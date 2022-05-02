மிகவும் உயரத்தில் உள்ள மேகங்களில் சில சமயம் பனி உருவாகும். அந்தப் பனியைச் சுற்றிலும் குளிர் நீர் படர்ந்திருக்கும். இது 'graupel' எனப்படும் ஒரு வகையான நீர்-பனிக் கலவை.
கொந்தளிப்பான காற்று வீசும்போது, மேகத்திற்குள் காற்று புகுந்து, உள்ளே இருப்பதை எல்லாம் நன்றாகக் கலக்கிவிடும்.
அந்தக் காற்றினால் மேகத்தில் உள்ள மற்ற பனிக்கட்டிகளுடன் நீர்-பனிக் கலவைகள் பயங்கரமாக மோதும். அப்போது, அவை மின்துகள்களைப் பெறும் அல்லது இழக்கும். அதனால் ஒவ்வொரு நீர்-பனிக் கலவையும் பனிக்கட்டியும் 'பாசிட்டிவ்' அல்லது 'நெகட்டிவ்' மின்னூட்டத்தை அடையும்.
அடர்த்தியான நீர்-பனிக் கலவைகள் ஒவ்வொரு மேகத்தின் அடிப்பகுதியிலும் படியும். அப்போது புயல் மேகத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளும் நெகட்டிவ், பாசிட்டிவ் மின்னூட்டங்களை அடையும்.
மேகத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் போதிய மின்னூட்டம் திரண்டவுடன், நெகட்டிவ் பகுதியிலிருந்து பாசிட்டிவ் பகுதிக்கு மின்னணுக்கள் பாயும். இவ்வாறு நெகட்டிவ் பகுதியிலிருந்து பாசிட்டிவ் பகுதிக்கு மின்னணுக்கள் பாய்வதுதான் மின்னல்.