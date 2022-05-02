53 அடி உயர சிலை திறப்பு
ஏலாக்குறிச்சியில் திறந்து வைக்கப்பட்ட 53 அடி உயரம் கொண்ட அடைக்கல அன்னையின் வெண்கலச் சிலை. படம்: தமிழக ஊடகம்
அரியலூர்: அரியலூர் மாவட்டம், ஏலாக்குறிச்சி கிராமத்தில் புனித அடைக்கல அன்னை ஆலயம் உள்ளது. இந்த ஆலயத்தின் வளாகத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட 53 அடி உயரம் கொண்ட அடைக்கல அன்னையின் வெண்கலச் சிலை சனிக்கிழமை இரவு திறந்து வைக்கப்பட்டது.
பக்தர்களிடமிருந்து நன்கொடையாக சேகரிக்கப்பட்ட பித்தளைப் பாத்திரங்களை உருக்கி, அதன்மூலம் 18,000 கிலோ எடை கொண்ட இந்த 53 அடி உயரம் கொண்ட சிலை வார்க்கப்பட்டது. சிதம்பரம் மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினர் தொல்.திருமாவளவன் அன்னையின் சிலையை ரிப்பன் வெட்டி திறந்துவைத்தார்.
மதுபோதை தகராறு; இருவர் பலி
சென்னை: சென்னை திருவான்மியூர் பகுதியில் மது அருந்திய நண்பர்களுக்கிடையே திடீரென வாக்குவாதம் முற்றி தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இது கைகலப்பாக மாற சதீஷ்குமார், 27, அருண், 22, ஆகியோர் கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்தக் கொலைச் சம்பவம் தொடர்பில் தினேஷ் என்பவர் காவல்நிலையத்தில் சரண் அடைந்துள்ளார். விசாரணை நடந்து வருகிறது.
பேருந்து கட்டணம் உயர்த்தப்படாது
சென்னை: தமிழகத்தில் பேருந்து கட்டணத்தை உயர்த்தும் எண்ணம் இல்லை என போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் கூறியுள்ளார். சென்னையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், அண்டை மாநிலங்களில் பேருந்து கட்டணங்கள் உயர்த்தப்பட்டாலும் தமிழகத்தில் ஏழை மக்களின் நலன்களைக் கருத்தில் கொண்டு கட்டணத்தை உயர்த்தாமல் பேருந்துகளை இயக்க முதல்வர் அறிவுறுத்தி இருப்பதாகவும் அவர் மேலும் கூறினார்.
கடல்பாசிகளை அரசே கொள்முதல் செய்ய வலியுறுத்து
தூத்துக்குடி: கடல்பாசிகளை அரசே நல்ல விலைக்கு கொள்முதல் செய்யவேண்டும் என தூத்துக்குடி மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
பனிக்கூழ், மருந்துகள், உரம் தயாரிக்கப் பயன்படும் கடல்பாசியைத் தனியார் நிறுவனங்கள் மிகக் குறைந்த விலைக்கே கொள்முதல் செய்வதாகத் தெரிவித்த அவர்கள், ஒரு நியாயமான விலை கிடைக்க கடல்பாசியை அரசே கொள்முதல் செய்யவேண்டும் என வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
மாணவர் உயிரிழப்பு: இரு ஆசிரியர்கள் இடைநீக்கம்
நெல்லை: நெல்லை அருகே பள்ளியில் நடந்த மோதலில் மாணவர் ஒருவர் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் இரு ஆசிரியர்கள் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டனர். சம்பவ நேரத்தில் பணியில் இருந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்காத பள்ளக்கால் புதுக்குடி கிராம மேல்நிலைப்பள்ளி உடற்கல்வி ஆசிரியர் ஷீபா பாக்கியமேரி, தமிழ்செல்வன் ஆகியோர் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டனர். மாணவர் கொலை தொடர்பாக மூன்று மாணவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.