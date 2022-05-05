இசை ஆல்பத்துக்காக 'செல்ஃபி' எடுத்தவர் மீது ரயில் மோதியது
வேலூர்: வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அருகிலுள்ள நெல்லூர் பேட்டை புத்தர் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வசந்தகுமார், 22 (படம்). இவர் கானா பாடல்களை தானே எழுதி கைபேசி படக்காட்சி மூலம் படமெடுத்து யூடியூபில் வெளியிட்டு வந்தார். இந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் மாலை குடியாத்தம் அருகே உள்ள மேல்ஆலத்தூர் ரயில் நிலையம் அருகில் தமது நண்பர்களுடன் கானா பாடல் ஆல்பம் எடுக்கச் சென்று அங்குள்ள தண்டவாளப் பகுதியில் 'செல்பி' எடுக்க வசந்தகுமார் முயன்றதாகக் கூறப்படு கிறது. அப்போது அவ்வழியாக வந்த ரயில் மோதி சம்பவ இடத்திலேயே அவர் பலியானார். இதைக் கண்ட நண்பர்கள் அவரைக் கட்டிப்பிடித்து கதறி அழுதனர்.
திருடர்களாக மாறிய காதல் ஜோடி
கோவை: கோவை மாவட்டம் தொண்டாமுத்தூரைச் சேர்ந்த காளியம்மாள் என்பவர் ஏப்ரல் 28ஆம் தேதி ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அவரிடம் முகவரி கேட்க வந்த இளம் ஜோடி ஒன்று கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் அவரின் கழுத்தில் இருந்த ஐந்து பவுன் சங்கிலியை பறித்துவிட்டு தப்பி யது. இது குறித்து விசாரித்த காவல்துறையினர் பிரசாத், 20, தேஜஸ்வினி, 20, ஆகியோரைப் பிடித்து விசாரித்தனர். பி.டெக் படித்துவரும் இருவரும் காதலர்கள் என்பதும் ஊர்சுற்றியபோது அதிக செலவானதால் கடனை அடைக்க திருடர்களாக மாறியதும் தெரிய வந்தது. கைது செய்யப்பட்ட இருவரையும் கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
பேரறிவாளன்: உச்ச நீதிமன்றம் கெடு
புதுடெல்லி: பேரறிவாளன் விடுதலை தொடர்பாக மே 10ஆம் தேதிக்குள் முடிவெடுக்காவிட்டால் அரசமைப்பின்படி உச்ச
நீதி மன்றமே முடிவு எடுக்கும் என மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதி மன்றம் கெடு விதித்துள்ளது. முன்னாள் பிரதமர் ராஜிவ் கொலை வழக்கிலிருந்து தன்னை விடுவிக்க வேண்டும் என பேரறி வாளன் தாக்கல் செய்த மனுவை நேற்று விசாரித்த நீதிபதி நாகேஸ்வரராவ் தலைமையிலான அமர்வு இவ்வாறு தெரிவித்தது. "பேரறிவாளன் விவகாரத்தில் பல இடைக்கால உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்திருக்கிறோமே, அவரை விடுதலை செய்வது தொடர்பாக இதுவரை ஏன் முடிவெடுக்கவில்லை. விடுதலை செய்வது தொடர்பாக முடிவெடுக்க கால தாமதம் ஏன்," என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
படிக்கட்டு பயணம்: 28 பேர் மரணம்
சென்னை: அரசுப் பேருந்துகளில் படிக்கட்டில் நின்றவாறு பயணம் செய்வதால் மரணங்கள் நிகழ்கின்றன. தமிழகத்தில் கடந்த எட்டு அண்டுகளில் 28 பள்ளி, ககல்லூரி மாணவர்கள் இவ்வாறு இறந்துவிட்டதாகவும் சராசரியாக ஆண்டுக்கு 4 முதல் 6 மாணவர்கள் பலியாவதாகவும் போக்குவரத்துத் துறை தெரி வித்துள்ளது. தகவல் உரிமைச் சட்டப்படி அளிக்கப்பட்ட மனு வுக்குப் பதிலளித்த அத்துறை, சென்னையில் மட்டும் நான்கு ஆண்டுகளில் 16 பேர் படிக்கட்டுப் பயணத்தில் மாண்டதாகத் தெரிவித்துள்ளது.
14 இலங்கைத் தமிழர்கள் கைது
ராமேசுவரம்: இலங்கை மன்னார் பேசாலைப் பகுதியில் இருந்து தமிழகத்திற்குச் செல்ல முற்பட்டதாக 14 தமிழர்கள் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். நேற்று அதிகாலை
1 மணியளவில் கைது செய்யப்பட்ட இவர்களில் நால்வர் வவுனியா மாவட்டத்தையும் மற்றவர்கள் மன்னார் பகுதியையும் சேர்ந்தவர்கள் எனத் தெரியவந்துள்ளது. மன்னார் காவல் துறையினரிடம் இந்த 14 பேரும் ஒப்படைக்கப்பட்டனர்.
வெடிவிபத்தில் இளையர் மரணம்
சாத்தூர்: சாத்தூர் அருகே கத்தாளம்பட்டி கிராமத்தில் பெரிய கருப்பன், 57, என்பவருக்குச் சொந்தமான பட்டாசு தொழிற் சாலை செயல்பட்டு வருகிறது. வழக்கம்போல நேற்றுக் காலை பட்டாசு ஆலையைத் திறந்து மருந்துகளை கலக்கும் பணியில் சோலைவிக்னேஷ், 26, என்பவர் ஈடுபட்டுக்கொண்டிருந்தார்.அப்போது எதிர்பாராதவிதமாக ஏற்பட்ட உராய்வு காரணமாக அங்கு வெடி விபத்து ஏற்பட்டது. அதில் அந்த அறை முழுவதும் தரைமட்டமான நிலையில், அங்கு பணியிலிருந்த சோலை விக்னேஷ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து தகவலறிந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் மற்றும் அம்மாபட்டி காவல் நிலையத்தினர் மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டனர்.