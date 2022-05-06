ஏடிஎம் மைய இயந்திரத்தை உடைத்து ரூ.4.9 லட்சம் கொள்ளை
நாமக்கல்: ஏடிஎம் மைய இயந்திரத்தை உடைத்து ரூ.4.9 லட்சம் ரொக்கப்பணத்தைக் கொள்ளையடித்தவர்களுக்கு காவல்துறை வலை வீசியுள்ளது. புதுச்சத்திரம் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள வணிக வளாகத்தில் அந்த ஏடிஎம் மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. நேற்று காலை இயந்திரம் உடைந்து கிடப்பது காவல்துறைக்குத் தெரிய வந்தது. வெல்டிங் இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கொள்ளை யர்கள் கைவரிசை காட்டியுள்ளனர். அப்பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்புக் கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளைக் கொண்டு விசாரணை நடந்து வருகிறது.
குறைந்த விலையில் தங்கம் தருவதாகக் கூறி ரூ.96 லட்சம் மோசடி
கள்ளக்குறிச்சி: ஒரு கிராமுக்கு ரூ.400 குறைத்து தங்கம் வாங்கித் தருவதாகக் கூறி சுமார் 96 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்ததாக ஏழு பேரை கள்ளக்குறிச்சி காவல்துறை கைது செய்துள்ளது. வேதாரண்யத்தைச் சேர்ந்த 65 வயதான பண்டரிநாதன் என்பவர் இவ்வாறு கூறி கள்ளக்குறிச்சியைச் சேர்ந்த முருகனை மோசடி செய்துள்ளார். குறைந்த விலையில் கிடைக்கிறதே என்பதால் தமக்கு இரண்டு கிலோ தங்கம் வேண்டும் என்று பண்டரிநாதனிடம் கேட்டுள்ளார் முருகன். அவரை நேரில் வரவழைத்த பண்டரிநாதன், ரூ.96 லட்சம் பணத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு 850 கிராம் தங்கத்தை மட்டும் கொடுத்துவிட்டு, மீதமுள்ள தங்கத்தை மறுநாள் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கூறி அனுப்பியுள்ளார். பிறகு முருகனைப் பின்தொடர்ந்து சென்ற அவரது அடியாள்கள் முருகனைத் தாக்கி, அவரிடம் இருந்த தங்கத்தைப் பறித்துள்ளனர். பின்னர் முருகன் அளித்த புகாரின் பேரில் பண்டரிநாதன் உள்ளிட்ட ஏழு பேர் கைதாகினர்.
மது அருந்த பணம் தராத மருந்துக்கடை அதிபர் படுகொலை
நாமக்கல்: நாமக்கல்லைச் சேர்ந்த 44 வயதான நாகராஜன் பெரம்பலூரில் உள்ள லாடாபுரம் பகுதியில் மருந்துக்கடை நடத்தி வந்தார். நேற்று முன்தினம் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த நான்கு ஆடவர்கள் அவரது கடைக்கு வந்து மது அருந்த பணம் கேட்டு மிரட்டல் விடுத்தனர். நாகராஜன் பணம் தர மறுக்க, சரமாரியாக அவரைத் தாக்கியுள்ளனர். பின்னர் வீடு திரும்பிய பின், தன் மனைவியிடம் மயக்கமாக உள்ளதாகக் கூறினார் நாகராஜன். அவரது குடும்பத்தார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றபோது அவர் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
இயந்திரக் கோளாறு: விமானம் தாமதம்
சென்னை: மேற்குவங்க மாநிலம் துர்காபூருக்கு நேற்று முன்தினம் சென்னையில் இருந்து புறப்பட்டுச் சென்ற விமானம் இயந்திரக் கோளாறு காரணமாக மீண்டும் சென்னையில் தரையிறங்கியது. அதில் இருந்த 178 பயணிகளும் ஆறு ஊழியர்களும் விமான நிலைய ஓய்வறை யில் தங்க வைக்கப்பட்டு, விமானக் கோளாறு பழுது பார்க்கப்பட்டதும் ஏழு மணிநேர தாமதத்துக்குப் பின் துர்காபூர் புறப்பட்டுச் சென்றனர்.