சிகரெட்டுகள் பறிமுதல்
சுங்க வரி செலுத்தாமல் 3,500 பெட்டி சிகரெட்டுகளை துவாஸ் சோதனைச் சாவடி வழியாக சிங்கப்பூருக்குள்
கடத்தும் முயற்சியை குடிநழைவு சோதனைச் சாவடி ஆணைய அதிகாரிகள் முறியடித்துள்ளனர்.
இம்மாதம் 14ஆம் தேதி சிங்கப்பூருக்குள் நுழைந்த மலேசியாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட டிரக்கை அதிகாரிகள் சோதனையிட்டபோது சந்தேகம் ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து டிரக்கை அங்குலம் அங்குலமாக அதிகாரிகள் சோதனையிட்டனர். அப்போது பெட்டி பெட்டியாக சிகரெட்டுகள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது குறித்து சிங்கப்பூர் சுங்கத் துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து சனிக்கிழமை அன்று நீதிமன்றத்தில் டிரக் ஓட்டுநர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
பல் மருத்துவருக்கு அபராதம்
பல் மருத்துவர் ஒருவருக்கு நேற்று 45,000 வெள்ளி அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. தம் மீது சுமத்தப்பட்ட ஒன்பது குற்றச்சாட்டுகளையும் அண்டி ஜோஷுவா வாரன் ஒப்புக்கொண்டார். 2015ஆம் ஆண்டு போனிக்ஸ் டெண்டல் சர்ஜரி மருந்தகத்தில் பயிற்சி பல் மருத்துவராக அவர் பணியாற்றியபோது மூன்று நோயாளிகள் தொடர்பில் மெடிசேவ் நிதிக்கு பொய்யான ேகாரிக்கை விடுத்திருந்தார். இதையடுத்து மத்திய சேம நிதிக் கழகம் அந்த மருந்தகத்திற்கு 11,250 வெள்ளியை வழங்கியது. சமூக சுகாதார உதவித் திட்டம் (சாஸ்) தொடர்பில் அவர் மீதான மேலும் 15 குற்றச்சாட்டுகளை தண்டனை விதிக்கும்போது நீதிமன்றம் கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டது.
37 பேரிடம் விசாரணை
கேலாங்கில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு வார கால அமலாக்க நடவடிக்கையில் பாலியல் சேவை உட்பட பல்வேறு குற்றச் செயல்களின் தொடர்பில் 37 பேர் சுற்றி வளைக்கப்பட்டனர்.
சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளை ஒடுக்கும் நோக்கோடு காவல்துறை தலைமையில் பல அமைப்புகள் இணைந்து மார்ச் 28 முதல் ஏப்ரல் வரை அதிரடிச் சோதனைகளை நடத்தின. இதில் சிக்கிய 24 முதல் 79 வயது வரையிலான 11 பெண்கள், 26 ஆண்களிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக திங்கள்கிழமை அன்று காவல்துறை தெரிவித்தது. சட்டவிரோத கும்பலைச் சேர்ந்தவர்கள் என சந்தேகிக்கப்படும் 28 வயது மதிக்கத்தக்க இருவர் கைது செய்யப்பட்டதாகவும் காவல்துறை கூறியது. போதைப் பொருள் தொடர்பான சந்தேகத்தின்பேரில் 54 வயது நபர் கைது செய்யப்பட்டார்.
இந்தச் சோதனையில் 12,000 வெள்ளி சந்தை மதிப்பைக் கொண்ட மின்சிகரெட்டுகள் மற்றும் அதன் உபகரணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. காவல்துறையின் விசாரணை தொடர்கிறது.