தொகுதிப் பணியை சிறப்பாகச் செய்யும் உதயநிதி அமைச்சராகிறார் எனத் தகவல்
சென்னை: திமுக இளையரணிச் செயலாளராகவும் சேப்பாக்கம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினராகவும் உள்ள உதயநிதி ஸ்டாலின் ஓரிரு தினங்களில் அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்க உள்ளார் என திமுக வட்டாரத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. திமுக மீண்டும் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றது முதல் உதயநிதியை அமைச்சராக்க வேண்டும் என திமுகவில் கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது. எனினும் முதல்வர் ஸ்டாலின் இதுகுறித்து ஏதும் அறிவிக்கவில்லை. அவரது அறிவுறுத்தலின்படி தொகுதிப் பணிகளில் தீவிர கவனம் செலுத்தி வந்தார் உதயநிதி. இந்தச் சிறப்பான செயல்பாடு காரணமாக அவருக்கு அமைச்சராகும் வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. அநேகமாக அவருக்கு உள்ளாட்சித்துறை ஒதுக்கப்படும் என்றும் திமுக வட்டாரத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதுகுறித்து அதிகார பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் எனக் கூறப்படுகிறது.
கிழக்கு கடற்கரை சாலைக்கு முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி பெயர்
சென்னை: சென்னையில் இருந்து மாமல்லபுரம் வரை நீளும் கிழக்கு கடற்கரை சாலைக்கு 'முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் கருணாநிதி சாலை' என்று பெயர் சூட்டப்பட உள்ளது. நெடுஞ்சாலைத்துறை பவளவிழா நினைவுத் தூணை திறந்து வைக்கும் நிகழ்வில் பேசியபோது இதை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். "அடுத்த பத்து ஆண்டில் 2,200 கி.மீ. நீளமுள்ள மாநில நெடுஞ்சாலைகள் நான்கு வழிச் சாலைகளாக மாற்றப்பட உள்ளன. 2026க்குள் தரைப்பாலங்கள் அற்ற மாநிலமாகத் தமிழகம் மாறும்," என்றார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.