல்: 14 பேர் மீது வழக்கு விசாரணை
பிரசல்ஸ்: பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிசில் 2015ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட பயங்கரவாத தாக்குதலில் பயங்கரவாதிகளுக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக 14 பேர் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது. இவர்களுக்கு எதிராக வரும் செவ்வாய்க்கிழமையிலிருந்து பெல்ஜியத்தில் வழக்கு விசாரணை நடத்தப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். நேட்டோவின் முன்னாள் தலைமையகத்தில் உயர் பாதுகாப்புடன் வழக்கு விசாரணை நடத்தப்படும். வழக்கு விசாரணை மே 20ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
2015ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் பாரிஸ் நகரில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் 130 பேர் மாண்டனர். தாக்குதலுக்கு ஐஎஸ்ஐஎஸ் பயங்கரவாத அமைப்பு பொறுப்பேற்றுக்கொண்டது.
தாக்குதலுக்குப் பொறுப்பேற்ற தாய்லாந்துப் போராளிகள்
பேங்காக்: தாய்லாந்தின் தெற்குப் பகுதியில் நேற்று முன்தினம் நிகழ்ந்த குண்டு வெடிப்புக்கு அந்நாட்டைச் சேர்ந்த ஜி5 போராளி அமைப்பு பொறுப்பேற்றுக்கொண்டது. இதில் ஒருவர் மாண்டார். இதனால் தாய்லாந்து அரசாங்கத்துடனான அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையில் அந்த அமைப்பு சேர்த்துக்கொள்ளப்படவில்லை.