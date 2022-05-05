ஜோத்பூர் வன்முறை: 97 பேர் கைது
ஜெய்ப்பூர்: ஜோத்பூரில் நோன்புப் பெருநாளையொட்டி இரு தரப்பினர் இடையே ஏற்பட்ட மோதல் தொடர்பில் இதுவரை 97 பேர் கைதாகி உள்ளதாக ராஜஸ்தான் மாநில காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. அந்த வன்முறைச் சம்பவத்தின்போது நிகழ்ந்த கல்வீச்சில் காவல்துறையைச் சேர்ந்த நால்வர் உட்பட பத்து பேர் காயமடைந்தனர். இதையடுத்து ஜோத்பூரில் ஊடரங்கு அமலில் உள்ளது. அங்கு இணைய சேவைகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. காவல்துறை தீவிர கண்காணிப்பு, சுற்றுக் காவல் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது.
இறப்பு அதிகரிப்பு; பிறப்பு குறைவு
புதுடெல்லி: கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் நாடு முழுவதும் 7.64 மில்லியன் பேர் இறந்துள்ளனர். இந்த எண்ணிக்கை 2020ஆம் ஆண்டு 8.12 மில்லியனாக அதிகரித்துள்ளது. இந்த எண்ணிக்கை அதிகரிப்புக்கு கொரோனா தொற்றுப் பரவலே காரணம் என மத்திய சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. மகாராஷ்டிரா, பீகார், குஜராத், மேற்கு வங்கம், ஆந்திரா, தமிழகம், கர்நாடகா, மத்தியப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான், அசாம், ஹரியானா மாநிலங்களில் கடந்த 2019 - 2020ல் அதிக இறப்புகள் பதிவாகி உள்ளன. 2019ஆம் ஆண்டு நாட்டில் 24.8 மில்லியன் குழந்தைகள் பிறந்துள்ளன. 2020ஆம் ஆண்டு இந்த எண்ணிக்கை 24.20 மில்லியனாக குறைந்துள்ளது.
வடமாநிலங்களில் அனல் காற்று வீசுவது குறையும் என ஆய்வு மையம் கணிப்பு
புதுடெல்லி: நாடு முழுவதும் மக்களை வாட்டி வதைத்து வந்த அனல் காற்று இனிவரும் நாள்களில் மெல்ல குறையும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழகம் உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில், வட மாநிலங்களில் கடந்த சில நாள்களாக வீசிய அனல் காற்று சற்று குறைந்துள்ளது. கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 29ஆம் தேதி உத்தரப் பிரதேசத்தில் 117 டிகிரி வெயில் பதிவானது. இது கடந்த 122 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவாகும். இதனால் மே மாதம் வட மாநிலங்களில் வெயில் சுட்டெரிக்கும் என்று மக்கள் அஞ்சிய நிலையில், அனல் காற்று வீசுவது குறையத் தொடங்கியுள்ளது. நாட்டின் வடமேற்கு, கிழக்கு, மத்திய பகுதிகளில் இனிவரும் நாள்களில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 104 டிகிரியைக் கடக்க வாய்ப்பில்லை என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
கர்நாடக முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை மாற்றப்பட வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்
பெங்களூரு: கர்நாடக பாஜகவில் நிலவி வரும் உட்கட்சிப்பூசல் காரணமாக, மாநில முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை மாற்றப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இது தொடர்பாக அவரது எதிர்ப்பாளர்கள் கட்சித் தலைமையிடம் கோரிக்கை விடுத்திருப்பதாகத் தெரிகிறது. இதுகுறித்து பாஜக மூத்த எம்எல்ஏ பசன கவுடா யத்னால் கூறுகையில், எதிர்வரும் 10ஆம் தேதிக்குள் கர்நாடக அரசியலில் மிகப்பெரிய மாற்றம் நிகழும் என்றும் இதுகுறித்து கட்சி மேலிடம் பரிசீலித்து வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
ரோஜா: குற்றங்கள் குறைந்துள்ளன
அமராவதி: ஆந்திராவில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறைந்துள்ளதாக அம்மாநில சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ஆர்.கே.ரோஜா தெரிவித்துள்ளார். திருப்பதியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், தேசிய குற்றப்பிரிவின் ஆய்வறிக்கையின்படி ஆந்திராவில் மூன்று விழுக்காடு அளவுக்கு பெண்கள் மீதான குற்றங்கள் குறைந்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்றார். "எனினும், சில பெண்கள் ஆங்காங்கே கொடூர எண்ணம் கொண்டவர்களால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். அத்தகைய குற்ற வாளிகள் உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டு, அவர்களுக்குத் தண்டனையும் பெற்றுத்தரப்படுகிறது," என்றார் ரோஜா.