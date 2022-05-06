கொவிட்-19 ஆதரவுத் திட்ட மோசடிக்கு முயன்றதாக 11 பேர் மீது குற்றச்சாட்டு
வேலை ஆதரவுத் திட்டம் உள்ளிட்ட கொவிட்-19 தொடர்பான ஆதரவு வழங்கும் மானியத் திட்டங்களில் மோசடி செய்ய முயன்றதாக 11 பேர் மீது நேற்று நீதிமன்றத்தில் குற்றம்சாட்டப்பட்டது. அவர்கள் 28 வயதுக்கும் 65 வயதுக்கும் இடைப்பட்டவர்கள் என்று காவல்துறை தெரிவித்தது.
வேலையில் இல்லாத அல்லது சம்பளம் வாங்காத 36 பேருக்கு வேலை ஆதரவுத் திட்டத்தின்கீழ் கிட்டத்தட்ட 50,000 வெள்ளி வழங்குதொகையை விநியோகிக்கும் பொருட்டு சிங்கப்பூர் உள்நாட்டு வருவாய் ஆணையத்தை ஏமாற்றியதாக 'கிங்ஸ் ஸ்பா எஸ்ஜி' நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த இருவர் மீது குற்றம்சாட்டப்பட்டது. இந்நிறுவனத்தினர், வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தம், ஆணையத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சம்பளப் பட்டியல் ஆகியவை தொடர்பில் தவறான தகவல் அளித்ததாகக் கூறப்பட்டது.
கிருமிப்பரவலின்போது வேலையோ சம்பளமோ இழக்காதவர்களுக்கும் சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சின் கொவிட்-19 ஆதரவு மானியம், தற்காலிக நிவாரண நிதியைப் பெற்றுத்தந்ததாகவும் குற்றம்சாட்டப்பட்டது.
வேலை ஆதரவுத் திட்ட வழங்குதொகையாக ஏறக்குறைய 15,000 வெள்ளியை ஏமாற்றிய 'டிகே மேனுஃபேக்சரிங் அன் ஹோல்சேல் சென்டர்', ' டபுள் ஏஸ் அசோசியேட்ஸ்' ஆகிய நிறுவனத்தினர் மீதும் குற்றம் சுமத்தப்பட்டது.
ஏமாற்றியது, பொய்க் கணக்கு காட்டியது ஆகிய குற்றங்கள் நிரூபிக்கப்பட்டால் ஒவ்வொரு குற்றத்திற்கும் பத்தாண்டு வரையிலான சிறைத்தண்டனையுடன் அபராதமும் விதிக்கப்படலாம்.
தவறான தகவல் தந்ததாக நிரூபிக்கப்பட்டால் மூன்று ஆண்டு வரையிலான சிறைத்தண்டனையோ அபராதமோ இரண்டுமோ விதிக்கப்படலாம்.
நிர்வாணமாக மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டியவருக்கு கட்டாய சிகிச்சை
பொது இடங்களில் நிர்வாணமாக மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டிச் சென்ற ஆடவருக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் கட்டாய சிகிச்சை மேற்கொள்ளும்படி நேற்று நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சிறைத்தண்டனைக்கு பதில் 25 வயது இயோ சி வேய் மனநல சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். வங்கி, நிதித்துறை பட்டதாரியான இயோ, இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணையின்போது 'பைபோலார் அஃபெக்டிவ் டிஸ்ஆர்டர்' எனப்படும் மாறுபட்ட மனநிலைக்காக மனநலக் கழகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டதாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
குற்றச்செயல் நடந்தபோது இயோ ஆரோக்கியமான மனநிலையில் இல்லை என்று கழக மருத்துவரின் மதிப்பீட்டில் தெரியவந்தது. மாறுபட்ட மனநிலையால்தான் அவர் இத்தகைய குற்றச்செயலில் ஈடுபட்டதாகவும் மருத்துவர் குறிப்பிட்டார். குற்றம்சாட்டப்பட்ட இயோ ஆபத்தானவர் அல்லர் என்பதால் மனநல சிகிச்சைக்கு அவரை மருத்துவர் பரிந்துரைத்ததாகக் கூறப்பட்டது.
சென்ற ஆண்டு ஜூன் 9ஆம் தேதி கிளமென்சி அவென்யூவில் உள்ள 'சிங்கப்பூர் ஷாப்பிங் சென்டரில்' வல்லந்தமாக நுழைந்தது, 10ஆம் தேதி தோ பாயோ வட்டார கார் நிறுத்துமிடத்தில் இருந்து நிர்வாணமாக மோட்டார் சைக்கிளில் சென்றது ஆகியவை தொடர்பில் இயோ மீது குற்றம்சாட்டப்பட்டது. அதே நாளில் சுவா சூ காங்கிலும் அவர் காணப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது.
மார்ச் 11ஆம் தேதி இயோ தன் மீது சுமத்தப்பட்ட இரண்டு குற்றச்சாட்டுகளையும் ஒப்புக்கொண்டார். மேலும் ஐந்து குற்றச்சாட்டுகளும் தீர்ப்பின்போது கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டன.
நுழைவுச்சீட்டு விற்பனை மோசடி குறித்து காவல்துறை எச்சரிக்கை
நிகழ்ச்சிகளுக்கு சலுகை விலையில் இணையத்தில் விற்பனையாகும் நுழைவுச்சீட்டுகளை வாங்க விரும்புவோர் மோசடிச் செயல்கள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்கும்படி காவல்துறை எச்சரித்துள்ளது.
குறிப்பாக, மூன்றாம் தரப்பு மறுவிற்பனையாளர்களிடம் இருந்து நுழைவுச்சீட்டுகளை வாங்கும்போது கவனமாக இருக்கும்படி அது கூறியது.
கொவிட்-19 கிருமிப்பரவலால் இரண்டு ஆண்டுகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த நேரடி நிகழ்ச்சிகள் இப்போது மீண்டும் நடைபெறத் தொடங்கியுள்ள வேளையில் மோசடிக்காரர்கள் இணையவாசிகளை இலக்காகக் கொள்வர் என்று அதிகாரிகள் எச்சரித்தனர். குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு மட்டுமே சலுகை என்று வாடிக்கையாளர்களை மோசடிக்காரர்கள் அவசரப்படுத்துவர். கட்டணம் செலுத்தியும் நுழைவுச்சீட்டைப் பெற இயலாத சூழலில் அல்லது நிகழ்ச்சி நாளில் தங்களிடம் உள்ள நுழைவுச்சீட்டு போலியானது என்று தெரியவரும்போதுதான் ஏமாற்றப்பட்டதை வாடிக்கையாளர்கள் உணர்வர்.
சென்ற ஆண்டு 633 மில்லியன் வெள்ளிக்கும் அதிகமான தொகையைப் பொதுமக்கள் மோசடியில் இழந்தனர். மோசடியைத் தவிர்க்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட விற்பனையாளர்களிடம் மட்டுமே நுழைவுச்சீட்டுகளை வாங்கும்படி ஆலோசனை கூறப்பட்டுள்ளது.