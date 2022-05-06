தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
தீபாவளி தொடர்பான செய்திகள், காணொளிகளுக்கு!
Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

1 mins read
3a910e95-9ad6-4780-8cfb-b31c6d3eff5c
-

ஜோத்பூரில் இன்று வரை ஊரடங்கு

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜோத்பூரில் சமயம் சார்ந்த கொடிகளை ஏற்றுவது தொடர்பாக இருதரப்பினருக்கு இடையே மோதல் உருவானது. கல்வீச்சு தாக்குதலில் ஐந்து காவலர்கள் காயம் அடைந்தனர். சமூக வலைத்தளங்களில் வதந்திகள் பரவியதால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை யாக ஜோத்பூர் மாவட்டம் முழுவதும் இணையச் சேவை முடக்கப்பட்டு, ஊரடங்கும் அறிவிக்கப்பட்டது. ஊரடங்கு உத்தரவு இன்று (மே 6) வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

எல்லையில் ரகசிய சுரங்கப் பாதை

ஜம்மு: காஷ்மீரின் சம்பா மாவட்டத்தில், இந்திய எல்லையை ஒட்டிய பகுதியில் 150 மீட்டர் நீள ரகசிய சுரங்கப்பாதை ஒன்றை எல்லைப் பாதுகாப்புப் படையினர் கண்டுபிடித்து உள்ளனர். பாகிஸ்தான் எல்லைக்கு மிக அருகில் உள்ள இதனை பயங்கரவாதிகள் பயன்படுத்தி இருக்கலாம் என்று பாதுகாப்புப் படை சந்தேகிக்கிறது.