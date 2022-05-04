உலகின் இரண்டாவது
ஆக பரபரப்பான விமான நிலையம்
புதுடெல்லி: இந்தியத் தலைநகர் புதுடெல்லியின் விமான நிலையம் உலக அளவில் ஆக பரபரப்பான இரண்டாவது விமான நிலையம் என்ற சிறப்பைப் பெற்றுள்ளது. 'அஃபிஷியல் ஏர்லைன் கைட்' எனும் அனைத்துலக பயணத் தகவல் சேவை வழங்கும் நிறுவனத்தின் தரவரிசைப் பட்டியலில் இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் டெல்லி விமான நிலையம் இரண்டாவது இடத்தைப் பெற்றுள்ளது.
அமெரிக்காவின் அட்லாண்டா விமான நிலையம் முதலிடத்தைத் தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளது. ஐக்கிய அரபுச் சிற்றரசுகளின் துபாய் விமான நிலையம் இரண்டாம் நிலையில் இருந்து ஒருபடி இறங்கி மூன்றாவது இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. கொவிட்-19 கிருமிப் பரவலுக்கு முன்னர் 2019 மார்ச்சில் டெல்லி விமான நிலையம் இந்தப் பட்டியலில் 23ஆம் இடத்தில் இருந்தது.
மார்ச்சில் 18 லட்சம் 'வாட்ஸ்அப்' கணக்குகள் முடக்கம்
புதுடெல்லி: 'வாட்ஸ்அப்' நிறுவனம், இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் தகவல் தொழில்நுட்ப விதிகளை மீறிய 18.05 லட்சம் இந்தியர்களின் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டதாகத் தெரிவித்துள்ளது.
இந்தியாவில் திருத்தப்பட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப விதிகள் கடந்த ஆண்டு அமலுக்கு வந்தன. இதன்கீழ் 50 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பயனாளர்களைக் கொண்டுள்ள மின்னிலக்கத் தளங்கள் மாதாமாதம் பெறப்பட்ட புகார்கள், அவற்றின் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்த அறிக்கையை வெளியிட வேண்டும். இதற்கேற்ப, 'வாட்ஸ்அப்' வெளியிட்ட மார்ச் மாதத்துக்கான அறிக்கையில் கணக்குகள் முடக்கப்பட்ட விவரம் இடம்பெற்றுள்ளது.
வடமாநிலங்களில் வெயிலின் தாக்கம் குறையும்: முன்னுரைப்பு
புதுடெல்லி: டெல்லி உள்ளிட்ட வடமாநிலங்களில் இனி வெயிலின் தாக்கம் குறையும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் முன்னுரைத்துள்ளது.
கடந்த சில நாள்களாக வடமாநிலங்களில் வெயில் வாட்டியதைத் தொடர்ந்து, பிற்பகல் நேரங்களில் மக்கள் வெளியே வர வேண்டாம் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. அதிக வெயிலால் ஒடிசாவில் காலை ஆறு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை மட்டுமே பள்ளிகள் செயல்படுகின்றன.
இந்நிலையில் ராஜஸ்தான், பஞ்சாப், டெல்லி, அரியானா, ஒடிசா, சட்டீஸ்கர், பீகார், ஜார்க்கண்ட், உத்தரப் பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் இடி மின்னலுடன் மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாகவும் மே 15ஆம் தேதி முதல் தென்மேற்குப் பருவக்காற்று வீசக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், மத்திய, தென்மாநிலங்களில் தொடர்ந்து சுட்டெரிக்கும் வெயில் மக்களை வாட்டிவருகிறது.