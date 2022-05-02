மழைக்காலங்களில் திறந்தவெளியில் நிற்கக்கூடாது. அருகில் கட்டடங்கள் இல்லையென்றால் தரையில் அமர்ந்துகொண்டு காதை இரு கைகளாலும் மூடிக்கொள்ளவேண்டும். ஏனென்றால் உயரமான பொருள்கள் மீது மின்னல் பாயக்கூடும்.
மரங்களுக்கு அடியில் நிற்கக்கூடாது. ஏனென்றால் பச்சை மரங்கள் மின்கடத்தியாக இருப்பதால், மின்சாரம் அதன்வழியே நிலத்தில் இறங்கும்.
மழை பெய்யும்போது நீச்சல் குளத்தில் குளித்துக்கொண்டு இருந்தால் உடனே நீரில் இருந்து வெளியேறிவிட வேண்டும். ஏனென்றால் நீர் மின் கடத்தியாக செயல்படும். மழை வருவதற்கு சிறிது நேரம் இருந்தாலும் மின்னல் முன்கூட்டியே வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன.
அதிகமாக மின்னல் தாக்கும்போது வீட்டில் இருக்கும் மின்சாதனங்களின் தொடர்பை உடனடியாகத் துண்டிப்பது பாதுகாப்பானது. குறிப்பாக, கைபேசி பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
இரும்பு உள்ளிட்ட பொருள்களை இடி இடிக்கும்போது எடுத்துச் செல்லக்கூடாது. மழைக்காக பயன்படுத்தும் குடைகூட ஆபத்தானது.