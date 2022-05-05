இலங்கைத் தேயிலை ஏற்றுமதி சரிவு
கொழும்பு: இலங்கையின் ஆகப்பெரிய ஏற்றுமதிப் பொருளான தேயிலை, ஆண்டுக்கு ஏறத்தாழ 1.3 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்பிலான வருவாயை பெற்றுத் தந்தது. ஆனால், இலங்கையில் நிலவிவரும் தற்போதைய பொருளியல் நெருக்கடி, தேயிலை ஏற்றுமதிக்குப் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தேயிலை சாகுபடிக்குப் பயன்படுத்தப்படும் உர இறக்குமதிக்கு கடந்த ஆண்டு விதிக்கப்பட்ட தடை, தேயிலை அறுவடை செய்வோரைப் பெரிதும் பாதித்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு நவம்பர் முதல் இவ்வாண்டு பிப்ரவரி வரையிலான காலகட்டத்தில் தேயிலை உற்பத்தி ஆண்டு அடிப்படையில் 18 விழுக்காடு சரிந்தது.
1999ஆம் ஆண்டு முதல் காலாண்டிற்குப் பிறகு, தேயிலை ஏற்றுமதி இந்த அளவுக்குக் குறைந்திருப்பது இதுவே முதன்முறை. 1999ஆம் ஆண்டு முதல் மூன்று மாதங்களில் 60.3 மில்லியன் கிலோகிராம் தேயிலை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருந்தது.
விவசாயப் பணியில் அரசு அதிகாரிகள்
சோல்: வடகொரியாவில் நிலவும் வறட்சி, உணவுப் பற்றாக்குறைக்கு மத்தியில், அந்நாட்டின் அலுவலக, தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் விவசாயம் செய்வதற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக உள்ளூர் ஊடகச் செய்தி கூறுகிறது.
கிருமிப் பரவல், சூறாவளிகளால் வடகொரியாவின் உணவுத் தேவை மேலும் மோசமடைந்துள்ளது.
இந்நிலையில், நாடு முழுவதும் நீர் இறைக்கும் உபகரணங்களை விநியோகிப்பதற்கும், வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நீர் ஆதாரங்களை மேம்படுத்துவதற்கும் அரசாங்க அதிகாரிகள், தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் உதவுவார்கள் என்று வடகொரியாவின் ரோடாங் சின்முன் நாளிதழ் கூறியது. வறட்சியால் ஏற்படக்கூடிய பயிர் சேதங்களை முன்கூட்டியே தடுப்பதற்கான முயற்சிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அச்செய்தி கூறியது.
அமெரிக்காவின் மேற்கு மாநிலங்களில் கடும் வறட்சி
லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: அமெரிக்காவின் மேற்கு மாநிலங்கள் கடந்த இருபது ஆண்டுகள் காணாத வறட்சியை எதிர்கொண்டு உள்ளன. எனவே, கொலராடோ ஆற்றின் அமைத்துள்ள நீர்த்தேக்கமான போவெல் ஏரியின் நீர்மட்டத்தை உயர்த்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன.
இந்த ஏரியின் நீர்மட்டம் இன்னும் 32 அடி குறைத்தால், இந்த ஏரியில் மேற்கொள்ளப்படும் 1,320 மெகாவாட் மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்படும். ஏழு மேற்கு மாநிலங்களுக்குத் தேவையான மின் உற்பத்தி இங்கு இருந்துதான் கிடைக்கிறது. இந்நிலையில், வயோமிங்-உட்டா எல்லையில் உள்ள ஃப்ளேமிங் கோர்ஜ் நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து 500,000 ஏக்கர்-அடி (616.7 மில்லியன் கன மீட்டர்) தண்ணீரை போவெல் ஏரியில் திறந்துவிட அமெரிக்கா திட்டமிட்டுள்ளது. படம்: ராய்ட்டர்ஸ்