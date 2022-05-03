விமானம் குலுங்கி 40 பேர் காயம்
மும்பை: மகாராஷ்டிராவின் மும்பை நகரில் இருந்து புறப்பட்டு மேற்கு வங்காளத்தின் புர்த்வான் மாவட்டத்தில் உள்ள விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கிய ஸ்பைஸ்ஜெட் விமானம் அதிகமாகக் குலுங்கியதில் 40 பேர் காயம் அடைந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இந்தச் சம்பவத்தில் பயணிகளின் தலைக்கு மேலே வைத்திருந்த உடைமைகள் அடங்கிய பைகள் அவர்கள் மீது விழுந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. காயமடைந்த வர்கள் அனைவரும் ஆபத்தான கட்டத்தில் இருந்து மீண்டுவிட்டதாக விமானநிலைய வட்டாரங்கள் கூறின.
ஷவர்மா சாப்பிட்டவர் மரணம்
காசர்கோடு: கேரள மாநிலம் காசர்கோட்டில் துரித உணவுக் கடை ஒன்றில் ஷவர்மா (சப்பாத்திக்குள் இறைச்சி வைத்த உணவு) சாப்பிட்ட 16 வயது மாணவி உயிரிழந்தார். 18 பேர் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
நச்சு உணவு காரணமாக மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். ஷவர்மா விற்ற கடை உடனடியாக மூடப்பட்டது. கேரள சுகாதார அமைச்சர் வீணா ஜார்ஜ் சம்பவம் குறித்து விரிவான விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டார்.
பிரஷாந்த் கிஷோர் பரபரப்பு
புதுடெல்லி: பிரபல தேர்தல் வியூக நிபுணரான பிரஷாந்த் கிஷோர், நேரடி அரசியலில் இணையப்போவதாக சூசகமாக தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து தனது டுவிட்டரில் பிரஷாந்த் கிஷோர் பதிவிட்டார்.
"ஜனநாயகத்தில் அர்த்தமுள்ள பங்கேற்பாளராக இருப்பதற்கும் மக்கள் சார்பு கொள்கையை வடிவமைக்க உதவுவதற்குமான எனது தேடல் 10 ஆண்டு சவாரிக்கு வழிவகுத்தது. "இப்போது மக்களிடம் நான் நேரடியாக செல்லவேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. நல்லாட்சி என்ற முழக்கத்துடன் மக்களைச் சந்திக்க உள்ளேன்," என்று டுவிட்டர் பக்கத்தில் அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.
4வது அலை தலைகாட்டவில்லை
புனே: இந்தியாவில் கொரோனா 4வது அலை இன்னும் உருவாகவில்லை என்றும் சில பகுதிகளில் மட்டுமே பாதிப்பு அதிகரித்திருப்பதாகவும் இந்திய மருத்துவ ஆய்வு மன்றத்தின் (ஐசிஎம்ஆர்) இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியாவில் ஆயிரத்துக்கும் கீழாக குறைந்து வந்த அன்றாட தொற்று திடீரென 4,000ஆகக் கூடியது. இதனால் 4வது அலை தொடங்கிவிட்டதோ என்ற அச்ச உணர்வு தலைதூக்கியது. இந்நிலையில், நேற்று புதிய தொற்று எண்ணிக்கை சுமார் 3,000ஆகக் குறைந்தது.
வெப்பம்: இதுவரை 25 பேர் பலி
மும்பை: இந்தியாவின் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் கடும் வெப்பம் காரணமாக கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு இந்த ஆண்டில் இதுவரை 25 பேர் பலியாகி விட்டதாக அந்த மாநில அரசு தெரிவித்தது.