ஏப்ரல் மாதத்தில் சிங்கப்பூரின் பல இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்தது. அதில் ஒரு சில அபூர்வ நிகழ்வுகளும் நடந்தன. அதாவது வானில் அதிகமாக மின்னல்கள் தென்பட்டன.
சிங்கப்பூரில் மார்ச் மாத இறுதியிலிருந்து
மே மாதம் வரையிலும் அக்டோபர் முதல் நவம்பர் வரையிலும் ஆண்டுக்கு இருமுறை மின்னல்களை அதிகமாகக் காணலாம் என்று வானிலை அறிக்கை கூறுகிறது.
மின்னல் அதிகமாகக் காணப்படும் நாடுகளில் சிங்கப்பூர் மூன்றாம் இடத்தில் இருந்தாலும் பேருந்து நிலையங்கள், கட்டடங்கள், பூங்காக்கள் எங்கும் இடிதாங்கிகள் உள்ளன. அதனால் சிங்கப்பூரர்கள் பாதுகாப்பான சூழ்நிலையில் வாழ்கிறோம்.
ஏப்ரல் மாதம் சிங்கப்பூரின் கிழக்குப் பகுதியில் அதிகமாக மின்னல் தாக்கியபோது மரின் பரேட் அடுக்குமாடித்தளத்தின் 18வது மாடியில் இருந்து
18 நிமிட இடைவெளியில் மின்னலால் ஒளிரும் ஊதா நிற வானத்தைப் படம்பிடித்து தொடர் காட்சிகளை ஒன்று சேர்த்து புகைப்படக் கலைஞர் திரு லிம் 'CloudSpotting & SkySpotting Singapore' என்ற முகநூல் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். அவரது புகைப்படங்கள் சுமார் 3,800 முறை பார்வையாளர்களால் பகிரப்பட்டுள்ளன.
இந்த மின்னல் எவ்வாறு உருவாகிறது? இடியும் மின்னலும் தொடரும்போது நாம் என்னென்ன செய்யவேண்டும் என்பதுபற்றி ஒரு கண்ணோட்டம்.