அரைக்கால் சட்டையில் வைத்திருந்த கைப்பேசி வெடித்து ஒருவர் பலி
சிவகங்கை: இடி தாக்கியதில் அரைக்கால் சட்டையில் வைத்திருந்த கைப்பேசி வெடித்துச் சிதறியதில், தொழிலாளி ஒருவர் உயிரிழந்தார். மூன்று குழந்தைகளுக்குத் தந்தையான சிவகங்கை மாவட்டம் காஞ்சிரங்கால் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பாண்டி என்ற அந்த ஆடவர், நேற்று முன்தினம் தன் வீட்டின் அருகே உள்ள திடலுக்கு மூலிகைச் செடிகளைப் பறிக்கச் சென்றார். அப்போது அவரை இடிதாக்கியது. இதில் அவர் வேட்டிக்குள் அணிந்திருந்த அரைக்கால் சட்டையில் வைத்திருந்த கைப்பேசி வெடித்துச் சிதறியது. படுகாயம் அடைந்த நிலையில், பாண்டியை கிராம மக்கள் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். எனினும், அவர் ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
சமசுகிருத உறுதிமொழி சர்ச்சை குறித்து மாணவர் சங்கத் தலைவர் விளக்கம்
மதுரை: சர்ச்சைக்குரிய சமசுகிருத உறுதிமொழியை ஆங்கிலத்தில்தான் படித்தோம் என்றும் கல்லூரி நிர்வாகத்திடம் இதுகுறித்து கலந்தாலோசிக்கவில்லை என்றும் மதுரை மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர் சங்கத் தலைவர் ஜோதீஷ் குமரவேல் தெரிவித்துள்ளார். அக்கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு வெள்ளை அங்கி அணிவிக்கும் நிகழ்ச்சியில் சமசுகிருதத்தில் உறுதிமொழி ஏற்றது பெரும் சர்ச்சையாகி உள்ளது. இந்நிலையில், அவசரமாக நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டதால் 'மகரிஷி சரக் சப்த்' உறுதிமொழியின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பைப் படிக்க நேர்ந்தது என்றும் தேசிய மருத்துவ கல்லூரி இயக்ககம் இரண்டு உறுதிமொழிகளில் எதை வேண்டுமானாலும் எடுக்கலாம் என்றும் கூறியிருந்ததால் அவ்வாறு செய்ததாகவும் ஜோதீஷ் குமரவேல் தெரிவித்துள்ளார்.
நெல்லையில் கொள்ளையர்களை ஓட ஓட விரட்டிச் சென்ற பெண்கள்
நெல்லை: பூட்டிய வீட்டில் கொள்ளையடிக்க முயன்ற மூன்று பேரைப் பெண்கள் ஓட ஓட விரட்டிச் சென்ற சம்பவம் நெல்லையில் நிகழ்ந்துள்ளது. அன்னை நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த சுப்ரமணி என்பவரது வீடு பூட்டிக்கிடப்பதைக் கண்ட கொள்ளையர்கள் மூன்று பேர், இரண்டு இருசக்கர வாகனங்களில் வந்து பூட்டை உடைத்து வீட்டுக்குள் சென்றனர். பின்னர் பீரோவில் இருந்த பொருள்களை மூட்டை கட்ட முயன்றபோது, சுப்ரமணி திடீரென வீடு திரும்பினார். கொள்ளையர்களைக் கண்டதும் சுப்ரமணி உதவி கேட்டு கூக்குரலெழுப்ப, அக்கம்பக்கத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் விரைந்து வந்தனர். கொள்ளையர்கள் அங்கிருந்து தப்பி ஓடியபோது, அந்த பெண்களும் விடாமல் துரத்திச்சென்றனர். இரு வாகனங்களில் வந்த கொள்ளையர்கள் அவசரத்தில் அவற்றில் ஒன்றை அங்கேயே விட்டுச்சென்றனர். கொள்ளையர்களைப் பெண்கள் துரத்திச் செல்லும் காட்சி, அப்பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்புப் படக்கருவிகளில் பதிவாகி உள்ளது. அதை வைத்து கொள்ளையர்களை அடையாளம் காண முடியும் என காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. சம்பவம் தொடர்பில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.