பாரிசில் எதிர்ப்பு பேரணி
பாரிஸ்: பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிசில் மே தினத்தன்று, அதிபர் இமானுவல் மெக்ரோனின் கொள்கை எதிர்ப்பாளர்கள் கருப்பு உடையில் வந்து வர்த்தகக் கட்டடங்களைச் சேதப்படுத்தினார்கள். எனவே அவர்களைக் கலைக்க காவல்துறையினர் கண்ணீர்ப் புகைக்குண்டுகளை வீசினர். பதிலுக்கு ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களும் போலிசார்மீது பொருள்களை வீசியெறிந்ததால் மோதல் வெடித்தது.
லா ரிபப்ளிக் சதுக்கத்தில் இருந்து கிழக்கு பாரிஸில் உள்ள நேஷன் சதுக்கத்தை நோக்கி பேரணி சென்றபோது இந்த மோதல் வெடித்தது. பாரிஸ், லில்லி, நேண்டஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு நகரங்களில் கிட்டத்தட்ட 250 பேரணிகள் நடைபெற்றன.
வெளிநாட்டுப் பயணிகளை வரவேற்றது நியூசிலாந்து
வெலிங்டன்: இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நியூசிலாந்து, முதல்முறையாக வெளிநாட்டுப் பயணிகளை வரவேற்றது. லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், சான் பிரான்சிஸ்கோ ஆகிய நகரங்களில் இருந்து முதல் அனைத்துலக விமானங்கள் நேற்று ஆக்லாந்தைச் சென்றடைந்தன. பயணிகளை விமானநிலைய அதிகாரிகள் சாக்லெட் கொடுத்து வரவேற்றனர். உறவினர்களும் நண்பர்களும் விமானநிலையத்தில் ஒருவரையொருவர் கட்டியணைத்துக் கொண்டனர். அமெரிக்கா, பிரிட்டன், சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட விசா பெறத் தேவையில்லாத 60 நாடுகளைச் சேர்ந்த தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட சுற்றுலாப் பயணிகள், தனிமைப்படுத்தல் இல்லாமல், நியூசிலாந்தில் அனுமதிக்கப்படுவர் என்று அண்மையில் அறிவிக்கப்பட்டது. படம்: ஆக்லாந்து விமான நிலையத்தின் ஃபேஸ்புக் பக்கம்
19 மணி நேரத்திற்கும் மேல்
நேரடி விமானச் சேவை
சிட்னி: அனைத்துலக விமானச் சேவைகள் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், ஆஸ்திரேலிய அரசின் குவாண்டஸ் விமானச் சேவை நிறுவனம் உலகின் நீண்ட நேர, நேரடி பயணிகள் விமானச் சேவையை இயக்கவுள்ளது.
அது, 2025ஆம் ஆண்டு இறுதியில், சிட்னியில் இருந்து லண்டன் வரை, கிட்டத்தட்ட 17,800 கிலோமீட்டர் தூரத்தை 19 மணி நேரம் 19 நிமிடத்தில் கடக்க கூடிய நேரடி விமானச் சேவையை அறிமுகப்படுத்துகிறது.
தற்போது சிங்கப்பூரில் இருந்து நியூயார்க்கிற்கு 19 மணி நேர இடைநில்லா விமானச் சேவையே உலகின் மிக நீண்ட நேரடி விமானச் சேவையாக உள்ளது. இதனை சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் இயக்குகிறது.
இம்ரான் கான் கைதாகும் நிலை
மதினா: சவூதி அரேபியாவிலுள்ள மதினாவில் பாகிஸ்தான் பிரதமா் ஷாபாஸ் ஷெரீஃபுக்கு எதிராக கோஷமெழுப்பப்பட்ட விவகாரத்தில் முன்னாள் பிரதமரும் தெஹ்ரீக்-ஏ-இன்சாஃப் கட்சித் தலைவருமான இம்ரான் கான் உள்ளிட்ட 150 போ் மீது மதநிந்தனை குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
புனிதத் தலத்தில் தகாத வாா்த்தைகளைப் பயன்படுத்தி கோஷங்கள் எழுப்பியவா்களை இம்ரான்கானும் அவரது கட்சித் தலைவா்களும் தூண்டினா் என்று காவல்துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவத்தில் இம்ரான்கானுக்கு தொடர்பு இருப்பதற்கான ஆதாரங்கள் கிடைத்ததால் அவர் கைது செய்யப்படுவார் என பாகிஸ்தானின் உள்துறை அமைச்சர் ராணா சனாவுல்லா தெரிவித்துள்ளார்.
முகக்கவசம் கட்டாயமல்ல
சோல்: தென்கொரியாவில் 20,000த்திற்கும் மேற்பட்ட தொற்றுச் சம்பவங்கள் பதிவான நிலையில், வெளிப் புறங்களில் முகக்கவசம் கட்டாயமல்ல என்ற தளர்வு நேற்று முதல் நடப்புக்கு வந்தது. ஆனால், ஓமிக்ரான் பரவல் காரணமாக பெரும்பாலான மக்கள் தொடர்ந்து முகக்கவசம் அணிந்தபடி இருந்தனர். அன்றாட தொற்று 5,000த்திற்கும்கீழ் குறைந்தால் முகக்கவசக் கட்டுப்பாட்டைத் தளர்த்துவது பாதுகாப்பானதாக இருக்கும் என்று ஒருவர் கருத்து தெரிவித்தார். இத்தனை விரைவில் முகக்கவசக் கட்டுப்பாட்டைத் தளர்த்தக்கூடாது என்று சிலர் எதிர்ப்பும் தெரிவித்தனர்.